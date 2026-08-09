Kremelská propaganda se dlouhodobě opírá především o státní televizi, jejíž moderátoři líčí prezidenta Vladimira Putina jako zachránce Ruska a hrozí Západu jadernou zkázou. Únava obyvatel z války na Ukrajině, jež se táhne pátým rokem, ale roste a Moskva chce oslovit také lidi, kteří státní média tolik nesledují a k jejímu narativu mají větší odstup.
Čadinová, která se dříve věnovala lifestylu, začala o politice a válce psát teprve loni. Pětadvacetiletá žena pochází z Obninsku a je provdaná za ruského vojáka. Na sociálních sítích zveřejňuje mimo jiné videa, na nichž se s manželem Vladimirem vítá po jeho návratu z bojiště. Prorežimní poselství prokládá návody, jak se nalíčit a obléct nebo co uvařit.
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„Mladá žena s bezchybným make-upem a sametovým hlasem. Čadinová střídá příspěvky o lásce a rodinném životě s tvrzeními, že v Rusku nedochází k politickým represím, že Ukrajina nemá státní suverenitu a že nepřijde další vlna mobilizace. Její blog ukazuje, že Z-patriotismus může být módní, kosmopolitní a poevropštěný,“ míní portál Novaja Gazeta.
Její popularita mezitím rychle roste. Na Instagramu ji sleduje 380 tisíc lidí. Platforma je sice v Rusku zakázaná, uživatelé se k ní však mohou dostat přes VPN. Kromě toho působí také na Telegramu.
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Svůj pohled na válku neskrývá. „Upřímně věřím, že ruský národ má své posvátné poslání. Jeho součástí je bojovat proti těmto netvorům,“ řekla s odkazem na Ukrajinu a její západní spojence. Rusům také radí, aby rozhodnutím Kremlu nevzdorovali. „Vedení ví nejlépe,“ prohlásila.
Čadinová mezi svými sledujícími rovněž pořádá sbírky na pomoc frontě nebo oblastem zasaženým ukrajinskými útoky. Na pomoc anektovanému Krymu se jí podařilo vybrat více než milion rublů.
Nejnebezpečnější forma propagandy
Její vliv neušel pozornosti Kremlu. V květnu Čadinová převzala v Moskvě cenu za nejrychleji rostoucí politický blog roku. Cenu věnovala svému manželovi a se slzami v očích prohlásila: „Vítězství bude naše.“ V publiku jí tleskali čelní představitelé režimu včetně Sergeje Kirijenka – zástupce šéfa prezidentské kanceláře a jednoho z nejmocnějších mužů v Rusku.
Na vzestupu Čadinové se podílí také moskevská PR agentura Base Media, která pracuje i pro další prokremelské osobnosti. „Čadinová pro tuto roli hodí: je mladá, atraktivní, provdaná za vojáka a zároveň působí jako obyčejná žena,“ popsal zdroj pracující v agentuře.
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Právě uhlazený způsob, jakým Čadinová své názory podává, podle novinářky Julije Achmedovové zakrývá jejich skutečný obsah.
„Tohle je nejnebezpečnější forma propagandy: lidé se natolik nechají strhnout krásnými obrazy, že přestanou analyzovat, co Maria ve skutečnosti říká,“ popsala portálu The Times.
Čadinová už nezůstává jen u svého blogu. Pravidelně moderuje podcast prokremelského Institutu rozvoje internetu a zahrála si také v seriálu Pět epoch Donbasu, který prostřednictvím příběhů obyvatel okupovaného území představuje ruský pohled na jeho minulost.
K jejím dalším projektům patří pořad Hlasitěji než slova, v němž zpovídá známé osobnosti i prokremelské blogery.