Šéf Wagnerovců Prigožin tvrdí, že kontrolují východní část Bachmutu

Bachmut a válka na Ukrajině: Během proruských nepokojů na Ukrajině v roce 2014 si proruští separatisté nárokovali město jako součást svého území a pokusili se ho obsadit a začlenit do samozvané Doněcké lidové republiky (DLR). Ukrajinské síly město udržely pod ukrajinskou správou. Místní radnice poté požádala o návrat k historickému jménu Bachmut, což parlament schválil v únoru 2016. Během současné ruské agrese proti Ukrajině se o Bachmut vedou nejkrvavější střety za celou válku. Rusové se snaží město dobýt už od července. Boje kolem Bachmutu zintenzivněly poté, co ukrajinská armáda v listopadu znovu získala kontrolu nad městem Cherson a jeho okolím a ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj loni 10. prosince oznámil, že ruské síly město zcela zničily. Bachmut leží na zásobovací trase mezi Doněckou a Luhanskou oblastí a jeho dobytí by Rusům mohlo poskytnout odrazový můstek k postupu na dvě větší města Kramatorsk a Slovjansk a zároveň by znamenalo pro Moskvu nový impuls po měsících neúspěchů na bojišti. Bojů o Bachmut se účastní i žoldnéřská ruská Wagnerova skupina. „Je to jako u Verdunu,“ přirovnal boje k bitvám z prvního světové války Ivan, řidič sanitky působící v oblasti bojů. Bitva o Bachmut, která trvá již osmým měsícem, je podle AFP stejně jako boje na západní frontě ve Francii v roce 1916 krvavá, dlouhá a marná. „Vypadá to jako u Verdunu v první světové válce. Každá strana se snaží nechat vykrvácet tu druhou,“ řekl také minulý měsíc generálporučík Frederick Hodges, který býval velitelem amerických sil v Evropě. Agentura AP a jiné zdroje bitvu označují za nejdelší bitvu od zahájení ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru. Zpravodajská televize CNN uvedla, že podle některých odhadů je poměr ztrát v bojích o Bachmut až 7:1 v neprospěch Ruska. Tak obrovské ztráty na ruské straně podle některých analytiků mohou vytvořit podmínky pro rozsáhlou vzpouru ruských sil. Podle mnoha zdrojů má Bachmut spíše symbolický než strategický význam. Zakladatel ruské Wagnerovy žoldnéřské skupiny Jevgenij Prigožin nedávno ve videu zveřejněném na YouTube řekl, že pokud by se jeho jednotky musely od Bachmutu stáhnout, „rozsypala by se fronta až k ruské hranici, možná i dál“. Stažení wagnerovců by podle něho také mohlo pro Rusko znamenat ztrátu Krymu a další nežádoucí následky.