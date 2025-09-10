Polský vzdušný prostor narušily drony, Varšava nařídila jejich sestřelení

Armáda uvedla, že polský vzdušný prostor narušily drony, aniž by upřesnila, které z válečných stran jim patří. „Probíhá operace, jejímž cílem je identifikace a neutralizace těchto objektů,“ oznámila před čtvrtou ranní. Také se snaží určit místa, kam dopadly sestřelené bezpilotní prostředky.
„Zdůrazňujeme, že operace armády stále trvá, a vyzýváme vás, abyste zůstali doma,“ apelovala dále armáda, podle které se výzva nejvíce týká tří vojvodství na východě země. Na videích na sociálních sítích jsou vidět polské stíhačky přelétávající po obloze, mimo jiné nad městem Lublin.
„Naše letadla nasadila zbraně proti nepřátelským objektům. Jsme v neustálém kontaktu s velením NATO. Byly aktivovány jednotky teritoriální obrany k pozemnímu pátrání po sestřelených dronech. Zachovejte prosím klid. Pokud narazíte na úlomky objektů, prosím, nepřibližujte se k nim a informujte policii,“ uvedl ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.
„Probíhá operace související s opakovaným narušením polského vzdušného prostoru. Armáda proti objektům použila zbraně,“ uvedl v půl páté ráno polský premiér Donald Tusk. Dodal, že je v kontaktu s prezidentem Karolem Nawrockim.
Podle záznamů amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) byl v noci přerušen civilní provoz na čtyřech polských letištích „kvůli neplánované vojenské aktivitě s cílem zaručit státní bezpečnost“.
Omezení se týkalo i hlavního Chopinova letiště ve Varšavě nebo letiště Rzeszow–Jasionka na jihovýchodě Polska.
Stanice CNN uvádí, že o narušení polského vzdušného prostoru byl informován také americký ministr zahraničí Marco Rubio.
Ukrajinské letectvo po půlnoci SELČ podle agentury Reuters vydalo oznámení, že ruské drony vletěly do polského vzdušného prostoru. Varovalo také před tím, že by ruská bezpilotní letadla mohla zasáhnout město Zamość na východě země. Později ale příspěvek smazalo.
Během úterního večera ukrajinské letectvo také uvedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavní město Kyjev. Varování před údery ze vzduchu během noci bylo vyhlášeno i na území Lvovské a Volyňské oblasti, které sousedí s Polskem.
Narušení polského vdzušného prostoru se odehrává nedlouho poté, co Varšava v neděli oznámila nález trosek dronu u hranic s Běloruskem. Cizí objekty její vdzušný prostor narušily dvakrát také během ruského útoku na Ukrajinu 3. září. Na konci srpna pak na poli v západní části Lublinského vojvodství explodovala ruská verze íránského bojového dronu šáhed.