Ve druhém čtvrtletí roku 2025 obdrželo platby za uzavření smlouvy s ministerstvem obrany téměř 38 tisíc lidí, uvádí nezávislý ruský portál Important Stories s odvoláním na údaje o výdajích federálního rozpočtu.
V roce 2024 ve stejném období bonusy za podpis smlouvy dostalo téměř 93 tisíc tisíc lidí. Z toho vyplývá, že počet lidí vstupujících do ruské armády se snížil 2,5krát.
Podle údajů o náboru obdrželo 127 500 lidí bonus za podepsání kontraktu v prvních šesti měsících letošního roku. V roce 2024 dostalo 166 200 lidí jednorázové bonusy. Important Stories upozorňuje, že počet nově přijatých vojáků tak klesl na dvouleté minimum, méně lidí vstoupilo do armády pouze v roce 2023.
Za podepsání smlouvy s ministerstvem obrany nabízí Rusko vysoké bonusy či štědrý sociální balíček poté, co v roce 2022 muselo sáhnout po široce nepopulární částečné mobilizaci. Bonusy představovaly nový způsob, jak rekruty nalákat.
Medveděv na začátku minulého měsíce uvedl, že první polovině roku 2025 vstoupilo do ruské armády na smlouvu více než 210 tisíc nových vojáků. Pro srovnání, ve stejném období roku 2024 armáda hlásila přibližně 190 tisíc vojáků. Údaj, který nesedí s vyplacenými jednorázovými bonusy. Zároveň je vidět trend poklesu. Portál Important Stories podotýká, že ale není jasné, s čím tento pokles souvisí.
Některé ruské oblasti regiony nicméně hlásily problémy s náborem smluvních vojáků. Například úřady Irkutské oblasti nemohou splnit plán na přilákání lidí do ruské armády kvůli nedostatku peněz na zvýšení bonusů za podpis smlouvy. Ve Vladimirské oblasti přestaly úřady hlásit počet rekrutů vyslaných na frontu a v červenci zvýšily jednorázovou platbu za vstup do armády.
Vadym Skibickyj, zástupce vedoucího ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) varoval, že Kreml plánoval v roce 2025 naverbovat 343 000 lidí a již splnil více než 60 procent tohoto cíle. Podle něj Rusko dosahuje 105–110 procent svých měsíčních vojenských požadavků.
„Jednou ze silných stránek ruských ozbrojených sil je to, že disponují operačními rezervami,“ podotýká. „Využívají je k rotaci vojsk a posílení nejkritičtějších oblastí frontové linie.“