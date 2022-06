Ruský nový světový řád. Propagandisté hájí územní zisky a chuť jim roste

Ruské státní televize jsou považovány za hlásné trouby Kremlu, které agresivně rozvádí myšlenky řečené hlavními ruskými představiteli. Nejinak tomu bylo i u Putinova projevu u příležitosti 350. výročí od narození cara Petra Velikého. Sám Putin se k jedné z nejvýznamnějších postav ruské historie přirovnal a naznačil, že současné Rusko následuje stejného imperiálního, historického údělu jako tomu bylo za carských dob.

„Soudě podle všeho je i naším údělem navracet a upevňovat,“ řekl usmívající se šéf Kremlu, podle něhož car vedl severní válku s Švédskem nikoliv, aby odtrhával území, ale „navracel“ je.

Ruští propagandisté se myšlenky okamžitě chytili, povšiml si server Daily Beast. „Putin mluví o upevňování a rozšiřování (Ruska), protože návrat (území) znamená rozšíření (Ruska),“ prohlásil televizní moderátor Vladimir Solovjov. „Co jsme předtím ztratili, se nám musí nyní vrátit. To už je úplně jiná formulace našeho cíle. Život začíná být zajímavý,“ dodal.

S podobným nadšením reagovala i takzvaná „Putinova fúrie“ Olga Skabejevová. „Nádherné! Nyní rozumíme budoucím plánům ruského státu: budeme si sobě vracet a opevňovat (území). Někteří se toho bojí, ale to rozhodně není náš problém,“ uvedla.

Solovjov už navrhl některé státy, kam by se Rusko mohlo vydat po Ukrajině. „“Potřebujeme náhradní díly, tak pojďme expandovat do míst, kde jsou továrny,“ prohlásil. Sám by se vydal do Itálie, kde mu v důsledku sankcí zabavili vilu. Solovjov též odkázal na zesnulého vůdce nacionalistické Liberálně-demokratické strany Vladimira Žirinovského, který navrhoval zaútočit na pobaltské státy a převzít nad nimi kontrolu. Solovjov přitom označil Žirinovského za „politického proroka“.

„Svět se změnil,“ filozofoval host Solovjovova pořadu, šéf obranného výboru Státní Dumy Andrej Kartapolov. „Období amerického kolonialismu skončilo a už se nevrátí. V tomto novém světě Rusko je síla, morální kompas, orientační bod čistoty, pravdy a správnosti, ke kterému se všichni rozumní lidé z celé planety budou jen hrnout,“ prohlásil.

Jeho zástupce ve výboru Vladimir Šamanov, bývalý velitel ruských výsadkových jednotek, zase řekl, že ruský „národ byl vybudován prostřednictvím územního rozšiřování“.

S podivuhodnou argumentací přišel jiný čelný Putinův fanoušek, filmař Karen Šachnazarov, podle kterého by se státy bez jaderných zbraní neměly divit, pokud si jejich území nárokují země, které atomové bomby mají. Oficiálně Rusko spustilo invazi kvůli údajnému jadernému programu Ukrajinců, který měl přímo sousední stát ohrožovat. Ukrajina se jaderných zbraní v devadesátých letech vzdala výměnou za ruské bezpečnostní záruky.

Šachnazarov označil například KLDR za stát, který této logice jaderné síly rozumí. „Existují národy i malé země jako Severní Korea, které všem dokázaly, že mohou být suverénní,“ prohlásil s odkazem na kontroverzní severokorejský jaderný program filmař. KLDR jako jedna z pětice zemí hlasovala proti rezoluci OSN odsuzující ruský vpád na Ukrajinu. Severokorejský diktátor Kim Čong-un v neděli vyjádřil „plnou podporu a souhlas“ ruským vojenským akcím a popřál Putinovi pevné zdraví.

Postup ruských vojsk na Donbasu zřejmě povzbudil ruské vysoce postavené představitele, kteří ve stále větší míře začínají pojímat okupované území jako ruský majetek. Někteří poslanci například tvrdí, že se Rusko nikdy nestáhne z Chersonské oblasti.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu uvedl, že Rusko na okupovaných územích obnovuje transportní sítě s cílem „vytvořit podmínky“ pro plnohodnotný provoz mezi Ruskem, Donbasem, Ukrajinou a Krymem a „rozvoj zemědělsko-průmyslového komplexu na osvobozených územích“.

Server Meduza s odvoláním na své zdroje z Kremlu a prezidentské administrativy uvedl, že Moskva chystá okupované území na Ukrajině spojit do nového federálního celku připojeného k Rusku. Pro tento účel hodlá na nich uspořádat referenda, o jejichž přípravě už veřejně mluví kolaborantští představitelé okupační správy.

Šéf Kremlu dlouhodobě odmítá přiznat Ukrajině právo na samostatnost a suverenitu. Obviňuje ji, že si pod patronátem komunistického vůdce Vladimira Lenina přisvojila území náležející ve skutečnosti Rusku.