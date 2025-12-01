Rusko v listopadu získalo nejvíc území za rok, Moskva posiluje vyjednávací pozici

Rusko v listopadu zaznamenalo na Ukrajině největší vojenský postup za uplynulý rok. Jeho armáda minulý měsíc dobyla 701 kilometrů čtverečních ukrajinského území, což představuje po listopadu 2024 druhý nejvýraznější postup od prvních měsíců války na jaře 2022, kdy se situace na frontě ovšem rychle měnila.
Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu v...

Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu v Doněcké oblasti na Ukrajině. (1. prosince 2025) | foto: Sergey Bobylev / Sputnik / ProfimediaProfimedia.cz

Ruští vojáci střílejí z raketometu BM-21 Grad na ukrajinské pozice u Lymanu....
Ruský prezident Vladimir Putin (27. listopadu 2025)
Důsledek ruského raketového úderu na Dnipro (1. prosinec 2025)
Lidé přečkávají ruský nálet v kyjevském metru. (25. listopadu 2025)
40 fotografií

Letos v říjnu Rusko dobylo na Ukrajině 461 kilometrů čtverečních území, zatímco loni v listopadu to bylo 725 kilometrů čtverečních, uvádí agentura AFP s odvoláním na vlastní analýzu údajů poskytnutých americkým Institutem pro studium války (ISW).

Od začátku letošního roku pak Rusko obsadilo téměř 5400 kilometrů čtverečních, což je o téměř 2000 více než za stejné období roku 2024.

Ke konci listopadu tak ruská armáda plně nebo částečně ovládala 19,3 procenta ukrajinského území. To se týká jak oblastí, jejichž obsazení připouštějí vojenští analytici a Kyjev, tak území, na které si ruská armáda činí nárok.

Přibližně sedm procent území Ukrajiny, včetně Krymu a částí Donbasu, Rusko ovládlo ještě před vpádem svých vojsk do sousední země v únoru 2022.

Válka na Ukrajině

Irpiň. Pohřeb tří dobrovolníků ukrajinské Teritoriální obrany, kteří zahynuli při ruském útoku na Kyjev a jejichž ostatky byly nedávno identifikovány. (25. listopadu 2025)
Hořící paneláky po ruském dronovém útoku na Záporoží (25. listopadu 2025)
Cuhurestii de Jos. Ve vesnici na severu Moldavska přistál ruský dron Gerbera. (25. listopadu 2025)
Ukrajinský voják během vojenského výcviku v Charkovské oblasti (25. listopadu 2025)
386 fotografií

Rusko totiž na jaře 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Stalo se tak po nastolení nové prozápadní vlády v Kyjevě po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který uprchl do Ruska.

Ruský postup v Doněcké oblasti zpomaluje

Listopadový postup ruské armády na Ukrajině přichází spolu se zintenzivněním diplomatického úsilí o ukončení konfliktu, s jehož oběma stranami v současné době jednají Spojené státy.

Produktivní, ale ještě je potřeba další práce, uvedl Rubio po jednání s Ukrajinci

Ruský vládce Vladimir Putin, z jehož rozkazu invaze před téměř čtyřmi lety začala, minulý týden zopakoval požadavek, že pro úspěch jakékoli mírové dohody se Ukrajina musí vzdát území – včetně toho, které Rusko dosud neobsadilo. Kyjev to odmítá, mimo jiné proto, že to neumožňuje ukrajinská ústava.

Putin vyhlíží Witkoffa. Ukrajinci mluví po jednáních s USA o významném pokroku

Postup Ruska v listopadu nicméně nadále zpomaloval v Doněcké oblasti. Tam se odehrávají nejdůležitější boje, zejména o město Pokrovsk, které pro ukrajinské síly představuje strategický logistický a dopravní uzel. Dobytí Pokrovsku by ruské armádě zřejmě otevřelo cestu na západ, kde ukrajinské pozice nejsou tak dobře opevněné.

Moskva minulý měsíc dobyla v Doněcké oblasti 130 kilometrů čtverečních, což představuje méně než polovinu ve srovnání s průměrem ostatních měsíců letošního roku. Nyní tak ovládá 81 procent oblasti, prakticky stejně jako na konci října.

Co když mír nebude? Ukrajina čelí rekordní vlně dezercí, frontu není kým lepit

Největšího pokroku naopak ruské síly v listopadu dosáhly v Záporožské oblasti na jihu země, kde dobyly 272 kilometrů čtverečních území, stejně jako za předchozí čtyři měsíce dohromady. V Dněpropetrovské oblasti pak obsadily téměř 200 kilometrů čtverečních.

Rusko v září 2022 oznámilo, že anektovalo Záporožskou, Chersonskou, Doněckou a Luhanskou oblast, ačkoli ani nad jednou z nich nemělo plnou vojenskou kontrolu.

Volají z Ukrajiny, jsou to ale Češi, říká kriminalista o podvodných call centrech

