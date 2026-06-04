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Ukončeme to. Ne, nasaďme atomovky. Putinův „Davos“ se pře, co dál na Ukrajině

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  14:37
Šéf Kremlu Vladimir Putin na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru čelí dvěma soupeřícím vizím budoucnosti Ruska, které pátým rokem pokračuje ve válce proti Ukrajině. Někteří účastníci akce tvrdí, že Rusko by mělo bojovat dál a připravit se na globální konfrontaci se Západem, zatímco jiní poukazují na ekonomické výhody plynoucí z ukončení války.
Účastníci procházejí kolem obrazovky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na...

Účastníci procházejí kolem obrazovky s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru. (3. června 2026) | foto: Anastasia BarashkovaReuters

Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal...
Ukrajinské drony zasáhly ruský Petrohrad. Z několika čtvrtí ve městě stoupal...
Ruský prezident Vladimir Putin hovoří v Kremlu v Moskvě. (3. června 2026)
Přípravy na zahájení Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra (2. června...
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Ukrajina se ve středu dostala až na práh fóra, když ukrajinské drony napadly v Petrohradu ropný terminál a základnu vojenského námořnictva a nad částí města se vznášel hustý sloup temného kouře.

Třiasedmdesátiletý Putin dlouhodobě vládne tak, že se snaží udržovat rovnováhu mezi různými kremelskými skupinami, které soupeří o vliv na nejvyššího ruského vůdce v posledním čtvrtstoletí, podotkla agentura Reuters.

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Přibývající známky stagnace ruské ekonomiky, zatímco konec války není v dohledu, posílily argumenty části členů ruské elity, že by bylo dobré válku ukončit a uzavřít mír za zprostředkování amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Někteří nacionalisté však válku vnímají pouze jako první fázi mnohem hlubší globální konfrontace s tím, co označují za upadající Západ, a to by mohlo znamenat možnou globální válku trvající roky nebo dokonce desítky let.

„Musíme si přiznat, že v příštích několika letech, možná i pár desetiletí, budeme ve válce,“ řekl bývalý špion Andrej Bezrukov, kterého americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) zatkl v roce 2010, kdy žil pod falešnou identitou ve Spojených státech.

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„Může to být velmi horká válka, může to být plíživá válka. I když se rozšíří do jiných regionů, budeme mít dvě generace, které lze v podstatě považovat za válečná pokolení. Musíme se naučit, jak s válkou žít,“ prohlásil Bezrukov a sklidil potlesk v plném sále.

Nacionalisté tvrdí, že se Rusko musí vzchopit, jinak mu hrozí zhroucení a zkáza ve světě, který je prý čím dál nebezpečnější. Na konferenci, která je často považována za ruskou odpověď na Světové ekonomické fórum v Davosu, nacionalisté navrhovali efektivnější rozhodování, rozvoj technologií a změnu vnímání armády v ruské společnosti.

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V pavilonech, které dříve hostily finančníky z předních západních společností, byly nyní k vidění drony a zbraně, zatímco počítačové společnosti se chlubily technologiemi rozpoznávání obličejů a programy vyspělé počítačové obrany s uplatněním umělé inteligence.

„Díváme se do pochmurnější budoucnosti?“

Rusko okupuje zhruba pětinu rozlohy Ukrajiny. Moskva se rozhodla v únoru 2022 vyslat desítky tisíc vojáků do sousední země, ale postup vojsk na bojišti se letos zpomalil. V bojích, které na východě Ukrajiny začaly v roce 2014, ovládlo Rusko většinu Donbasu, ale ani po rozpoutání války nedokázalo dobýt zbývající část.

Ukrajina tvrdí, že nestáhne své síly z části Donbasu, kterou stále drží, a že nikdy neuzná okupovaná území za ruská. Vzhledem k patové situaci v mírových rozhovorech zprostředkovaných USA se válka táhne a Kreml tvrdí, že USA jsou nyní zaneprázdněny válkou s Íránem.

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Několik významných ruských osobností se v minulosti pokusilo Putina varovat před ekonomickými důsledky války. Kirill Dmitrijev, který vystupuje jako ruský vyjednávač v kontaktech s Trumpovou administrativou, vychvaloval potenciální ekonomické výhody mírové dohody.

„Otázka zní, zda válka skončí, anebo se díváme do mnohem pochmurnější budoucnosti,“ řekl agentuře Reuters jeden z ruských účastníků, který si vzhledem k citlivosti věci nepřál být uveden jménem.

Putin tvrdí, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na NATO. Ekonomiky členských států Aliance mají dohromady nad Ruskem navrch, přestože to je největším dodavatelem přírodních zdrojů na světě.

Válka na Ukrajině

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Ruský oligarcha Konstantin Malofejev na fóru představil tři scénáře budoucnosti Ruska do roku 2050. Ve své vizi načrtl variantu porážky, v níž Rusko prohraje konflikt se Západem a podlehne „kolonizaci“, i scénář pokračujícího soupeření ve světě ovládaném Spojenými státy a Čínou.

Třetí, podle Malofejeva příznivá varianta, počítá s vítězstvím Moskvy v ideologické válce, rozšířením ruského vlivu na další ukrajinská území a dokonce i s nasazením jaderných zbraní. Součástí této představy je také rozpad Evropské unie a vznik nového světového uspořádání, v němž by Rusko patřilo mezi rozhodující mocnosti.

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Ideolog ruského ultranacionalismu Alexandr Dugin, jehož dcera Darja se v roce 2022 stala obětí atentátu (z něhož Moskva obvinila Ukrajinu), novinářům řekl, že válka na Ukrajině „buď skončí vítězstvím Ruska, anebo nikdy neskončí“.

„Musíme spojit všechny své síly, veškerou svou vůli a přestat předstírat, že jsme mírumilovná země, která si užívá grilování nebo letní dovolené,“ prohlásil.

Dugin řekl, že Rusko na Západ nezaútočí. Ale na otázku, jak by stručně shrnul vztahy Ruska a Západu v příštích letech, odpověděl jednoduše: „Válka.“

Válka na Ukrajině

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