I loajální ruští vojenští blogeři nadávali: „Dostali osla na přepravu munice na frontu. Ale co jste čekali? Auta jsou vzácná!“ napsal jeden. Za hranicemi to vyvolává ironické komentáře, protože to vypadá perfektně rusky: země, která ostřeluje Ukrajinu hypersonickými střelami z 21. století, potřebuje k chodu na frontě menažerii jako za druhé světové války, kdy ji táhli koně a auta museli dodat Američané.

Věk dronů udělal osly zase hodně užitečné.