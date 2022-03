V Rusku už na protestech zatkli 12 700 odpůrců války. Nezákonně, uvedla OSN

„Jsem nadále znepokojena používáním represivních zákonů, které brání uplatňování občanských a politických práv a kriminalizují nenásilné chování,“ řekla Bacheletová Radě OSN pro lidská práva v Ženevě.

Při nedělních akcích proti ruské agresi úřady zadržely tisíce lidí. Projekt OVD-Info, který monitoruje policejní zásahy, informoval o více než 4 600 zadržených v 65 ruských městech. Ruské ministerstvo vnitra hlásilo 3 500 zatčených.

Podle Bacheletové „vágní a přespříliš široká definice“ extremismu a podněcování k nenávisti vedla v Rusku k právním interpretacím, které nejsou v souladu se závazky Moskvy v oblasti lidských práv. „Další zákony kriminalizující okolnosti ‚diskreditace‘ ozbrojených sil pokračují tímto znepokojivým směrem,“ dodala Bacheletová.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová v pondělí v souvislosti s invazí na Ukrajinu vyzvala ruské úřady, aby propustily všechny lidi, které zadržely za protesty proti válce. „Putin zjistí, že pravda se nadá tak snadno umlčet,“ prohlásila šéfka EP poté, co ocenila odvahu ruských demonstrantů.

Násilí z obou stran

Bacheletová v úterý také vyzvala, aby byl umožněn odchod civilistům, kteří uvázli v četných oblastech konfliktu na Ukrajině. Proukrajinští aktivisté jsou nezákonně zadržováni na východě Ukrajiny, zatímco lidé považovaní za proruské jsou biti, uvedla Bacheletová s odkazem na zprávy, které obdržel její úřad.

„Opakuji svou naléhavou výzvu k mírovému ukončení projevů nepřátelství,“ zdůraznila vysoká komisařka OSN pro lidská práva.

V Rusku mnozí lidé začali dávat najevo podporu ruským silám na Ukrajině pomocí písmena „Z“, které umisťují například na své automobily, domy nebo i oblečení. Symbol odkazuje na skutečnost, že právě písmeno Z je vyobrazeno na tancích a další vojenské technice nasazené na Ukrajině.

Naopak odpůrci invaze na Ukrajinu vyjadřují nesouhlas s ruskými aktivitami na Ukrajině heslem „ne válce“. Mezi lidmi však panují obavy, že za jeho použití nebo šíření na sociálních sítích jim mohou hrozit postihy, například na základě nově přijatého zákona o lživých zprávách.

Norma, která byla přijata zhruba týden po zahájení invaze na Ukrajinu, předpokládá pokuty nebo odnětí svobody až na 15 let za šíření nepravdivých nebo diskreditujících zpráv o ruské armádě nebo za výzvy k přijetí protiruských sankcí.

Na základě nového zákona už bylo v Rusko zatčeno 60 lidí, napsal opoziční portál Meduza. V jednom případě byla zatčena žena z Krasnojarsku na Sibiři za to, že napsala slova „ne válce“ do sněhu. Na sociálních sítích se také začalo šířit video, na němž heslo napsané do sněhu ničí nohou policista.

Ruské vedení nepoužívá pro označení konfliktu na Ukrajině slovo válka. Aktivity ruských sil na Ukrajině nenazývá slovem „invaze“, ale souslovím „speciální vojenská operace“.

6. března 2022