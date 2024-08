Ze školní lavice rovnou na bojiště. Osmnáctiletí Rusové se upisují armádě

Georgij Nadějin z města Perm v únoru oslavil 18. narozeniny a obratem podepsal smlouvu s ruskou armádou. „Všichni kluci jdou, nemůžu zůstat doma. Stane se ze mě muž,“ tvrdil podle své matky.

Mladík se rozhodl narukovat, přestože měl jako student Volžské státní univerzity nárok na odklad z povinné vojenské služby. Podle matky neměl nouzi ani o peníze – rodiče ho podporovali. Na frontě se Nadějin ocitl o pár měsíců později. Velení ho 12. června poslalo na jeho první bojovou misi u města Avdijivka na východní Ukrajině. O čtyři dny později zemřel.

„Dělostřelectvo zahájilo palbu, odevšad to na nás lítalo. Jeden granát zasáhl přímo Georgije. Chtěl jsem mu pomoct, ale bylo pozdě, musel jsem ustoupit,“ řekl portálu Holod Dmitrij Mezencev. S Nadějinem byli stejně staří. Také Mezencev podepsal smlouvu hned po dovršení plnoletosti. „Nejméně pět mých přátel udělalo to samé,“ konstatoval.

Podle zjištění Holodu zemřelo na ukrajinském bojišti od poloviny června do poloviny srpna nejméně třináct Rusů ve věku osmnácti let. Stanice BBC dříve uvedla, že do konce června ve válce zahynulo na čtyřicet Rusů narozených v roce 2005 nebo 2006 a přinejmenším 1 426 vojáků mladších 20 let.

Ruská armáda se uprostřed narůstajících ztrát snaží do svých řad získat co nejvíce nových mužů. Rekrutům nabízí řadu benefitů, jednorázovou finanční odměnu a měsíční plat kolem 200 tisíc rublů (55 tisíc korun).

Od loňského jara smí ruská armáda posílat čerstvé absolventy škol na frontu už po čtyřech týdnech od podepsání kontraktu s armádou. Předtím mohli smlouvu uzavřít jen ti, kteří absolvovali alespoň tříměsíční povinnou vojnu.

Ruskému ministerstvu obrany s náborem od počátku invaze asistují státní média. Činí tak rovněž v případě teenagerů, mimo jiné informují o „mladých hrdinech“, kteří na frontu následovali své otce.

Děti a náctileté mají za úkol zpracovávat i vzdělávací instituce. Rusko v posledních dvou letech zavedlo na základních, středních i vysokých školách povinné „hodiny vlastenectví“, jejichž cílem je utvrdit mládež v lásce k rodné zemi a potlačit zárodky jakéhokoliv vzdoru. Na školy chodí rovněž přednášet veteráni. V plánu je zavést patriotickou výchovu i v mateřinkách.

Mladí vidí frontu jako cestu k penězům

Osmnáctiletý Dmitrij Sergejev z vesnice Čeremšanka v Ťumeňské oblasti se chtěl oženit a založit rodinu. Chyběli mu na to ale peníze. Přestože vystudoval střední zemědělskou školu, v závodě, kde dostal práci, mu ale podle příbuzných platili málo.

„Nevěděl, kde vzít peníze, tak šel do války. Myslel, že se za půl roku vrátí a ožení se,“ řekli Holodu příbuzní. Sergejev padl v lednu.

Totožný osud potkal také jeho krajana Jaroslava Lipavského. Také on chtěl uniknout chudobě. Zemřel měsíc po svých 18. narozeninách. Doufal, že si vydělá dost peněz, aby mohl podporovat svou těhotnou přítelkyni a pomoci matce splatit dluhy, uvedl portál Agenstvo.

Podle portálů Meduza a Mediazona ke konci června zemřelo v bojích na Ukrajině nejméně 57 tisíc ruských vojáků. Tento seznam ale zahrnuje pouze ty, jejichž úmrtí bylo možné potvrdit pomocí otevřených zdrojů. Podle vlastních výpočtů obou webů zahynulo na Ukrajině ve skutečnosti až 140 tisíc Rusů.

Z nekrologů padlých rovněž vyplývá, že stovky dobrovolníků se ocitly na frontě během 10 až 14 dnů po podepsání kontraktu. Tak krátký výcvik rekrutů výrazně snižuje šance na přežití na bojišti. Sovětský svaz cvičil vojáky před vysláním do Afghánistánu čtyři až šest měsíců.