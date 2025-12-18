Ukrajinci tvrdí, že udeřili na základnu na Krymu a vyřadili ruské zbraně za miliardy

  19:24
Ukrajinská tajná služba (SBU) hlásí výrazný úder proti ruským silám na okupovaném Krymu. Při dronovém útoku na leteckou základnu Belbek zničila či vážně poškodila klíčové prvky protivzdušné obrany i bojový letoun. Podle SBU tyto likvidace podstatně oslabují obranu a vojenské schopnosti Ruska, uvedla to na svém telegramovém účtu.
Ukrajinské drony během noční operace zasáhly leteckou základnu Belbek na...

Ukrajinské drony během noční operace zasáhly leteckou základnu Belbek na okupovaném Krymu a podle SBU zničily klíčové ruské systémy protivzdušné obrany i bojový letoun v hodnotě miliard korun. (18. prosince 2025) | foto: Telegram SBU

Ukrajinské drony během noční operace zasáhly leteckou základnu Belbek na...
Ukrajinské drony během noční operace zasáhly leteckou základnu Belbek na...
Ukrajinské drony během noční operace zasáhly leteckou základnu Belbek na...
Ukrajinské drony během noční operace zasáhly leteckou základnu Belbek na...
Ukrajinské drony dlouhého doletu ve čtvrtek zasáhly leteckou základnu Belbek poblíž Sevastopolu na anektovaném Krymu. Podle tvrzení ukrajinské strany šlo o cílenou operaci jednotky Alfa Centra speciálních operací SBU a útok měl způsobit škody na ruské vojenské technice v řádu stovek milionů dolarů.

Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) na svém telegramovém účtu uvedla, že zásahy směřovaly především proti systémům protivzdušné obrany. „Této noci dálkové bezpilotní letouny Centra speciálních operací „Alfa“ SBU úspěšně zasáhly součásti ruského protivzdušného systému na vojenském letišti Belbek v dočasně okupovaném Krymu,“ oznámila SBU.

Zničeny měly být mimo jiné dva radarové komplexy Nebo-SVU v odhadované hodnotě až 100 milionů dolarů (přes 2 miliardy korun), radar systému S-400 Triumf s orientační cenou 60 milionů dolarů (okolo 1,25 miliadry korun), komplet Pancir-S2 za 19 milionů dolarů (zhruba 395 milionu korun) a také stíhací letoun MiG-31 s plnou výzbrojí za odhadovaných 50 milionů dolarů (přes miliardu korun).

Dodávky munice na Ukrajinu klesnou v příštím roce asi na milion kusů, řekl exporadce Pojar

Podle ukrajinské tajné služby mají tyto systémy zásadní význam pro ochranu ruských vojenských a logistických objektů na Krymu. „Likvidace součástí tohoto stupňovitého systému podstatně oslabuje obranu a vojenské schopnosti nepřítele na krymském směru,“ uvedla SBU.

Základna Belbek je dlouhodobě využívána k rozmístění stíhacích letounů i prostředků protivzdušné obrany, a patří tak mezi strategické cíle ukrajinských útoků.

18. prosince 2025,  aktualizováno  19:39

Dodávky munice na Ukrajinu klesnou v příštím roce asi na milion kusů, řekl exporadce Pojar

Poradce premiéra pro národní bezpečnost Tomáš Pojar. (7. 11. 2025)

Dodávky munice na Ukrajinu v příštím roce budou v české muniční iniciativě klesat, dorazit by mohlo asi milion kusů, řekl bývalý Národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar ve streamu iniciativy Dárek...

18. prosince 2025  18:36

Česko dál pohlídá slovenský vzdušný prostor. Nový ministr Zůna volal i s Kyjevem

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna ministr v budoucí vládě. Hnutí SPD ho...

Česko se bude i příští rok podílet na ochraně slovenského vzdušného prostoru. Podpisem deklarace to ve čtvrtek při telefonickém jednání potvrdili ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) a jeho slovenský...

18. prosince 2025  18:04

Řídí armádu jako firmu. Ukrajinská brigáda Chartija dala Rusům lekci u Kupjansku

Premium
Vsevolod Kožemjako, charkovský podnikatel a zakladatel brigády Chartija

Jedna z mála dobrých zpráv pro Ukrajinu přišla minulý týden od Kupjansku. Armádě se zde podařil překvapivý výpad a v rozstříleném městě obklíčila asi dvě stě Rusů. Největší zásluhy na tom nese...

18. prosince 2025

Po nehodě na D6 se z kamionu rozletěly lahve s vodou, v mlze se pak znovu bouralo

Nehoda na D6. Havaroval kamion s minerálkou. (18. prosince 2025)

Kamion převážející lahve s minerální vodou havaroval ve čtvrtek ráno na 79. kilometru dálnice D6 poblíž Lubence. Vůz skončil převrácený na boku v příkopu, všude kolem se rozsypaly zelené lahve....

18. prosince 2025  9:44,  aktualizováno  17:46

Macinka chystá škrty na ministerstvech, zruší například sekci ochrany klimatu

Klimatická krize v České republice skončila, tvrdí Macinka

Nová vláda Andreje Babiše chystá škrty na ministerstvech, v rámci kterých může dojít k osekání odborů. Jedním z nich bude také sekce ochrany klimatu na ministerstvu životního prostředí.

18. prosince 2025  17:35

První kontakt. Šéf ruské civilní rozvědky telefonoval s novou ředitelkou britské MI6

Šéf ruské civilní rozvědky SVR Sergej Naryškin se v Minsku setkal s běloruským...

Šéf ruské civilní rozvědky Sergej Naryškin ve čtvrtek uvedl, že nedávno telefonoval s novou ředitelkou britské tajné služby MI6 Blaise Metreweliovou. Šlo o jejich první oficiálně potvrzený kontakt....

18. prosince 2025  17:22

Muž si v metru přivlastnil cizí zapomenutý notebook, pátrá po něm policie

Muž si přivlastnil notebook zapomenutý na lavičce.

Cizí notebook zapomenutý na lavičce ve stanici metra B Stodůlky si přivlastnil neznámý muž. Odložený předmět ho zaujal, následně si proto na lavičku sedl a po chvíli tašku s přístrojem sebral a...

18. prosince 2025  17:14

Orešnik je od středy v Bělorusku. A půjde do bojové služby, oznámil Lukašenko

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko oznámil, že v jeho zemi je od středy umístěna nedávno vyvinutá ruská hypersonická raketa Orešnik, která může nést jaderné zbraně.

18. prosince 2025  17:08

Plameny v ulicích, zranění. Brusel v den summitu paralyzovaly protesty

Brusel zachvátily protesty proti zemědělské politice EU. (18. prosince 2025)

Tisíce farmářů ve čtvrtek v Bruselu protestují proti změnám ve společné zemědělské politice EU a chystané obchodní dohodě EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Část zemědělců přijela ve svých...

18. prosince 2025  16:50

Ulice romského odbojáře v Liberci? Nápad odmítli, tak to náměstek udělal po svém

Ulici nově zdobí cedule s nápisem Serinkova.

Dvakrát neuspěl s návrhem, aby část ulice Kunratická v Liberci, kde byl v minulosti koncentrační tábor pro Romy, nesla jméno po válečném odbojáři romského původu Josefu Serinkovi. Náměstek...

18. prosince 2025  16:07

