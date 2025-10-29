Smyčka se utahuje. V Pokrovsku se bojuje v ulicích, Rusové mají přesilu osm ku jedné

Rusové postupují hlouběji do Pokrovsku a v jednom z nejdůležitějších měst Doněcké oblasti získávají klíčové pozice. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského převyšují ruské síly ukrajinské v poměru osm ku jedné. Situaci označil za obtížnou. Ukrajinští obránci svádějí těžké pouliční boje, evakuace raněných je téměř nemožná.
„Ruské formace nasadily do sektoru Pokrovsk takové síly, že Ukrajina nemůže to samé poslat na jeden úsek bojiště. Poměr sil v oblasti je 8:1,“ řekl v úterý Zelenskyj. „Představte si, kolik ruských sil tam je. Ale zároveň nedosáhly plánovaného výsledku,“ dodal. Situaci označil za obtížnou.

Podle dronových záběrů se nyní přímo v Pokrovsku nachází 200 až 250 ruských vojáků. Ukrajinský prezident už dříve uvedl, že do města vnikla ruská sabotážní uskupení a odehrávají se v něm rozsáhlé boje.

Rozšíříme útoky v hloubi Ruska, řekl Zelenskyj. Připustil boje v Pokrovsku

Ukrajinská armáda ale odmítla tvrzení šéfa ruského generálního štábu Valerije Gerasimova, že Rusům se podařilo Ukrajince obklíčit.

„Nejsme v obklíčení. Válka se ale změnila a nyní je velmi technologická,“ řekl stanici BBC Artem Pribylnov, voják z ukrajinské 155. brigády.

Při předchozích útocích podle něho existovala cesta ven z kotle, kterou vojáci mohli projet, ale nyní přístupové body kontrolují ruské drony, což je „extrémně nebezpečné“. „Možná proto Rusové tvrdí, že Pokrovsk obklíčili, i když ve skutečnosti město fyzicky neobklíčili,“ míní.

Obklíčili jsme Pokrovsk a otestovali novou raketu, slyšel Putin při návštěvě velitelství

Okupanti se snaží Pokrovsk získat už dva roky. Tento klíčový zásobovací a dopravní uzel zajišťuje Ukrajincům dodávky a posily pro východní frontu a jeho dobytí by Moskvě přiblížilo obsazení celé Doněcké oblasti.

Zároveň by to znamenalo, že silně opevněná města Kramatorsk, Slovjansk, Konsťantynivka a Družkivka by se ocitla v dosahu Rusů.

Ukrajinská armáda uvádí, že od pondělí u Pokrovsku odrazila 79 útoků, což je téměř třetina z 218 útoků zaznamenaných na celé frontové linii.

Evakuace raněných je téměř nemožná

„Rusové soustředili u Pokrovsku velké množství vojáků a vybavení. Ke krytí své pěchoty používají obrněná vozidla. Je tedy těžké je zastavit,“ řekl kapitán Hryhorij Šapoval z ukrajinské operační skupiny Východ.

Dodal, že kyjevské jednotky obvykle používají k zastavení postupu Rusů drony, ale mlhavé a deštivé počasí ztěžuje detekci a ničení nepřátel.

„Město zatím držíme. Panuje tu stabilní chaos,“ řekl deníku The Washington Post anonymně ukrajinský major. Dodal, že jeho muži neplánují ústup. Ruští vojáci se shromáždili na jižní straně města.

„Současná bojová situace je pouliční boj. Ukrajinské speciální jednotky a útočné jednotky dorazily, aby město vyčistily,“ dodal.

Ukrajinské vzdušné síly v pondělí uvedly, že „v současné době není nad žádnou z částí Pokrovsku úplná kontrola“. „Obránci Pokrovsku aktivně odolávají okupantům,“ dodalo s tím, že jejich počty posílily nové jednotky, včetně útočných jednotek, dělostřelectva, posádek bezpilotních letounů a dalších složek obranných sil“.

Ukrajinci zkomplikovali Rusům vojenské plány. Poškodili jim přehradu

Podle ukrajinského projektu DeepState ruské jednotky obklíčily Pokrovsk ze tří stran a ponechaly ukrajinské armádě asi 15 kilometrů širokou mezeru pro přivezení vojáků a zásob.

„Ruská armáda vyhodila do vzduchu všechny mosty do Pokrovsku a evakuace zraněných je téměř nemožná,“ uvedla nadporučice Natalia Stojková, vedoucí zdravotnických služeb 5. těžké mechanizované brigády nasazené u města.

Ukrajinské armádě podle ní chybí „všechno“, od technického vybavení až po samotné inženýry, kteří by mohli postavit provizorní dřevěné mosty umožňující evakuaci.

Ukrajinci se musí včas stáhnout, míní experti

Podle armádních expertů bude pro Ukrajinu klíčové včasné stažení, jakmile přestane být takticky smysluplné, aby její formace udržovaly město navzdory narušeným logistickým trasám.

„Ukrajina měla z Pokrovska ustoupit v polovině léta poté, co se Rusové přiblížili k Rodynske severně od města. Čím více času uplyne, tím obtížnější bude pro Ukrajince ustoupit,“ řekl portálu The Kyiv Independent Pasi Paroinen z finské analytické organizace Black Bird Group.

Proč Rusko zahltilo Ukrajinu drony? Zeptejte se v Číně

Paroinen odhadl, že by mohlo trvat několik týdnů, než Rusko obsadí většinu Pokrovsku. Časový rámec podle něho závisí na tom, jak dlouho bude ukrajinské velení trvat na jeho udržení a zda dojde k protiútokům. „Rusové začínají získávat nad městem podstatnou kontrolu,“ uvedl.

Ukrajinská armáda se navzdory nedostatku lidských sil opakovaně dlouho udržela ve městech, která se Rusko chystalo obsadit, což ale nakonec vedlo k chaotickému ústupu na poslední chvíli, při němž za sebou zanechala raněné. Loni se to stalo například v Avdijivce.

