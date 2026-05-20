Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Rusko plánuje nové tažení na Kyjev, má pět scénářů, řekl Zelenskyj

Autor: ,
Sledujeme online   16:16
Rusko podle ukrajinské rozvědky plánuje nové ofenzivy na Kyjev přes Černihivskou oblast, která na severu Ukrajiny hraničí s Ruskem a Běloruskem. Uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po poradě s veliteli ozbrojených sil. Pro nové operace by Moskva podle zpravodajců potřebovala posílit svou armádu o dalších 100 tisíc vojáků.
Ruští vojáci obsluhují tažené dělo 2A36 Giacint-B v Chersonské oblasti. (16....

Ruští vojáci obsluhují tažené dělo 2A36 Giacint-B v Chersonské oblasti. (16. května 2026) | foto: Alexei Konovalov / Zuma Press / ProfimediaProfimedia.cz

Ruský voják si zacpává uši při střelbě z taženého děla 2A36 Giacint-B v...
Večeře před neformálním summitem EU na Kypru se zúčastnil i ukrajinský...
Rusové cvičně odpalují jaderné hlavice
Rusko zahájilo cvičení jaderných sil a uvedlo raketové systémy Iskander-M do...
26 fotografií

„Připravujeme reakce na každou možnou variantu nepřátelských akcí, pokud se Rusové skutečně odváží rozšířit svou agresi. Naše síly na tomto směru budou posíleny,“ napsal Zelenskyj na sociální síti.

Nařídil ministerstvu zahraničí připravit „další opatření diplomatického vlivu ohledně Běloruska, které může Rusko k rozšíření války využít“.

Obavy o trasy NATO. Lukašenko se chystá na válku, Ukrajina hlásí přesuny u hranic

Odpovídající úkoly uložil ukrajinským zpravodajským službám. Naznačil také, že Ukrajina „rozšíří geografii osvědčených sankcí dlouhého doletu“, tedy využije dronů a střel „k hmatatelnějšímu nátlaku na Rusko“, aby ustoupilo od rozšíření agrese.

„Ukrajina se určitě ubrání a nyní je naším úkolem posílit náš stát, aby žádný z pěti ruských scénářů rozšíření války přes severní Ukrajinu nefungoval,“ zdůraznil prezident.

Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl ukrajinský prezident minulý měsíc po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, o pohybech vojsk v Bělorusku, o výstavbě silnic a o dělostřeleckých pozicích u hranic s Ukrajinou.

„Ten smutek patří celé Ukrajině.“ V Kyjevě pohřbili dvě sestry, které zabil ruský nálet

„Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly běloruské vedení odradit od chyb,“ napsal Zelenskyj v narážce na osud jiného ruského spojence Nicoláse Madura, kterého v lednu unesly americké speciální síly.

Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, na začátku války proti Ukrajině poskytl Rusku území své země jako nástupiště k útoku na sousední zemi.

Rusko zveřejnilo záběry vojáků nacvičujících odpal jaderné hlavice

Z ruských leteckých základen v Bělorusku také startovaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na počínání Minsku uvalil na Bělorusko sankce.

Vstoupit do diskuse

Topolánek: S nemocí jsem ztratil zábrany

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Výzva k povstání? Rubio nahrál vzkaz Kubáncům, nabídl jim novou cestu

Ulice i čerpací stanice jsou teď na Kubě poloprázdné. (15. května 2026)

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve videoposelství určeném obyvatelům Kuby obvinil komunistické vedení této karibské země ze zpronevěry a represí a nabídl jim novou cestu. Podle ní vzkaz...

20. května 2026  15:56

Tři týdny jen s mobilem a speciální vak. Američana čeká na Bulovce tvrdý režim

Nemocnice Na Bulovce představila biobox pro hospitalizaci pacientů s vysoce...

Z letiště do nemocnice pojede lékař z USA, který byl v kontaktu s pacientem s ebolou, v uzavřeném boxu ve speciální sanitce. Izolovaný prostor v nemocnici, kde bude pobývat, má podtlak a filtraci...

20. května 2026  15:50

Na útok odpovíme údery daleko za hranicí regionu, hrozí íránské revoluční gardy

Hromadný svatební obřad pro sebeobětující se páry, který uspořádaly islámské...

Íránské revoluční gardy pohrozily, že rozšíří válku za hranice Blízkého východu, pokud Spojené státy a Izrael znovu zaútočí na Írán. Americký prezident Donald Trump v úterý opět pohrozil Íránu útoky,...

20. května 2026  15:36

Zmocněnec Landovský se bude ucházet o funkci, v níž náhle skončil Šedivý

Hostem pořadu Rozstřel je Jakub Landovský, bývalý velvyslanec ČR při NATO.

O místo vrchního ředitele sekce obranné politiky a strategie se bude ucházet ve výběrovém řízení vládní zmocněnec pro naplňování závazků Severoatlantické aliance (NATO) Jakub Landovský. Ve středu o...

20. května 2026  15:32

Muzeum v Litomyšli zahájí výstavu k 200. výročí vydání slavné kuchařky Rettigové

Deváté vydání kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1864

Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku zahájí v pátek výstavu O umění kuchařském, kterou připravilo k 200. výročí vydání slavné Domácí kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Kromě ní se ale bude...

20. května 2026  15:24

Celníci na letišti vyhmátli dvojici pašeráků. Měli ve spodním prádle opičky

Pár chtěl z Kolumbie propašovat opičí mláďata přilepená k intimním partiím

Policie na kolumbijském letišti zatkla mladý pár, který se snažil ze země propašovat tři opičí mláďata. Přes bezpečnostní kontrolu se je pokusili pronést schovaná na vlastním těle ve spodním prádle.

20. května 2026  15:17

Zemřela autorka knih pro děti Veronika Valentová. Bylo jí 52 let

Spisovatelka a překladatelka Veronika Valentová besedovala v Knižní kavárně...

Ve věku 52 let v úterý náhle zemřela spisovatelka Veronika Valentová, která své knihy od začátku věnovala především dětem, případně jejich rodičům. Napsala mimo jiné knihy Karlík Nezbedník - Knížka...

20. května 2026  15:15

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Senior jel po dálnici v protisměru. Policistům pak slíbil, že s řízením končí

Nebezpečnou situaci řešili v úterý odpoledne policisté na Prostějovsku, kde se na dálnici D46 objevilo auto v protisměru. Naštěstí ho záhy odchytila posádka služebního vozu, která právě místem...

20. května 2026  15:14

Ve škole dalo výpověď 19 z 21 učitelů. Kritizovaná ředitelka kvůli vyhazovu hrozí soudem

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Kritická situace nastala v těchto dnech na základní a mateřské škole v Záhoří nedaleko Písku. Hromadnou výpověď tam podalo 19 z 21 učitelů. Stěžují si na chování ředitelky. Uvádějí, že jim například...

20. května 2026  14:56,  aktualizováno  15:01

Znovu po 26 letech. Putin se v Číně sešel s mužem, kterého potkal jako malého

Ruský prezident Vladimir Putin se během návštěvy Pekingu setkal s čínským...

Ruský prezident Vladimir Putin se ve středu během své návštěvy Pekingu setkal s čínským inženýrem jménem Pcheng Pchaj, kterého poprvé potkal jako dvanáctiletého chlapce před šestadvaceti lety. Jejich...

20. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Rádio Impuls poslouchají téměř dva miliony posluchačů týdně

Rádio Impuls

Rádio Impuls zůstává na špici českého rozhlasového trhu s téměř dvěma miliony posluchačů týdně. Nejnovější výsledky průzkumu Radioprojekt za poslední loňské čtvrtletí a první kvartál letošního roku,...

20. května 2026

„Nejsem tajný místopředseda.“ Fiala utnul fámy a vysvětlil snímek s Posseltem

Foto Petra Fialy a Posselta při příležitosti návštěvy europoslance Otty von...

Krátce před sjezdem landsmanšaftu v Brně se na sociálních sítích začala šířit desítky let stará černobílá fotografie expremiéra Petra Fialy, na níž je s předákem sudetských Němců Berndem...

20. května 2026  14:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.