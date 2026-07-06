Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O kolik si přidali v hlášení Putinovi víc? Rusové zkreslili svá vítězství na mapách

Autor:
  14:03
Ruský prezident Vladimir Putin řídí poradu na velitelském stanovišti ruské...

Ruský prezident Vladimir Putin řídí poradu na velitelském stanovišti ruské armády na nezveřejněném místě. (3. července 2026) | foto: UncreditedČTK

Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje jedno z velitelských stanovišť ruské...
Ruský prezident Vladimir Putin navštěvuje velitelské stanoviště ruské armády na...
Situace na bojišti u Kosťantynivky z června 2026
Situace na bojišti u Kosťantynivky z prosince 2026
51 fotografií
Ruští generálové při hlášení prezidentu Vladimiru Putinovi prezentovali mapy, které výrazně nadsazují postup ruské armády na Ukrajině. Uvádí to portál Agenstvo s odkazem na analýzu veřejně dostupných zdrojů. Rozdíl oproti mapám ukrajinského projektu DeepState činí 1900 kilometrů čtverečních.

Při páteční poradě ve velitelském stanovišti generálové před Putinem vyjmenovávali ukrajinská města a obce, které podle nich ruská armáda už obsadila nebo se je chystá dobýt. Za jejich zády přitom visely mapy zachycující údajný postup ruských jednotek.

Kreml nejprve zveřejnil záběry s rozostřenými mapami, později ale publikoval jejich verzi ve vysokém rozlišení. Právě ta umožnila porovnání ruských map s ukrajinským projektem DeepState. Srovnání, které provedl vojenský analytik s přezdívkou M0nstas, ukazuje, že ruská obrana na mapách výrazně nadsazuje postup svých jednotek.

Dobyli jsme Kosťantynivku, tvrdí Rusové. Podle Kyjeva se o město dál válčí

Na ruských mapách se jako dobyté objevuje město Kosťantynivka v Doněcké oblasti i Časiv Jar a území západně od něj. Do oblasti údajně ovládané Moskvou se navíc dostalo také město Orichiv. Mapy zároveň naznačují, že ruské jednotky postoupily až k obci Pokrovske v Dněpropetrovské oblasti. Podle DeepState se přitom stále nacházejí zhruba 20 kilometrů odtud u obce Ternovate.

Rusko v noci na sobotu oznámilo, že Kosťantynivku zcela dobylo. Putin se posléze v televizním vysílání objevil v uniformě před generálním štábem a poděkoval ruským vojákům s tím, že její zisk má „velký strategický význam“. Ukrajina dobytí města popřela s tím, že boje stále pokračují.

Sebevědomě postupujeme, tvrdil Putin v jedenapůlhodinovém telefonátu Trumpovi

Rozpor se týká také Mykolajivky. Zatímco ruské mapy ukazují, že do města už vojáci vstoupili, podle DeepState se k němu ani nepřiblížili. Ruské ministerstvo obrany navíc zakresluje své formace výrazně blíže k Záporoží, než odpovídá ukrajinským mapám.

„Rozdíl mezi mapami ruského ministerstva obrany a DeepState lze označit za přikrášlování či nadsazování výsledků,“ řekl portálu Agenstvo ukrajinský analytik Kyrylo Mychajlov. Podle něho mapy projektu DeepState mnohem lépe odpovídají skutečné situaci na frontě.

Putin ruské velitelské stanoviště navštívil poprvé po půl roce. Kreml návštěvu prezentoval jako důkaz úspěchů ruské armády.

Ještě větší rozdíl než mezi ruskými mapami ale panuje mezi tvrzeními šéfa Kremlu a údaji DeepState. Putin totiž prohlásil, že jeho armáda od začátku roku obsadila více než 3000 kilometrů čtverečních ukrajinského území. DeepState naproti tomu uvádí přibližně 770 kilometrů čtverečních.

Putin chce zapůsobit na Trumpa

Záběry z prezidentovy návštěvy Kreml zveřejnil v pátek pozdě v noci. Podle Agenstva to nebyla náhoda. „Neobvykle pozdní zveřejnění záběrů pravděpodobně souviselo se snahou zvýšit jejich mediální dopad především ve Spojených státech,“ uvádí nezávislý portál.

Putin chtěl zřejmě akcentovat zejména sdělení o postupu v Kosťantynivce. O tom se totiž zmínil také o den později v telefonátu s prezidentem USA Donaldem Trumpem. V něm podle Kremlu nakreslil Trumpovi „obrázek skutečné situace na bojišti, kde ruské síly sebevědomě postupují“.

Záběry hořící Moskvy ohromily Trumpa. Rusko tuší, že ztrácí jeho přízeň

Řada analytiků přitom upozorňuje, že ruský postup na frontě se v posledních měsících prakticky zastavil. Kromě toho Rusko čelí opakovaným ukrajinským úderům hluboko na svém území, které cílí na ropnou infrastrukturu a uvrhly zemi do rozsáhlé palivové krize. Ukrajinské útoky na Trumpa podle deníku Financial Times udělaly „velký dojem“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil tvrzení o dobytí Kosťantynivky za lež. „Putin se rozhodl lhát světu i prezidentovi Spojených států o situaci na frontě. Tvrdí, že Rusko údajně dobylo Kosťantynivku v Donbasu. To samozřejmě není pravda. Je to jen další ruská lež, jejímž cílem je vytvořit alespoň nějakou zprávu,“ uvedl.

Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 14 mrtvých

Zároveň ruského prezidenta vyzval, aby se s ním setkal přímo v Kosťantynivce. Podle Zelenského by pro Putina neměl být problém přijet do města, pokud je skutečně pod ruskou kontrolou, jak Moskva tvrdí.

Putin s Trumpem hovořil jen pár dní před summitem NATO v Ankaře, kde budou členské země jednat o vyčlenění další vojenské pomoci Ukrajině. Zelenskyj po posledním ruském útoku na Kyjev, při kterém v noci na pondělí zahynulo čtrnáct lidí, označil za důležité, aby spojenci na summitu přijali silná rozhodnutí na podporu ukrajinské protivzdušné obrany.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv


Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři

Ministr obrany Jaromír Zůna (nestr. za SPD) prochází červeným kobercem na...

Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...

V Husinci si lidé připomněli odkaz Jana Husa, dorazila stovka návštěvníků

Socha Jana Husa na náměstí v Husinci na Prachaticku, kde se 6. července 2020...

Odkaz církevního reformátora Jana Husa dnes v Husinci připomněla ekumenická bohoslužba. Zúčastnilo se jí 90 lidí. Další stovky návštěvníků zavítaly do Husova rodného domu. Při dvoudenních oslavách...

6. července 2026  13:49

„Na trávnících leží peníze.“ Odborníci mapovali tuny odpadků po hostech ve Varech

Hromada PET i skleněných lahví a plechovek neutěšeně rostla. Podle Miroslava...

Karlovarský filmový festival má za sebou první událostmi nabitý víkend. Kromě řady akcí, koncertů, přehlídek a filmových produkcí bylo možné ve městě vidět celou řadu hvězdných hostů a to jak...

6. července 2026  13:45

Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev: zničené budovy a nejméně 14 mrtvých

Záchranáři vynášejí tělo obyvatele nalezené pod troskami obytného domu po...

Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a jeho okolí v noci na pondělí přišlo o život nejméně 14 lidí, uvedly ukrajinské úřady. V metropoli zahynulo jedenáct lidí a dalších 60 utrpělo zranění. Hasiči...

6. července 2026  7:15,  aktualizováno  13:11

Američan žijící v Praze: Češi jsou vzdělaný a šikovný národ. Chovám k vám respekt

Premium
Michael A. Shaheen. Narodil se 1. dubna 1968 v USA.

Americký právník a spisovatel žije půlku života v Praze a ve svých detektivkách odhaluje tajemství české historie. V posledním románu Druhý suvenýr řeší Michael A. Shaheen záhadu smrti Jana Masaryka....

6. července 2026

OBRAZEM: Jih Evropy prostupuje ohnivým peklem. Požáry vyhánějí lidi z domovů

Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v...

Vlna extrémních veder a dlouhodobého sucha proměnila část jižní Evropy v bojiště s rozsáhlými lesními požáry. Hasiči v Portugalsku, Řecku i Francii nasazují stovky lidí, leteckou techniku i tu těžkou...

6. července 2026  12:52

Opustila jistotu a vsadila na vlastní nápad. Dnes vyvíjí nanonáplast pro chirurgii

Vědkyně Markéta Hujerová

Speciální nanovlákenná náplast, která se sama přichytí ke střevní tkáni a pomáhá jejímu hojení. Takový materiál vyvíjí vědkyně Markéta Hujerová z Technické univerzity v Liberci pro pacienty po...

6. července 2026  12:47

Policie ve Varech: Nebojte se oslovit muže s dlouhou zbraní, jsou vám též k dispozici

Policisté v Karlových Varech

Policie posílila kvůli filmovému festivalu bezpečnost v Karlových Varech. Návštěvníci tak mohou potkat v ulicích její příslušníky s dlouhými zbraněmi. Podle policie jde o běžné bezpečnostní opatření,...

6. července 2026  12:42

Ani Slovensko se nezapojí se do financování vojenské pomoci Ukrajině

Slovenský prezident Peter Pellegrini (4. listopadu 2025)

Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO, Bratislava se ale nezapojí do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po dnešní schůzce...

6. července 2026  12:14

Opilý mladý řidič zabil na Frýdecko-Místecku cyklistu, z nehody ujel

Policejní auto.

Po nehodě v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel v pondělí ráno čtyřiašedesátiletý cyklista. Podle dosud zjištěných informací ho srazil jednadvacetiletý řidič osobního auta, který vjel do...

6. července 2026  11:49

Pád Hamásu v Gaze je tu. Režim rozpustil vládu a předal moc

Palestinci nakupují na tržišti ve městě Dajr al-Balah v centrální části Pásma...

Palestinské islamistické hnutí Hamás dnes oznámilo rozpuštění svého vládního orgánu v Pásmu Gazy. Hnutí to označuje za krok k předání moci technokratickému palestinskému výboru. S předáním moci...

6. července 2026  11:45

Pouštění žilou u německých automobilek nemá konce. Porsche ruší další tisíce míst

Návštěvník si prohlíží montážní halu pro vozy Porsche během Dne otevřených...

Není už snad týdne, aby nepřicházely z Německa zprávy o dalším rušení pracovních míst v automobilovém průmyslu. Nyní výrobce sportovních vozů Porsche oznámil, že se chystá zrušit další více než 4 000...

6. července 2026  11:34

Pomáhají koně i dron. Čeští i němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku

Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.

V národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách, zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy...

6. července 2026  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.