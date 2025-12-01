Rusko v listopadu získalo nejvíc území za rok, Moskva posiluje vyjednávací pozici

Letos v říjnu Rusko dobylo na Ukrajině 461 kilometrů čtverečních území, zatímco loni v listopadu to bylo 725 kilometrů čtverečních, uvádí agentura AFP s odvoláním na vlastní analýzu údajů poskytnutých americkým Institutem pro studium války (ISW).
Od začátku letošního roku pak Rusko obsadilo téměř 5400 kilometrů čtverečních, což je o téměř 2000 více než za stejné období roku 2024.
Ke konci listopadu tak ruská armáda plně nebo částečně ovládala 19,3 procenta ukrajinského území. To se týká jak oblastí, jejichž obsazení připouštějí vojenští analytici a Kyjev, tak území, na které si ruská armáda činí nárok.
Přibližně sedm procent území Ukrajiny, včetně Krymu a částí Donbasu, Rusko ovládlo ještě před vpádem svých vojsk do sousední země v únoru 2022.
Rusko totiž na jaře 2014 v rozporu s mezinárodním právem anektovalo poloostrov Krym a podpořilo ozbrojené povstání proruských separatistů v Donbasu na východě Ukrajiny. Stalo se tak po nastolení nové prozápadní vlády v Kyjevě po svržení proruského prezidenta Viktora Janukovyče, který uprchl do Ruska.
Ruský postup v Doněcké oblasti zpomaluje
Listopadový postup ruské armády na Ukrajině přichází spolu se zintenzivněním diplomatického úsilí o ukončení konfliktu, s jehož oběma stranami v současné době jednají Spojené státy.
Ruský vládce Vladimir Putin, z jehož rozkazu invaze před téměř čtyřmi lety začala, minulý týden zopakoval požadavek, že pro úspěch jakékoli mírové dohody se Ukrajina musí vzdát území – včetně toho, které Rusko dosud neobsadilo. Kyjev to odmítá, mimo jiné proto, že to neumožňuje ukrajinská ústava.
Postup Ruska v listopadu nicméně nadále zpomaloval v Doněcké oblasti. Tam se odehrávají nejdůležitější boje, zejména o město Pokrovsk, které pro ukrajinské síly představuje strategický logistický a dopravní uzel. Dobytí Pokrovsku by ruské armádě zřejmě otevřelo cestu na západ, kde ukrajinské pozice nejsou tak dobře opevněné.
Moskva minulý měsíc dobyla v Doněcké oblasti 130 kilometrů čtverečních, což představuje méně než polovinu ve srovnání s průměrem ostatních měsíců letošního roku. Nyní tak ovládá 81 procent oblasti, prakticky stejně jako na konci října.
Největšího pokroku naopak ruské síly v listopadu dosáhly v Záporožské oblasti na jihu země, kde dobyly 272 kilometrů čtverečních území, stejně jako za předchozí čtyři měsíce dohromady. V Dněpropetrovské oblasti pak obsadily téměř 200 kilometrů čtverečních.
Rusko v září 2022 oznámilo, že anektovalo Záporožskou, Chersonskou, Doněckou a Luhanskou oblast, ačkoli ani nad jednou z nich nemělo plnou vojenskou kontrolu.