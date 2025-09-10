„Rusko opět testuje hraniční státy, EU a NATO. Musíme naléhavě vybudovat zeď proti dronům podél celého východního křídla EU. Je to v současnosti nejdůležitější společný vlajkový projekt,“ napsal Kubilius.
„Budeme spolupracovat s členskými státy, hraničními zeměmi a Ukrajinou. Rusko bude zastaveno,“ dodal.
Rusové zasáhli v Polsku několik domů. K dronům se nepřibližujte, varují úřady
Polský vzdušný prostor v noci na středu narušil velký počet ruských dronů, potvrdil ráno polský premiér Donald Tusk. Ty, které představovaly přímé nebezpečí, byly sestřeleny.
„Dnes došlo k další eskalaci – rusko-íránské šáhedy operovaly ve vzdušném prostoru Polska, ve vzdušném prostoru NATO. Nešlo jen o jeden šáhed, což by se dalo nazvat nehodou, ale o nejméně osm útočných dronů namířených na Polsko,“ uvedl ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Velvyslanci NATO incident proberou v Bruselu
„Severoatlantická aliance úzce konzultuje aktuální situaci po nočním dronovém útoku s Polskem a generální tajemník Mark Rutte je v kontaktu s vedením země,“ uvedl ve středu dopoledne mluvčí Aliance.
Velvyslanci členských zemí budou ve středu dopoledne o reakci spojenců na noční incident hovořit na pravidelném jednání v Bruselu, dodal.
Válka se vyostřuje, jsou náznaky, že Rusko drony poslalo úmyslně, řekla Kallasová
Podle aliančního zdroje agentury polský vzdušný prostor narušilo šest až deset ruských dronů a to bylo to poprvé, co spojenecké síly zasahovaly při narušení vzdušného prostoru členské země.
Zdroj Reuters z aliance doplnil, že do akce se vedle polských stíhaček F-16 zapojily nizozemské F-35, italské průzkumné letadlo AWACS a alianční tankovací letoun MRTT. Svými radary zachytil drony protivzdušný systém Patriot, který však proti nim nezasahoval, doplnil zdroj.