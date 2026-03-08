Hosté v pořadu „Mužskoje-Ženskoje“ před publikem obviňují své nejbližší, zatímco moderátoři komentují jejich chování a konfrontují je.
Válka na Ukrajině se táhne už pátým rokem a tématem relace jsou v posledních měsících stále častěji rozbroje kvůli odškodnému za padlé.
Kompenzace pro příbuzné totiž otevřely tisícům Rusů cestu k rychlému sociálnímu vzestupu – novému bytu, lepšímu autu či splaceným dluhům. Tyto peníze ale zároveň vyvolaly pře o dědictví či péči o děti.
Galina Simaginové z Čeljabinské oblasti se po smrti manžela začala hádat s jeho rodiči o to, komu náleží odškodné. Žena se proto obrátila na státní televizi. Před kamerami obvinila tchyni, že proti ní poštvala děti.
„Přestaň lhát! Své děti ti nedám,“ křičela ve studiu Simaginová na tchyni, která se jí snaží zbavit rodičovských práv k jejím dvěma potomkům – pětiletému Míšovi a tříletému Kirillovi. Epizoda zaznamenala od lednového odvysílání více než milion zhlédnutí na kanálu pořadu na YouTube.
V dalších dílech vystoupili podle portálu The Moscow Times příbuzní padlých vojáků s obviněními z alkoholismu, manipulace nebo zpronevěry.
Ohlas vyvolal také příběh dospívající Věry Vinogradovové. Její otec padl ve válce a matka použila kompenzaci na nákup nového domu, kde začala žít s novým partnerem. Věra tvrdí, že z peněz neviděla nic. „Moje rodina mě pokaždé vynechává. Když šlo o nakupování oblečení – kupovali ho mladším dětem, ale mně ne,“ postěžovala si mladá žena.
Mají nárok na miliony, někdy nedostanou nic
Právo na odškodnění za padlé mají jejich nejbližší příbuzní – zákonné manželky, rodiče a děti. Někdy také sourozenci.
Rodina zemřelého vojáka má podle portálu War on the Rocks nárok na jednorázovou „prezidentskou“ dávku, která činí až pět milionů rublů (1,3 milionu korun). Kromě toho mají dědicové obdržet jednorázovou platbu 4,9 milionu rublů a 3,3 milionu rublů od pojišťovny Sogaz. V některých regionech pak vyplácejí místní úřady další jeden až tři miliony rublů.
Skutečná výše odškodnění ovšem záleží na rozhodnutí úředníků. Média od počátku invaze informují o případech, kdy příbuzní peníze nedostali – například v případě, kdy armáda vede vojáka jako pohřešovaného a nikoliv mrtvého. Zprávy uvádějí také situace, kdy stát rodinám neproplatí ani pohřební náklady kvůli sporné příčině smrti jejich blízkého.
Pořad Mužskoje-Ženskoje rovněž pravidelně referuje o takzvaných „černých vdovách“ – ženách, které se účelově provdají za chudé muže, přimějí je narukovat a po jejich smrti shrábnou odškodné.
Ve studiu vystoupila i Julija Skrylniková, matka padlého vojáka z Kurské oblasti. Moderátory požádala o pomoc ve sporu se snachou kvůli penězům pro vnuka. Tvrdila, že chlapec není biologickým potomkem jejího syna. Snacha si vyžádala test DNA, který dal ale za pravdu tchyni.