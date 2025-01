Válka na Ukrajině je jako druhá světová, chce Kreml vykreslit na přehlídce

Putin v lednu vyzval ke „svědomitému“ přístupu k událostem. „Formalismus a honba za čísly jsou naprosto nepřijatelné. Paměť je především o konkrétních činech,“ řekl na setkání organizačního výboru, jenž má oslavy na starost. Jaké činy má na mysli, prezident neupřesnil.

Přehlídky ke Dni vítězství se kromě Moskvy uskuteční také v osmi „městech hrdinů“ (sovětský titul udělovaný za mimořádnou obranu během druhé světové války) a devatenácti dalších městech. Do přehlídek se zapojí také vojáci, kteří bojovali ve válce na Ukrajině.

Speciální vojenská operace, jak Kreml válku proti sousední zemi nazývá, by měla být zmiňována v projevech, v médiích a při vzpomínkových akcích a měla by vést k paralelám mezi ní a druhou světovou válkou. Portálu Meduza to anonymně řekl politický stratég Kremlu.

„Konflikt na Ukrajině je novou Velkou vlasteneckou válkou, nejen v kontextu výročí, ale obecně. Tak to vidí prezident a jeho okolí,“ uvedl.

Ruský úředník, který působí v jednom z obsazených regionů na Ukrajině, uvedl, že Putinova administrativa chce zjevně „vytvořit symbiózu mezi speciální vojenskou operací a Velkou vlasteneckou válkou“. „Jde o kontinuitu: různé generace bojují proti fašismu,“ vysvětlil logiku Moskvy.

Politický tým Kremlu zatím vydal k oslavám pouze doporučení, nikoliv konkrétní instrukce. Seznam zahrnuje tradiční akce, jako jsou pochody Nesmrtelného pluku a různé expozice a koncerty.

Rusko si připomíná porážku nacistického Německa 9. května – o den později než Evropa, protože v okamžiku podepsání německé kapitulace bylo v Moskvě vzhledem k časovému posunu už po půlnoci.

„Není třeba znovu vynalézat kolo – přehlídky, pochody, místa, kde se mohou konat, setkání s veterány, soutěže pro děti, muzejní výstavy. Struktura byla zdokonalována po desetiletí,“ uvedl politický stratég.

„Je jasné, že budeme muset mluvit o vítězství ve speciální vojenské operaci. Otázkou ale je, zda do té doby bude dosaženo mírových dohod nebo příměří. Pokud ne, myslím, že prozatím to budeme rámovat jako osvobození Donbasu,“ řekl jeden z regionálních představitelů.

Rusko chce sehnat co nejvíc zápaďáků

Na čem Kremlu podle zdrojů záleží nejvíce, je to, kteří zahraniční hosté budou ochotni se zúčastnit hlavní přehlídky na Rudém náměstí, jež bývá vnímána jako ukázka ruské vojenské moci.

„Na seznamu zřejmě bude obvyklá sestava lídrů ze spřátelených zemí a možná i lidé z evropských států,“ uvedl zdroj z ruské vlády, podle něhož je ve hře také pozvánka pro amerického prezidenta Donalda Trumpa.

„Trump by to asi nepřijal, ale není na škodu ho pozvat. Přehlídka by mohla Kremlu sloužit jako jakýsi summit BRICS 2.0, který by ukázal, že Rusko není skutečně izolované. Určitě se o to pokusí,“ dodal zdroj.

Mezi zahraniční hosty, kteří už potvrdili svou účast, patří slovenský premiér Robert Fico, který má v plánu dorazit s velkou delegací. Oficiálně souhlasil přijet také srbský prezident Aleksandar Vučić.

Fico kritizuje protiruské sankce EU a vůbec přístup Západu k válce na Ukrajině, včetně vojenské pomoci napadené zemi. Sám po návratu k moci zastavil dodávky vojenského materiálu Ukrajině ze státních skladů.