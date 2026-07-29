Čerezov se podle médií vracel v noci domů z práce a když otevíral dveře do bytu, útočník na něj několikrát vystřelil. „Poraněného hospitalizovali a lékaři mu poskytují pomoc,“ uvedla státní agentura TASS.
Ruský vyšetřovací výbor informoval o pokusu o vraždu podnikatele, ale jméno oběti nezveřejnil, uvedlo Radio Svoboda. Že se jednalo o Čerezova, píší média. Vyšetřovatelé podle stanice zvažují různé teorie, včetně souvislosti mezi útokem a Čerezovovou profesní činností.
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Čerezov je zakladatelem a ředitelem společnosti nazvané Ruská laboratoř letecké dopravy (RLVT), která vznikla v roce 2022 a zabývá se vývojem bezpilotních letounů. Ve stejném roce Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.
Společnost mimo jiné vyvíjí a vyrábí drony „Ovod“, které ruské jednotky používají ve válce proti sousední zemi Evropská unie kvůli tomu firmu zařadila na svůj sankční seznam.
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Ukrajina, která se brání ruské vojenské agresi, zatím informace o střelbě na Čerezova nekomentovala. Od začátku ruské invaze byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků obvykle obvinila Ukrajinu a k některým z útoků se přihlásila ukrajinská vojenská rozvědka. V případě Čerezova se zatím ani jedno z toho nestalo.