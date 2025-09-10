Předložte důkazy, že drony byly od nás, vyzval ruský diplomat v Polsku

Polský premiér Donald Tusk ráno oznámil, že vzdušný prostor jeho země v noci narušil velký počet ruských dronů. Celkem zaznamenalo Polsko na devatenáct vniknutí. Zasahovaly proti nim polské i spojenecké letouny, přičemž asi čtyři se podařilo sestřelit.
Tusk: Jsme válce nejblíž od druhé světové. Polsko aktivovalo článek 4
Podle šéfky unijní diplomacie Kaji Kallasové i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jsou náznaky, že Rusko narušilo polský vzdušný prostor úmyslně, nikoliv náhodně.
„Obvinění považujeme za bezdůvodná. Nebyly předloženy žádné důkazy, že tyto drony mají ruský původ,“ řekl Ordaš. „Rusko nemá žádný zájem na eskalaci s Polskem,“ dodal diplomat, kterého si ve středu předvolalo polské ministerstvo zahraničí.
Chci věřit, že drony měly skončit na Ukrajině, řekl šéf slovenské diplomacie
Polská policie už nalezla trosky několika dronů, z nichž jeden poškodil střechu rodinného domu.
Polsko v souvislosti s dronovým incidentem požádalo o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy. Tusk zdůraznil, že Varšava potřebuje větší podporu od spojenců a více, než pouhá vyjádření solidarity. Posílení polské protivzdušné obrany aktuálně Polsko konzultuje se spojenci.