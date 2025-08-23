Záhada „úspěchu“ náboru ruské armády. Statistiky ukazují, že Medveděv přehání

Autor:
  9:42
Bývalý ruský prezident a místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv hrdě hlásí, že se ruské armádě daří najímat více lidí než před rokem. I ukrajinská vojenská rozvědka varovala, že Rusko úspěšně navyšuje počty svých ozbrojených sil. Oficiální federální údaje o platbách uzavřených s ministerstvem obrany však naznačují nižší číslo.
Ruský voják se účastní bojového výcviku na neznámém místě na Ukrajině. (31....

Ruský voják se účastní bojového výcviku na neznámém místě na Ukrajině. (31. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Místopředseda Rady bezpečnosti Ruska Dmitrij Medveděv v Moskvě (17. července...
Ruský voják vyvěšuje vlajku v ukrajinské vesnici Jablunivka v Doněcké oblasti....
Ruský voják na blíže neurčeném místě na Ukrajině (19. července 2025)
Rusko si na Rudém náměstí v Moskvě připomíná vojenskou přehlídkou konec Velké...
18 fotografií

Ve druhém čtvrtletí roku 2025 obdrželo platby za uzavření smlouvy s ministerstvem obrany téměř 38 tisíc lidí, uvádí nezávislý ruský portál Important Stories s odvoláním na údaje o výdajích federálního rozpočtu.

V roce 2024 ve stejném období bonusy za podpis smlouvy dostalo téměř 93 tisíc tisíc lidí. Z toho vyplývá, že počet lidí vstupujících do ruské armády se snížil 2,5krát.

Podle údajů o náboru obdrželo 127 500 lidí bonus za podepsání kontraktu v prvních šesti měsících letošního roku. V roce 2024 dostalo 166 200 lidí jednorázové bonusy. Important Stories upozorňuje, že počet nově přijatých vojáků tak klesl na dvouleté minimum, méně lidí vstoupilo do armády pouze v roce 2023.

Za podepsání smlouvy s ministerstvem obrany nabízí Rusko vysoké bonusy či štědrý sociální balíček poté, co v roce 2022 muselo sáhnout po široce nepopulární částečné mobilizaci. Bonusy představovaly nový způsob, jak rekruty nalákat.

Medveděv na začátku minulého měsíce uvedl, že první polovině roku 2025 vstoupilo do ruské armády na smlouvu více než 210 tisíc nových vojáků. Pro srovnání, ve stejném období roku 2024 armáda hlásila přibližně 190 tisíc vojáků. Údaj, který nesedí s vyplacenými jednorázovými bonusy. Zároveň je vidět trend poklesu. Portál Important Stories podotýká, že ale není jasné, s čím tento pokles souvisí.

Moskva chystá vyšší daně a škrty v civilních sektorech kvůli výdajům na válku

Některé ruské oblasti regiony nicméně hlásily problémy s náborem smluvních vojáků. Například úřady Irkutské oblasti nemohou splnit plán na přilákání lidí do ruské armády kvůli nedostatku peněz na zvýšení bonusů za podpis smlouvy. Ve Vladimirské oblasti přestaly úřady hlásit počet rekrutů vyslaných na frontu a v červenci zvýšily jednorázovou platbu za vstup do armády.

Vadym Skibickyj, zástupce vedoucího ukrajinské vojenské rozvědky (HUR) varoval, že Kreml plánoval v roce 2025 naverbovat 343 000 lidí a již splnil více než 60 procent tohoto cíle. Podle něj Rusko dosahuje 105–110 procent svých měsíčních vojenských požadavků.

„Jednou ze silných stránek ruských ozbrojených sil je to, že disponují operačními rezervami,“ podotýká. „Využívají je k rotaci vojsk a posílení nejkritičtějších oblastí frontové linie.“

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Nasaď si helmu a jdi si na Ukrajinu sám. Salviniho vzkaz Macronovi rozlítil Paříž

Francie si tento týden předvolala italskou velvyslankyni v Paříži Emanuelu D’Alessandrovou. Důvodem byly podle francouzské diplomacie „nepřijatelné výroky“ italského vicepremiéra Mattea Salviniho na...

23. srpna 2025  10:06

U Svitav zemřel muž v autě, otřesený řidič náklaďáku dostal psychologickou pomoc

Při srážce osobního auta s nákladním v noci na dnešek na obchvatu Svitav zemřel osmačtyřicetiletý řidič osobního vozu. Hasiči následky nehody odstraňovali asi pět hodin. Motoristé se museli...

23. srpna 2025  9:57

Třetí smrt pod tramvají. Žena upadla v Plzni při přebíhání, souprava ji přejela

Tramvaj v pátek večer v plzeňské čtvrti Bolevec na severu města usmrtila čtyřiačtyřicetiletou ženu, která upadla při přebíhání kolejí. Žena zraněním podlehla, sdělila v sobotu ráno policejní mluvčí...

23. srpna 2025  9:53

Drogy i celostátně hledaní, policie si posvítila na řidiče v Praze. Padaly pokuty

Policisté v pátek podnikli rozsáhlou kontrolní akci řidičů v Praze. Mimo jiné se zaměřili na alkohol, drogy či celostátně hledané. První prohřešky na sebe nenechaly dlouho čekat. „Již během první...

23. srpna 2025  9:51

Záhada „úspěchu“ náboru ruské armády. Statistiky ukazují, že Medveděv přehání

Bývalý ruský prezident a místopředseda ruské Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv hrdě hlásí, že se ruské armádě daří najímat více lidí než před rokem. I ukrajinská vojenská rozvědka varovala, že Rusko...

23. srpna 2025  9:42

„Rasistická“ ulice u českého velvyslanectví v Berlíně se přejmenuje. Soud souhlasí

Berlín může v sobotu přejmenovat spornou Mouřenínovu ulici, tedy Mohrenstrasse. Rozhodl o tom v pátek večer vrchní správní soud, který tak zrušil dopolední rozhodnutí soudu nižší instance, který...

23. srpna 2025  9:11

Jak se vyhnout parkovnému? Pražané si myslí, že našli způsob

Řidiči v Praze, ale i v jiných městech se vyhýbají placeným parkovacím zónám vychytralým způsobem. Svá auta umisťují mimo vyznačené pole, čímž ale vytvářejí kontroverzní situace. Na fenomén upozornil...

22. srpna 2025  21:06,  aktualizováno  23.8

Smrt u Niagarských vodopádů. Náhle strhl volant a autobus plný turistů se převrátil

V americkém státě New York havaroval v pátek turistický autobus, který se vracel z Niagarských vodopádů do New Yorku. V autobuse cestovalo 54 lidí, pět z nich na místě zemřelo a desítky dalších...

23. srpna 2025  8:49

Náraz ho vymrštil z motorky, poté ho přejelo několik aut. D10 byla uzavřena

Dálnici D10 u Benátek nad Jizerou v noci uzavřela na několik hodin nehoda, zemřel při ní motocyklista. Při havárii spadl z motorky, poté jej na silnici přejelo několik aut. Příčinu nehody vyšetřují...

23. srpna 2025  8:30

V Kalifornii zamítli propuštění na podmínku i staršímu z bratrů Menendezových

Kalifornská soudní komise v pátek zamítla žádost o podmínečné propuštění z vězení Lylu Menendezovi, který si s mladším bratrem Erikem odpykává trest za vraždu rodičů. Informovala o tom agentura...

23. srpna 2025  8:05

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Běloruský řidič, v jehož autě se udusila syrská migrantka, jde před soud

Běloruský řidič, který loni převážel přes Česko 30 migrantů ze Sýrie, čelí obžalobě z převaděčství. Středočeský krajský soud se jeho případem začne zabývat v září, sdělil mluvčí soudu Jiří Wažik. V...

23. srpna 2025  7:47

V Salvadoru musí ředitelé škol nově dohlížet na oblečení a účesy žáků

Ve středoamerickém Salvadoru musí nově ředitelé škol dohlížet na oblečení a účesy žáků. Jedná se o jednu z novinek zavedených novou ministryní školství a armádní kapitánkou Karlou Triguerosovou....

23. srpna 2025  7:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.