Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

V Rusku postřelili šéfa společnosti vyrábějící drony, policie hledá útočníka

Autor: ,
  19:28

Fotogalerie3

Šéf Ruské laboratoře letecké dopravy Andrej Čerezov utrpěl vážná zranění po střelbě před svým domem v Tule. (2026) | foto: not supplied / WillWest News / ProfimediaProfimedia.cz

V ruském městě Tula někdo postřelil zakladatele a ředitele společnosti vyrábějící bezpilotní letouny pro ruskou armádu Andreje Čerezova. Stav postřeleného je podle místních médií kritický. Po útočníkovi bezpečnostní složky pátrají.

Čerezov se podle médií vracel v noci domů z práce a když otevíral dveře do bytu, útočník na něj několikrát vystřelil. „Poraněného hospitalizovali a lékaři mu poskytují pomoc,“ uvedla státní agentura TASS.

Ruský vyšetřovací výbor informoval o pokusu o vraždu podnikatele, ale jméno oběti nezveřejnil, uvedlo Radio Svoboda. Že se jednalo o Čerezova, píší média. Vyšetřovatelé podle stanice zvažují různé teorie, včetně souvislosti mezi útokem a Čerezovovou profesní činností.

Bombu na oligarchu v Monaku nastražila žena v přestrojení za muže. Hledají Ukrajinku

Čerezov je zakladatelem a ředitelem společnosti nazvané Ruská laboratoř letecké dopravy (RLVT), která vznikla v roce 2022 a zabývá se vývojem bezpilotních letounů. Ve stejném roce Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu.

Společnost mimo jiné vyvíjí a vyrábí drony „Ovod“, které ruské jednotky používají ve válce proti sousední zemi Evropská unie kvůli tomu firmu zařadila na svůj sankční seznam.

Ukrajinci zasáhli další sklad Wildberries, firma hledá útočiště v Kazachstánu

Ukrajina, která se brání ruské vojenské agresi, zatím informace o střelbě na Čerezova nekomentovala. Od začátku ruské invaze byla zabita řada vysoce postavených ruských vojenských představitelů, přičemž Moskva z útoků obvykle obvinila Ukrajinu a k některým z útoků se přihlásila ukrajinská vojenská rozvědka. V případě Čerezova se zatím ani jedno z toho nestalo.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa

Design bankovek E (Myrsini Vardopoulou)

Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...

Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu

Záběr z dronu na loď u břehu Dunaje v srbském Apatinu (26. července 2026)

Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad...

V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....

Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu

Stovky nahých lidí pomalovaných barvami pózovaly na náměstí v Las Palmas pro...

Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...

Prague Pride posílí bezpečnostní opatření. Uctí oběti útoku v Berlíně a Bratislavě

ilustrační snímek

Na letošním festivalu hrdosti Prague Pride v Praze budou posílena bezpečnostní opatření. Je to reakce na útok na podobnou akci v Berlíně, kde v sobotu najel útočník do davu lidí. Zemřel při tom jeden...

29. července 2026  19:47

V Rusku postřelili šéfa společnosti vyrábějící drony, policie hledá útočníka

Šéf Ruské laboratoře letecké dopravy Andrej Čerezov utrpěl vážná zranění po...

V ruském městě Tula někdo postřelil zakladatele a ředitele společnosti vyrábějící bezpilotní letouny pro ruskou armádu Andreje Čerezova. Stav postřeleného je podle místních médií kritický. Po...

29. července 2026  19:28

Piráti lákali voliče hudbou, Bartoš hrál na Andělu na akordeon

Piráti zahráli na pražském Andělu

Kampaň před říjnovými komunálními volbami v Praze? Piráti ve středu vyrazili mezi voliče na pražský Anděl, kde jejich členové uspořádali pouliční koncert. Na akordeon zahrál bývalý předseda strany...

29. července 2026  19:25

Bomba nastražená na policejní služebně? Policie prověřuje anonymní výhrůžky

ilustrační snímek

Anonym vyhrožuje uložením bomby na některé z policejních služeben. Pisatel rozeslal výhrůžky e-mailem, riziko je podle policie nízké. Policisté to ve středu oznámili na síti X. Více informací zatím...

29. července 2026  19:13

Modžtaba zmizel beze stopy. Mosad a CIA musí místo technologií spoléhat na lidi

Premium
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Pátrání po íránském nejvyšším vůdci Modžtabovi Chameneím zaměstnává izraelský Mosad i americkou CIA. Po smrti svého otce, ajatolláha Alího Chameneího, zmizel neznámo kde a jeho vypátrání dnes podle...

29. července 2026  19:05

Sepíšete, co mají lékaři dělat, když umíráte. Ale chybí registr vysloveného přání

Věra Procházková na tiskové konferenci senátorského klubu ANO

Senát nepodpořil návrh novely zákona o paliativní péči od sedmnácti senátorů, který iniciovala Věra Procházková z ANO a měl umožnit neudržovat pacienta při životě za každou cenu. Senát chce počkat na...

29. července 2026  11:40,  aktualizováno  18:55

Změnu financování ČT, kterou plánuje vláda, označil Senát za nežádoucí

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na jednání Senátu. (29. července 2026)

Za nežádoucí označil Senát ve středu, aby došlo ke změně financování České televize, jak ho chystá vláda Andreje Babiše, která chce nahradit dosavadní měsíční poplatky financováním ze státního...

29. července 2026  18:31

Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů

Prodejna Interspar v italském Bolzanu 10.7. 2026

Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...

29. července 2026  18:25

Chybějící lék na rakovinu prsu je opět v Česku. Půjde však předepsat jen omezeně

ilustrační snímek

Na jeden předpis bude možné předepsat a vydat maximálně jedno balení léku na rakovinu prsu s účinnou látkou tamoxifen, který v českých lékárnách dlouhodobě chybí. Rozhodlo o tom ministerstvo...

29. července 2026  18:24

Bezúročný úvěr domácnosti oslovil, chystají renovace za více než dvě miliardy

ilustrační snímek

Měsíc po otevření příjmu žádostí v programu Nová zelená úsporám předložili majitelé rodinných a bytových domů Státnímu fondu životního prostředí ČR již stovky projektů energeticky úsporných renovací....

29. července 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Další pomoc zvážíme podle našich kapacit, řekl Babiš v souvislosti s požáry ve Francii

V kopcích poblíž francouzské vesnice Cotignac v departementu Var stoupají...

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil další pomoc Francii, kterou v posledním týdnu sužují rozsáhlé požáry. Zmínil měnící se situaci a také vlnu veder se zvýšeným rizikem lesních požárů očekávanou v...

29. července 2026

Muž po rozepři udeřil druhého pěstí do hlavy, napadený zemřel v nemocnici

ilustrační snímek

V Teplicích po rozepři jeden muž napadl jiného, který později na následky zranění zemřel v nemocnici. Kriminalisté věc vyšetřují jako ublížení na zdraví s následkem smrti. Informoval o tom ve středu...

29. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.