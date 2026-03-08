Nelži, děti nedám! V Rusku vysílají hádky o odškodné po padlých, Kremlu se to hodí

Autor:
  15:59
Ruská státní televize udělala z rodinných sporů o peníze za padlé na Ukrajině atraktivní podívanou. Příbuzní se před kamerami hádají o milionové odškodné, péči o děti i dědictví. Kreml tím přesměrovává pozornost od vlastní odpovědnosti za válku a tisíce mrtvých – místo otázek po smyslu konfliktu sledují diváci emotivní hádky o peníze.
Pořad „Mužskoje-Ženskoje“ ruské státní televize

Pořad „Mužskoje-Ženskoje“ ruské státní televize | foto: 1tv.ru

Ruští vojáci absolvují výcvik na okupovaném Krymu na Ukrajině. (23. ledna 2026)
Ruští vojáci stojí na stráži na pozorovacím stanovišti na frontové linii u obce...
Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města...
Ruští vojáci přijíždějí do Pokrovsku. (29. října 2025)
12 fotografií

Hosté v pořadu „Mužskoje-Ženskoje“ před publikem obviňují své nejbližší, zatímco moderátoři komentují jejich chování a konfrontují je.

Válka na Ukrajině se táhne už pátým rokem a tématem relace jsou v posledních měsících stále častěji rozbroje kvůli odškodnému za padlé.

Kompenzace pro příbuzné totiž otevřely tisícům Rusů cestu k rychlému sociálnímu vzestupu – novému bytu, lepšímu autu či splaceným dluhům. Tyto peníze ale zároveň vyvolaly pře o dědictví či péči o děti.

Ruská ves vyslala do války půlku mužů. Slávy se nedočkala, splašky dál tečou ulicí

Galina Simaginové z Čeljabinské oblasti se po smrti manžela začala hádat s jeho rodiči o to, komu náleží odškodné. Žena se proto obrátila na státní televizi. Před kamerami obvinila tchyni, že proti ní poštvala děti.

„Přestaň lhát! Své děti ti nedám,“ křičela ve studiu Simaginová na tchyni, která se jí snaží zbavit rodičovských práv k jejím dvěma potomkům – pětiletému Míšovi a tříletému Kirillovi. Epizoda zaznamenala od lednového odvysílání více než milion zhlédnutí na kanálu pořadu na YouTube.

V dalších dílech vystoupili podle portálu The Moscow Times příbuzní padlých vojáků s obviněními z alkoholismu, manipulace nebo zpronevěry.

Vlaku je lepší se vyhnout. Ženy v ruském pohraničí čelí násilí ze strany vojáků

Ohlas vyvolal také příběh dospívající Věry Vinogradovové. Její otec padl ve válce a matka použila kompenzaci na nákup nového domu, kde začala žít s novým partnerem. Věra tvrdí, že z peněz neviděla nic. „Moje rodina mě pokaždé vynechává. Když šlo o nakupování oblečení – kupovali ho mladším dětem, ale mně ne,“ postěžovala si mladá žena.

Mají nárok na miliony, někdy nedostanou nic

Právo na odškodnění za padlé mají jejich nejbližší příbuzní – zákonné manželky, rodiče a děti. Někdy také sourozenci.

Rodina zemřelého vojáka má podle portálu War on the Rocks nárok na jednorázovou „prezidentskou“ dávku, která činí až pět milionů rublů (1,3 milionu korun). Kromě toho mají dědicové obdržet jednorázovou platbu 4,9 milionu rublů a 3,3 milionu rublů od pojišťovny Sogaz. V některých regionech pak vyplácejí místní úřady další jeden až tři miliony rublů.

Regiony krvácí, Kreml přitvrzuje. Rusko usilovně shání muže pro další rok války

Skutečná výše odškodnění ovšem záleží na rozhodnutí úředníků. Média od počátku invaze informují o případech, kdy příbuzní peníze nedostali – například v případě, kdy armáda vede vojáka jako pohřešovaného a nikoliv mrtvého. Zprávy uvádějí také situace, kdy stát rodinám neproplatí ani pohřební náklady kvůli sporné příčině smrti jejich blízkého.

Pořad Mužskoje-Ženskoje rovněž pravidelně referuje o takzvaných „černých vdovách“ – ženách, které se účelově provdají za chudé muže, přimějí je narukovat a po jejich smrti shrábnou odškodné.

Elitní ruští vojáci po sobě stříleli, aby získali peníze a ocenění. Čeká je soud

Ve studiu vystoupila i Julija Skrylniková, matka padlého vojáka z Kurské oblasti. Moderátory požádala o pomoc ve sporu se snachou kvůli penězům pro vnuka. Tvrdila, že chlapec není biologickým potomkem jejího syna. Snacha si vyžádala test DNA, který dal ale za pravdu tchyni.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Nelži, děti nedám! V Rusku vysílají hádky o odškodné po padlých, Kremlu se to hodí

Pořad „Mužskoje-Ženskoje“ ruské státní televize

Ruská státní televize udělala z rodinných sporů o peníze za padlé na Ukrajině atraktivní podívanou. Příbuzní se před kamerami hádají o milionové odškodné, péči o děti i dědictví. Kreml tím...

8. března 2026  15:59

Ukrajina vysílá experty na Blízký východ. Za pomoc proti dronům doufá v Patrioty

Sledujeme online
Snímky ze setkání prezidentů Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v Palm...

Ukrajinští experti na boj s drony íránskými drony zamíří příští týden na Blízký východ. Podle agentury AFP to oznámil prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že o pomoc požádala administrativa Donalda...

8. března 2026  15:57

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Moderátor Václav Moravec oznámil konec v České televizi. Na jejích obrazovkách se objevoval přes 21 let. Na konci nedělního vysílání pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat...

8. března 2026  14:06,  aktualizováno  15:55

Moderátor i akademik. Václav Moravec se proslavil nedělními Otázkami

Moderátor Václav Moravec

Novinář Václav Moravec oznámil, že po více než 21 letech končí v České televizi. V ní moderoval diskusní pořad Otázky Václava Moravce (OVM), který televize pravidelně vysílá od roku 2004 a jenž...

8. března 2026  15:47

Pavel moc zasahuje do politiky, míní skoro polovina Čechů. Přesto jeho podpora roste

Prezident Petr Pavel na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost na...

Důvěra v prezidenta Petra Pavla od loňského roku vzrostla, i tři roky od zvolení do funkce se těší podpoře nadpoloviční většiny občanů. Přesto ale v posledním roce narostl dojem, že příliš zasahuje...

8. března 2026  9:56,  aktualizováno  15:25

Otázky se zapíší do dějin žurnalistiky. Politici reagují na Moravcův konec v ČT

Václav Moravec přijede ve čtvrtek se svým pořadem do Českých Budějovic.

Éra diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce se podle bývalého ministra kultury Martina Baxy (ODS) zapíše do dějin žurnalistiky. Řekl to v reakci na konec moderátora Václava Moravce v České televizi....

8. března 2026  14:44,  aktualizováno  15:22

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s byty

Starou faru myslibořický farář zboural bagrem. Na místě nechal postavit dům s...

Nový farní dům sv. Anežky na místě bývalé fary v Myslibořicích u Hrotovic v sobotu slavnostně požehnal moravskobudějovický děkan Miloš Mičánek. V nejbližších dnech se do šesti nových bytů domova...

8. března 2026  15:18

Pavel je ve funkci tři roky. Je připraven obhajovat, Babiš mu hledá soupeře

Prezident Petr Pavel vystoupil v Senátu na veřejném slyšení s názvem Bezpečnost...

Prezident Petr Pavel je ve funkci hlavy státu tři roky. V lednu poprvé řekl, že bude znovu kandidovat, pokud bude cítit dostatečnou podporu a zájem. Zároveň ho nesmí zradit zdraví jeho nebo někoho z...

8. března 2026

Vlak se na Hradecku srazil s autem, řidič nepřežil. Trať je uzavřená

Železniční přejezd

Řidič osobního vozu zemřel v neděli, když se jeho auto střetlo s osobním vlakem na železničním přejezdu bez závor v Třebechovicích pod Orebem na Královéhradecku. Ve vlaku se nikomu nic nestalo, řekla...

8. března 2026  14:21

Paní z obalu holandského kakaa mě v dětství strašila, svěřuje se Mardoša z Tata Bojs

Premium
Mardoša a Milan Cais z kapely Tata Bojs

Kapela Tata Bojs vydala koncem února album V původním snění, které uvedla do světa koncertním křtem ve Foru Karlín. V textech se mimo jiné zabývá iluzorním světem stříbrného plátna a filmových hvězd,...

8. března 2026

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Konflikt může trvat týdny, míní Macinka. Lipavský hovoří o třetí světové válce

Petr Macinka /Motoristé/ a Jan Lipavský /za ODS/ v Partii na CNN Prima News (8....

Ministr zahraničí Petr Macinka míní, že konflikt na Blízkém východě bude trvat týdny. Jeho předchůdce Jan Lipavský by mluvil spíše o měsících. Současný šéf české diplomacie také dodal, že se Čechy,...

8. března 2026  11:45,  aktualizováno  13:54

Rakušana místopředsedou Sněmovny nezvolíme, řekli Okamura a Vondráček

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Vládní hnutí ANO a SPD podle jejich představitelů Radka Vondráčka a Tomia Okamury nebudou volit předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Řekli to ve vysílání diskuzního...

8. března 2026  12:52,  aktualizováno  13:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.