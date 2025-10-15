Podle portálu Ukrajinska pravda s přechodem Lysaka na jinou pozici nyní dočasně povede vojenskou správu Dněpropetrovské oblasti Lysakův dosavadní zástupce Vladyslav Hajvanenko.
Samotný Lysak je podle webu brigádním generálem, který v minulosti působil na různých postech v ukrajinské tajné službě SBU.
„Oděsa si zaslouží větší ochranu a větší podporu. Toho lze dosáhnout zavedením vojenské správy. Příliš mnoho bezpečnostních problémů v Oděse zůstává příliš dlouho bez adekvátní reakce,“ uvedl Zelenskyj v úterý večer na Telegramu.
Před týdnem kritizoval vedení Oděsy, že neudělalo dost pro ochranu lidí před nedávnými záplavami, které si vyžádaly deset obětí na životech.
Zelenskyj zároveň v úterý podle médií zbavil starostu přístavního města Truchanova ukrajinského občanství na základě informace SBU, že má ruský pas. To vedlo k jeho automatickému odvolání.
Truchanov, jenž byl zvoleným starostou milionového města od května 2014, nadále popírá, že by měl ruské občanství, a hodlá se bránit soudně.
V paděláném pasu je mnoho chyb
Kopie Truchanovova ruského pasu, jak ji v úterý zveřejnila SBU, je zjevný padělek, napsal ve středu portál The Insider.
Upozornil, že podle čísla dokladu byl pas vydán 2. listopadu 2010 (a tedy nikoliv v prosinci 2015, jak je uvedeno). Pas daného čísla byl skutečně v uvedený den vydán, ale někomu úplně jinému - Rusce Taťjaně, která s ním úspěšně cestovala. Autoři padělku dokonce zapomněli, že křestní jméno Truchanova se i při přepisu do latinky má psát s dvěma písmeny n (Hennadij ukrajinsky, Gennadij rusky).
Portál upozornil, že Truchanov v Rusku nepobýval od rozpoutání války s Ruskem podporovanými separatisty na východě Ukrajiny na jaře 2014. Kdyby do Ruska po tomto datu odcestoval, čekaly by jej nejspíš problémy, protože se o něj podle ruských databází zajímaly ruské tajné služby kvůli „účasti na ukrajinských událostech let 2013-2014“.
Tehdy Ukrajinci svrhli režim proruského prezidenta Viktora Janukovyče, což podle Moskvy odstartovalo „ukrajinskou krizi“ a konflikt, který přerostl v nejkrvavější válku v Evropě od druhé světové války.
Agentura Reuters připomněla, že Truchanov se vyslovil proti „derusifikaci“ Ukrajiny, která začala po ruské anexi Krymu v roce 2014, a postavil se proti odstranění sochy carevny Kateřiny Veliké, která přístav založila v roce 1794, a sochy ruského básníka Alexandra Puškina. Tento přístup učinil z Truchanova kontroverzní postavu.
Agentura AFP napsala, že Truchanov, jenž byl kdysi považován za politika s proruskými sklony, po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 postoj změnil, veřejně Moskvu odsoudil a zaměřil se na obranu Oděsy a na pomoc ukrajinské armádě.
Zelenskyj je už delší dobu obviňován z autoritářských tendencí, a to mimo jiné kyjevským starostou Vitalijem Kličkem, napsala agentura DPA.
Připomněla, že v posledních dnech došlo k veřejným sporům mezi Kličkem a šéfem vojenské správy metropole Tymurem Tkačenkem, kterého jmenoval šéf státu. Zelenskyj zase kritizoval Klička po výpadcích elektřiny, které způsobily nálety ruských dronů.