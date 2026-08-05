Putin na poradě s vedením ministerstva obrany uvedl, že na návrh šéfa resortu se rozhodl soustředit veškeré týlové služby ministerstva do jedněch rukou, a to Valerije Solodčuka, který byl až dosud velitelem uskupení ruských vojsk Centrum.
Portál BBC News dal toto rozhodnutí do souvislosti s ukrajinskými útoky na ruské rafinerie, které způsobily zdražení paliv a palivovou krizi v desítkách ruských regionů, jakož i s útoky na sklady a logistická centra největšího internetového prodejce v zemi Wildberries.
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Velitelem uskupení Centrum se stal dosavadní velitel uskupení Východ Andrej Ivanajev. Velením uskupení Východ prezident pověřil Pjotra Bolgareva. Putin také oznámil, že vojska bezpilotních systémů povede náčelník štábu uskupení Centrum Denis Ljamin.
Dobývání Donbasu, tedy především té části Doněcké oblasti, kterou dosud ovládá Ukrajina, spočívá hlavně na bedrech uskupení Centrum. Na uskupení Východ připadá na úsek fronty na styku Doněcké a Záporožské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
Uskutečněné změny Putin označil za zdokonalování struktur ministerstva obrany. Změny podle něj vyplývají z aktuálních potřeb a zkušeností ze „speciální vojenské operace“, jak Moskva označuje válku proti Ukrajině, kterou vede pátým rokem.
Bezpilotním vojskům bude velet tankista
Putin úplně odstranil od velení jednotkám dosavadního velitele uskupení Centrum Solodčuka, který je obviňován z podílu na masakru civilistů během ruské okupace ukrajinského města Buča, poznamenal portál The Moscow Times.
Vyměnit velitele se Kreml rozhodl po prudkém zpomalení ruského postupu na Ukrajině, a tak i zdroje blízké Kremlu předpokládají, že boj o Donbas bude pokračovat i v příštím roce.
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Putin zůstává odhodlán dosáhnout úplného dobytí Donbasu a bez toho nemíní vést jednání o míru, přičemž podle médií mohou Putinovy ambice sahat až po ovládnutí celé levobřežní Ukrajiny, včetně Kyjeva a Oděsy.
Ztráty ruské armády přitom podle odhadů dosáhly v polovině roku 1,4 milionu zabitých a raněných, což překračuje souhrnné sovětské ztráty ve všech válkách vedených po roce 1945, dodaly The Moscow Times.
Bezpilotním vojskům, jejichž vytvoření Rusko oznámilo loni v listopadu, nejprve velel bývalý podnikatel Jurij Baganov, který ale oficiálně nebyl jmenován. Nyní Putin jejich velitelem jmenoval 47letého generálplukovníka Denise Ljamina, který je vzděláním tankista a v minulosti působil jako velitel různých tankových jednotek, upozornila BBC.
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Jmenování se uskutečnilo na pozadí skandálu s nákupy dronů pro ruskou armádu: minulý týden ve vazbě skončila zástupkyně vedoucího odboru ministerstva průmyslu a obchodu Alla Polovčeňová, miliardář Valerij Kustov a řada manažerů společnosti Efko kvůli pochybením v programu vytváření příštích bezpilotních prostředků, od kterého si ruská armáda slibovala, že získá obdobu ukrajinského těžkého dronu Baba Jaga. Ukázalo se ale, že tato obdoba je čínské, a ne ruské výroby, a navíc se pro boj nehodí.