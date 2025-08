„Od začátku nebylo moc těch, kteří by se na válku dívali s optimismem. Ale všichni mlčí. Jistě, jsou tací, kteří křičí na podporu konfliktu, ale nevidíte je, že by běželi na frontu. Nikdo po tom netouží,“ popsal portálu The Insider anonymně policista z pohraniční Voroněžské oblasti.

On a jeho kolegové mají za úkol sehnat pro ruskou armádu, která na bojišti čelí obřím ztrátám, čerstvou krev. Podezřelým z trestných činů nabízejí, že výměnou za podpis kontraktu stáhnou obvinění proti nim.

„Moji spolupracovníci na zadržené často tlačí, hlavně na drogově závislé. Já nikoho nenutím, říkám, jak to je. V jednom případě si odsedí trest a dostanou se ven, v druhém případě není žádná záruka, že vůbec zůstanou naživu. Obvykle smlouvu nepodepíší,“ konstatoval.

Bojové akce se v měsících po vpádu na Ukrajinu postupně rozšířily také na území Ruska, zejména do Voroněžské, Kurské či Belgorodské oblasti, které se staly terčem útoků dronů, raket a ozbrojených vpádů.

Zatímco zpočátku se válka místních netýkala, nyní ji pociťují na vlastní kůži – zažívají evakuace, výpadky proudu a rostoucí nejistotu.

„Když začala válka, všichni běželi k benzínkám a bankomatům. Na jihu města lidé plakali na balkonech a sledovali rakety na obloze. Pak si uvědomili, že k nám se nic nevrací, a jásali. Nakonec nás to ale zasáhlo a to ,hurá’ rychle utichlo,“ uvedl nejmenovaný úředník z Belgorodu.

Lidé v pohraničí podle něho o válce raději nemluví. „Nikdy nevíte, kdo vás může udat,“ řekl s tím, že oblast v posledních třech letech ustrnula. „Náklady jsme snížili, jak se dalo. Od vypuknutí bojů se tu pořádně nic neudělalo, nic se nepostavilo. Jen dál berou muže od rodin,“ popsal.

„Co když najednou staneme na špatné straně?“

Podle dalšího zaměstnance belgorodské radnice letos ubylo raketových útoků, zpoza hranice ale přilétá více dronů. A obyvatelé, kteří utržili škody na majetku či zranění, jsou naštvaní, že jim stát dost nepomáhá.

Ruská armáda Belgorodskou oblast od začátku invaze využívá jako nástupní prostor pro své útoky na ukrajinské území, zejména na Charkov.

„Stále dostáváme stížnosti: proč lidé, jejichž domovy jsou zničené, žijí ve stanech, zatímco rozpočtové prostředky se utrácejí za sázení tulipánů?“ popsal s tím, že vedení regionu v čele s gubernátorem Vjačeslavem Gladkovem si snaží budit dojem normálnosti a prosazuje velké akce.

Přímá kritika gubernátora a Kremlu ale nepřichází v úvahu. „Město je zchátralé, špinavé, rozbité. Lidé pláčou, jaké měli krásné město, ale nechtějí přemýšlet o tom, proč se změnilo. Pokud se rozvine diskuse, začnou mluvit o ukrajinských agentech,“ popsal úředník The Insideru.

„Mám dojem, že jediný, kdo si to užívá, je Putin. Musí žít ve své vlastní realitě. Nikdo z kolegů nečeká, že se věci zlepší. Bojíme se, že se celá tahle noční můra může jednoho dne jevit jako staré dobré časy,“ dodal.

Podobné rozhořčení zažívají také obyvatelé sousední Kurské oblasti, kam loni v srpnu překvapivě pronikla ukrajinská armáda a zahájila největší vpád cizích vojsk na území Ruska od druhé světové války, který trval měsíce. Také oni mají dojem, že Kreml raději investuje do zbraní než do nich.

Podle voroněžského strážníka se dronové údery staly novou normou. Stejně jako vyslýchání lidí, kteří se vymezí proti režimu. „Obyčejní policisté si už nejsou tak jisti, že jsou na správné straně. Co když se zítra situace obrátí a oni budou ti, kdo budou muset nést odpovědnost?“ ptá se.