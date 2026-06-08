Po stožáru v barvách ruské vlajky, který má na vrcholu špičku, se nahoru a dolů pohybuje lavice s návštěvníky. Nad prstencem sedaček je několik předmětů napodobujících bojové hlavice Orešniku.
Provozovatelé atrakce lákají návštěvníky na to, že na ní „zažijí pocity kosmonautů-průzkumníků“.
Je to podle nich také příležitost podívat se na zábavní park Divoostrov z dosud nepoznané perspektivy a „pocítit vzrušení z letu v raketě“. Vstupenka na atrakci stojí 500 rublů (asi 140 korun).
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Rusům selhal Orešnik, zasáhli jím vlastní pozice, tvrdí analytici po studiu záběrů
Ruská armáda vypálila raketu Orešnik například při útoku na Bilou Cerkvu v Kyjevské oblasti v noci na 25. května. Podle ukrajinských médií se druhá raketa tu samou noc zřítila v Ruskem okupované části Doněcké oblasti.
Ruský prezident Vladimir Putin podle telegramového kanálu Astra ve čtvrtek vysvětloval, že armáda orešniky na Ukrajině nepoužila k bojovým účelům. V Kyjevské i Doněcké oblasti podle něho zamířily tam, kde „bylo vhodné sledovat výsledky“.
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Noční můra, líčí Ukrajinci ruský úder. V metru se tísnily desetitisíce lidí
Lídři Británie, Francie a Německa v neděli v Londýně používání Orešniku odsoudili, stejně jako rozsáhlé ruské raketové a dronové útoky proti ukrajinským civilním cílům.
Orešnik je balistická raketa s vysokým ničivým potenciálem. Není to poprvé, co ji Rusko proti Ukrajině použilo. Stalo se tak už letos v lednu, kdy raketa dopadla u Lvova na západě Ukrajiny, a také v listopadu 2024, kdy zasáhla město Dnipro.