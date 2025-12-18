Ukrajinské drony dlouhého doletu ve čtvrtek zasáhly leteckou základnu Belbek poblíž Sevastopolu na anektovaném Krymu. Podle tvrzení ukrajinské strany šlo o cílenou operaci jednotky Alfa Centra speciálních operací SBU a útok měl způsobit škody na ruské vojenské technice v řádu stovek milionů dolarů.
Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) na svém telegramovém účtu uvedla, že zásahy směřovaly především proti systémům protivzdušné obrany. „Této noci dálkové bezpilotní letouny Centra speciálních operací „Alfa“ SBU úspěšně zasáhly součásti ruského protivzdušného systému na vojenském letišti Belbek v dočasně okupovaném Krymu,“ oznámila SBU.
Zničeny měly být mimo jiné dva radarové komplexy Nebo-SVU v odhadované hodnotě až 100 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun), radar systému S-400 Triumf s orientační cenou 60 milionů dolarů (okolo 1,25 miliadry korun), komplet Pancir-S2 za 19 milionů dolarů (zhruba 395 milionu korun) a také stíhací letoun MiG-31 s plnou výzbrojí za odhadovaných 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).
Podle ukrajinské tajné služby mají tyto systémy zásadní význam pro ochranu ruských vojenských a logistických objektů na Krymu. „Likvidace součástí tohoto stupňovitého systému podstatně oslabuje obranu a vojenské schopnosti nepřítele na krymském směru,“ uvedla SBU.
Základna Belbek je dlouhodobě využívána k rozmístění stíhacích letounů i prostředků protivzdušné obrany, a patří tak mezi strategické cíle ukrajinských útoků.