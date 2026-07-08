Jak doma vyrobit benzín? Rusové panikaří, kvůli nedostatku hledají rady na internetu

Počet vyhledávání dotazu „jak vyrobit benzín“ dosáhl v červnu podle dat služby Yandex Wordstat více než 17 tisíc. Oproti květnu jde o trojnásobný nárůst a zároveň o nejvyšší hodnotu od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Nejčastěji podobné návody hledali obyvatelé Moskvy, Petrohradu, Krasnodaru i měst Sevastopol a Simferopol na okupovaném Krymu.
Podobný vývoj ukazují i statistiky Google Trends. Zatímco začátkem roku byl zájem o výrobu benzínu minimální, mezi 22. a 27. červnem dosáhl maxima. Lidé kromě domácí výroby hledali i návody, jak vyrobit benzín z ropy nebo jak z naturalu 92 vytvořit benzín s oktanovým číslem 95.
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Stejně prudce vzrostl i zájem o to, kde lze benzín sehnat. Dotaz „kde najít benzín“ zaznamenal v červnu na Yandexu přibližně dva miliony vyhledání, tedy dvacetkrát více než v květnu. Rekord padl 3. července, kdy počet vyhledávání překročil 318 tisíc během jediného dne.
V červnu začali Rusové ve velkém vyhledávat také přísady do benzínu. Na Yandexu počet souvisejících dotazů dosáhl 36 tisíc, což představovalo více než pětinásobný nárůst oproti květnu. Obecnější výraz „aditiva“ lidé hledali přes 310 tisíckrát, tedy o 58 procent častěji než měsíc předtím.
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Za prohlubující se palivovou krizí stojí především systematické ukrajinské dronové útoky na ruské rafinerie. Ty kvůli poškození výrazně omezily zpracování ropy ve střední části země a jejich vytížení kleslo na nejnižší úroveň od roku 2009. Produkce benzínu se v červnu propadla o čtvrtinu na 85 tisíc tun denně, zatímco letní spotřeba činí přibližně 110 tisíc tun.
Ruské úřady proto zavedly omezení prodeje pohonných hmot ve více než čtyřiceti regionech včetně Krymu a dalších okupovaných územích.
Ruské úřady kvůli nedostatku pohonných hmot znovu povolily používání benzínu podle zastaralé normy Euro 3. Ta se v Evropě používala do roku 2005 a oproti současné normě Euro 5 obsahuje až patnáctkrát více síry. Moderní automobily jsou přitom konstruované na kvalitnější palivo, a ruští řidiči si proto stěžují na horší výkon nebo poruchy motorů.
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Ukrajinské údery drtily ruské přístavy, zasáhly i rafinerii 2500 kilometrů od hranic
Ukrajinské drony v pondělí zasáhly největší ruskou rafinerii v Omské oblasti na Sibiři. Cíl ležel téměř 2500 kilometrů od ukrajinských hranic, takže šlo o jeden z nejvzdálenějších ukrajinských úderů od začátku války. Rafinerie po zásahu přerušila provoz, informovala agentura Reuters.
Podle jejích zdrojů útok poškodil jedno z hlavních zařízení na zpracování ropy. Od úterý pak podnik zastavil prodej benzínu a nafty na Petrohradské mezinárodní burze komodit, což svědčí o jeho omezených kapacitách.