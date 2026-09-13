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Z pedofila hrdinou Ruska. Děti se ve školách učí o jeho smrti na frontě

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Ruský voják během cvičení v okupované části ukrajinské Záporožské oblasti. (27....

Ruský voják během cvičení v okupované části ukrajinské Záporožské oblasti. (27. srpna 2026) | foto: Alexander Polegenko / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

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Rusko udělalo z pedofila, který utíkal před policií a topil se v dluzích, válečného hrdinu. Ruské školy v září věnovaly příběhu Alexandra Vlasenkova hodiny odvahy a dětem promítaly film o jeho údajně udatné smrti. Šéf Kremlu Vladimir Putin muži posmrtně udělil titul Hrdina Ruska.

V Komijské republice, odkud Vlasenkov pocházel, se po jeho smrti rozjela kampaň, která z něj měla udělat vzor vlastenectví. V rodném městě Vlasenkovi vztyčili pomník, jeho bývalá škola mu otevřela muzeum. Právě tam se dnes děti seznamují s příběhem jeho života a smrti.

O muži dokonce vznikl dokument Poslední výšina Alexandra Vlasenkova, jenž vypráví o jeho skonu u ukrajinské vesnice Udy v Charkovské oblasti. O okolnostech jeho odchodu na frontu ovšem mlčí.

„Když Vlasenkov viděl, že se nacionalisté rozhodli vzdát se, pomyslel si: Tady to je, další vítězství! Vykročil tedy směrem k vyvěšené bílé vlajce. Možná chtěl zachránit životy těch, kteří pochopili, že další odpor nemá smysl. Nepřítel však zradil a místo kapitulace přivítal naše vojáky palbou. Hrdina svým tělem zaštítil své spolubojovníky,“ zaznívá v dokumentu.

Vlasenkov měl za sebou úspěšnou sportovní kariéru – jako junior získal titul mistra světa i Ruska v boji zblízka. Jeho minulost však měla podle portálu The Insider i temnou stránku. Z univerzity ho vyhodili poté, co se pokusil znásilnit třináctiletého chlapce. Později se živil jako školní trenér, ale když policie upozornila vedení na jeho minulost, o práci přišel. Nakonec ho zařadili do zvláštního registru ministerstva vnitra pro pedofilii.

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Problémy měl také s penězi. Postupně si napůjčoval 900 tisíc rublů, načež se více než rok vyhýbal věřitelům i soudním exekutorům. Začátkem roku 2022 odjel do Moskvy hledat pomoc. A tu našel – jeden z armádních velitelů mu poradil, aby narukoval do války.

Vlasenkov zemřel na bojišti 2. září 2022 ve věku 24 let. Ruská propaganda v něm krátce nato našla ideálního hrdinu pro svůj příběh: mladého sportovce z provincie, který ochotně padl za vlast. Kampaň za vytvoření jeho nového obrazu rozjel generál Alexandr Matovnikov, někdejší člen Putinovy ochranky a šéf dozorčí rady federace bojových umění.

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Vlasenkovův příběh není výjimkou. Rusko do bojů naverbovalo desítky tisíc vězňů, mezi nimi i lidi odsouzené za vraždy, znásilnění nebo kanibalismus, výměnou za milost či zkrácení trestu.

Mnozí po návratu z fronty znovu páchají zločiny. Soudy však při ukládání trestů zohledňují účast ve válce jako polehčující okolnost. Podle odhadů odhadů OSN Rusko do bojů poslalo na 170 tisíc vězňů.

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