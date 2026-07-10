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Komu patří Krym? Ruští blogeři zuří, že se jejich olympijský výbor vzdal dobytých území

Autor:
  13:22
Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v Moskvě (9. července 2026)

Ruský ministr sportu Michail Děgťarjov v Moskvě (9. července 2026) | foto: Sergei Karpukhin / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Ruská vlajka a olympijské kruhy? Naprosto neslučitelná myšlenka.
Obyvatelé Vyšneve na předměstí Kyjeva likvidují následky po ruských útocích....
Obyvatelé Vyšneve na předměstí Kyjeva likvidují následky po ruských útocích....
Obyvatelé Vyšneve na předměstí Kyjeva likvidují následky po ruských útocích....
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Prováleční ruští blogeři obvinili ministra sportu a šéfa Ruského olympijského výboru Michaila Děgťareva ze zrady. Rozlítilo je, že výbor ze své charty odstranil zmínky o okupovaných ukrajinských územích, čímž splnil podmínku Mezinárodního olympijského výboru (MOV) pro zrušení sankcí.

Ruský olympijský výbor změnil svou chartu a vypustil z ní odkazy na anektovaný Krym, samozvané Doněckou a Luhanskou lidovou republiku a okupované části Záporožské a Chersonské oblasti. Krok otevřel cestu k tomu, aby MOV v úterý předběžně zrušil suspendaci ruského výboru.

„Ruský výbor se vzdal části území země, aby si mohl na olympiádě užít luxusní a okouzlující chvíle,“ napsal propagandista Dmitrij Stěšin.

Bloger Jurij Lindre zase tvrdil, že ruský výbor „uznal sportovní jurisdikci Ukrajiny nad regiony zahrnutými v ruské ústavě“.

Rusové jsou zpět. Mezinárodní olympijský výbor předběžně zrušil jejich suspendaci

Další proválečný autor Kirill Fedorov dodal: „Ruští představitelé se rozhodli vzdát se celistvosti Ruska.“ „Děgťareve, čí je to Krym?“ zeptal se ministra zase kanál Verum Regnum.

Děgťarev obvinění odmítl. V pořadu moderátora Vladimira Solovjova je označil za „nesmysl, lži a provokaci“ a prohlásil, že Rusko se žádných území nevzdalo. Podle něj šlo pouze o technickou úpravu struktury výboru. Tvrdil také, že regionální olympijské rady tvořilo jen „několik aktivistů“ a jejich zrušení nikoho zásadně neovlivnilo.

KOMENTÁŘ: MOV a jeho pokrytectví. Podporuješ ruskou agresi? Už nevadí!

Obnovení členství ruského výboru automaticky neznamená návrat všech ruských reprezentací do mezinárodních soutěží. Mezinárodní fotbalová federace FIFA ani Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) zatím své stanovisko nemění. Obě organizace uvedly, že situaci dál analyzují, a suspendace ruských klubů i reprezentace proto zůstává v platnosti.

V některých sportech se ale ruským sportovcům může otevřít cesta na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028. MOV dál neplánuje pořádat své akce v Rusku a otázka ruské vlajky či hymny zůstává nevyřešená.

Rusové: Jen my trpíme. Sebrat nám vlajku a hymnu na hrách, to je neonacismus

Sankce vůči ruskému výboru platily od října 2023, kdy organizace začlenila do své struktury olympijské rady z okupovaných území na Ukrajině. Zrušení přišlo poté, co ruská strana písemně potvrdila, že na těchto územích nepůsobí a tamní sportovní organizace nepovažuje za součást svého výboru.

Rusko rozhodnutí přijalo s nadšením. „MOV vyslal jasný signál: olympijské hnutí musí zůstat bez politiky,“ řekl Děgťarjov. Naopak Ukrajinci jsou zděšení. „Rozhodnutí je neopodstatněné a předčasné, protože Rusko nadále zjevně porušuje mezinárodní právo a základní principy míru a bezpečnosti,“ reagovali představitelé národního olympijského výboru.

Český olympijský výbor uvedl, že dokud agrese na Ukrajině trvá, neměli by se sportovci z Ruska a Běloruska účastnit mezinárodních soutěží.

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