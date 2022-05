Proč neutnou plyn? Peníze z něj mají nejen Rusové, ale i Ukrajina

Když před pár dny omezil Kyjev tranzit ruského zemního plynu přes klíčovou měřicí stanici Sochranovka, šířila se napříč Evropou zřetelná nervozita. Bylo to poprvé od počátku ruské invaze, co byl export plynu přes Ukrajinu omezen. Jeho ceny to krátkodobě hnalo prudce vzhůru. Ale jen chvíli. Brzy byl zase klid. Evropa si jen připomněla, jak jsou dodávky plynu z Východu zranitelné.