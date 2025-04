Rusko bere vojáky, kde může. Rozjelo razie v posilovnách, muže žene k odvodu

Ruští branci, kteří byli do ruské armády přijati ve věku 18 a 19 let. (1. dubna 2025) | foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, Profimedia.cz

Policie na konci března vtrhla do fitness centra Spirit na jihovýchodě Moskvy. Zatímco ženám přikázala odejít, muže donutila odevzdat doklady a lehnout si na zem. Poté je strážci zákona rozdělili na základě národnosti. Podle svědků je zajímala zejména způsobilost mužů k vojenské službě.

O pár dní později se razie opakovala také v jiné pobočce posilovny. Policejní zásahy hlásí také další fitness centra napříč metropolí.

Aktivisté ze dvou ruských oblastí portálu Nastojaše vrjema sdělili, že k takovým kontrolám dochází nejméně dvakrát měsíčně v každém větším městě. Ruské občany policisté odvádějí přímo na vojenské úřady, zatímco cizince posílají do dočasných detenčních center, kde čekají na deportaci.

„Po každém chtěli doklady. Rusy pak poslali na odvodní úřad, údajně kvůli aktualizaci a ověření osobních dat,“ popsal muž, jenž razii zažil. Mnozí pak podle svědků obdrželi od úředníků povolávací rozkaz.

„Odvedli i mého muže. Před dvěma lety se ho pokusili předvolat, přestože má výjimku. Teď ho znovu zatáhli do odvodního řízení,“ uvedla Moskvanka Anastasia. Má strach, že její manžel bude muset na vojnu.

Lidskoprávní aktivisté uvedli, že razie se za poslední měsíc odehrály v nejméně ve čtyřech velkých ruských městech: Moskvě, Petrohradu, Irkutsku a Jekatěrinburgu. Co se týče osudu zadržených migrantů, většině z nich úředníci nabídnou smlouvu s ruskou armádou, která znamená odjezd na Ukrajinu. Přibližně třetinu z nich po odmítnutí deportují.

„V posledních měsících se policie zaměřovala na místa oblíbená mezi migranty. Nyní cílí na běžné posilovny navštěvované etnickými Rusy. Zajímají se spíše o lidi, které mohou poslat k odvodu než o ty, které mohou deportovat,“ řekl Current Time nejmenovaný aktivista.

Vojenská služba je v Rusku povinná, ale už dlouho je citlivou záležitostí. Mnozí Rusové raději odchází i do zahraničí, aby se vyhnuli převzetí povolávacích rozkazů, vydávaných dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Obavy vzrostly zejména poté, co armáda poslala řadu branců bojovat na Ukrajinu, přestože úřady v čele s prezidentem Putinem ujišťovaly, že na bojiště žádné povolance neposílají, a také po nečekané mobilizaci 300 tisíc mužů vyhlášené na podzim 2022 k doplnění ztrát ruských sil.

Putin na konci března podepsal výnos, podle něhož má armáda během jarních odvodů – od 1. dubna do 15. července – povolat na vojnu 160 tisíc mužů ve věku od 18 do 30 let. Jde o největší odvod za posledních 14 let.

Ruské ministerstvo obrany při jarním odvodu rozesílá povolávací rozkazy v elektronické podobě. Povolává ale i tradičně, papírovými povolávacími rozkazy, zaslanými v doporučených dopisech, anebo předanými osobně. Lidem vyhýbajícím se předvolání hrozí pokuta.

Šéf Kremlu od rozpoutání války ujišťoval, že do bojů nasadí pouze profesionální vojáky a že povolanci k povinné vojenské službě se do bojů nedostanou. Povolanci ale například tvořili část posádky vlajkové lodi ruské Černomořské flotily, křižníku Moskva, který ukrajinské síly potopily v dubnu 2022. Účastnili se také útoku na Kyjev v prvních dnech invaze.