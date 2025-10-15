Odvolal Zelenskyj starostu Oděsy jen kvůli padělku? Ruský pas není pravý, míní média

Autor: ,
  20:06
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu zavedl v Oděse vojenskou správu a do jejího čela jmenoval dosavadního šéfa Dněpropetrovské oblasti Serhije Lysaka. Hlava státu o den dříve zbavila občanství starostu města Hennadije Truchanova. Stalo se tak údajně na základě kopie jeho ruského pasu, která je ale zjevně padělek, upozornil ve středu portál The Insider.

Podle portálu Ukrajinska pravda s přechodem Lysaka na jinou pozici nyní dočasně povede vojenskou správu Dněpropetrovské oblasti Lysakův dosavadní zástupce Vladyslav Hajvanenko.

Starosta Oděsy Hennadij Truchanov při rozhovoru s médii ve své kanceláři v Oděse. (28. června 2024)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného shromáždění OSN. (24. září 2025)
Starosta Oděsy Hennadij Truchanov při rozhovoru s médii ve své kanceláři v Oděse. (28. června 2024)
Starosta ukrajinského přístavního města Oděsa Hennadij Truchanov (8. dubna 2022)
6 fotografií

Samotný Lysak je podle webu brigádním generálem, který v minulosti působil na různých postech v ukrajinské tajné službě SBU.

Zelenskyj zavede v Oděse vojenskou správu, starostu města zbavil občanství

„Oděsa si zaslouží větší ochranu a větší podporu. Toho lze dosáhnout zavedením vojenské správy. Příliš mnoho bezpečnostních problémů v Oděse zůstává příliš dlouho bez adekvátní reakce,“ uvedl Zelenskyj v úterý večer na Telegramu.

Před týdnem kritizoval vedení Oděsy, že neudělalo dost pro ochranu lidí před nedávnými záplavami, které si vyžádaly deset obětí na životech.

Válka na Ukrajině

Starosta Oděsy Hennadij Truchanov při rozhovoru s médii ve své kanceláři v Oděse. (28. června 2024)
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného shromáždění OSN. (24. září 2025)
Starosta Oděsy Hennadij Truchanov při rozhovoru s médii ve své kanceláři v Oděse. (28. června 2024)
Starosta ukrajinského přístavního města Oděsa Hennadij Truchanov (8. dubna 2022)
6 fotografií

Zelenskyj zároveň v úterý podle médií zbavil starostu přístavního města Truchanova ukrajinského občanství na základě informace SBU, že má ruský pas. To vedlo k jeho automatickému odvolání.

Truchanov, jenž byl zvoleným starostou milionového města od května 2014, nadále popírá, že by měl ruské občanství, a hodlá se bránit soudně.

V paděláném pasu je mnoho chyb

Kopie Truchanovova ruského pasu, jak ji v úterý zveřejnila SBU, je zjevný padělek, napsal ve středu portál The Insider.

Upozornil, že podle čísla dokladu byl pas vydán 2. listopadu 2010 (a tedy nikoliv v prosinci 2015, jak je uvedeno). Pas daného čísla byl skutečně v uvedený den vydán, ale někomu úplně jinému - Rusce Taťjaně, která s ním úspěšně cestovala. Autoři padělku dokonce zapomněli, že křestní jméno Truchanova se i při přepisu do latinky má psát s dvěma písmeny n (Hennadij ukrajinsky, Gennadij rusky).

Portál upozornil, že Truchanov v Rusku nepobýval od rozpoutání války s Ruskem podporovanými separatisty na východě Ukrajiny na jaře 2014. Kdyby do Ruska po tomto datu odcestoval, čekaly by jej nejspíš problémy, protože se o něj podle ruských databází zajímaly ruské tajné služby kvůli „účasti na ukrajinských událostech let 2013-2014“.

Zelenského korupční autokracie? Razie na Ukrajině vyplašily západní spojence

Tehdy Ukrajinci svrhli režim proruského prezidenta Viktora Janukovyče, což podle Moskvy odstartovalo „ukrajinskou krizi“ a konflikt, který přerostl v nejkrvavější válku v Evropě od druhé světové války.

Agentura Reuters připomněla, že Truchanov se vyslovil proti „derusifikaci“ Ukrajiny, která začala po ruské anexi Krymu v roce 2014, a postavil se proti odstranění sochy carevny Kateřiny Veliké, která přístav založila v roce 1794, a sochy ruského básníka Alexandra Puškina. Tento přístup učinil z Truchanova kontroverzní postavu.

„Zelenskyj zradil odkaz Majdanu.“ Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu

Agentura AFP napsala, že Truchanov, jenž byl kdysi považován za politika s proruskými sklony, po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 postoj změnil, veřejně Moskvu odsoudil a zaměřil se na obranu Oděsy a na pomoc ukrajinské armádě.

Zelenskyj je už delší dobu obviňován z autoritářských tendencí, a to mimo jiné kyjevským starostou Vitalijem Kličkem, napsala agentura DPA.

Připomněla, že v posledních dnech došlo k veřejným sporům mezi Kličkem a šéfem vojenské správy metropole Tymurem Tkačenkem, kterého jmenoval šéf státu. Zelenskyj zase kritizoval Klička po výpadcích elektřiny, které způsobily nálety ruských dronů.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

„Něco, co tu ještě nebylo.“ Marek Ztracený láká na největší koncert svého života

Zpěvák Marek Ztracený ve středu večer na svém facebookovém profilu fanouškům oznámil, že 7. srpna 2026 vystoupí v rámci koncertu na Letenské pláni. V příspěvku na sociální síti fanoušky láká na zcela...

15. října 2025  20:50

Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha

Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické...

15. října 2025  15:22,  aktualizováno  20:39

Koalice zastaví růst odvodů OSVČ, zlevní elektřinu a odmítne emisní povolenky

První, co chce vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů změnit, jsou podle místopředsedkyně ANO, a zřejmě budoucí ministryně financí Aleny Schillerové, odvody na sociální pojištění. Po jednání, které...

15. října 2025  5:26,  aktualizováno  20:35

Odvolal Zelenskyj starostu Oděsy jen kvůli padělku? Ruský pas není pravý, míní média

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu zavedl v Oděse vojenskou správu a do jejího čela jmenoval dosavadního šéfa Dněpropetrovské oblasti Serhije Lysaka. Hlava státu o den dříve zbavila...

15. října 2025  20:06

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

15. října 2025

Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Už několik měsíců se ve Švýcarsku horlivě diskutuje o federální padesátiprocentní dani uvalené na bohaté. Z posledních průzkumů vyplývá, že tento návrh tamní voliči v referendu zřejmě nepodpoří....

15. října 2025

Do Kolosea se vrátí kultura: památka se stane místem konání koncertů i zápasů

Římské Koloseum bude v budoucnu hostit koncerty významných popových hvězd. Oznámil to podle agentury DPA ředitel archeologického parku Simone Quilici. Ten chce více než 2 000 let starou památku...

15. října 2025  19:49

Nezná chutě a nikdy nebyla u lékaře. Polka prožila 30 let v izolaci, případ řeší policie

Polská prokuratura začala vyšetřovat případ ženy z města Świentochłowice na jihu země, kterou rodiče po skoro tři desetiletí nepouštěli z domu. Dvaačtyřicetiletá Polka dosud nikdy nebyla u lékaře...

15. října 2025  19:40

Z „posledních“ slov TGM je promluva k Benešovi. Archiváři zveřejnili přepis

Archiváři zjistili, že dokument s údajnými posledními slovy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka je ve skutečnosti zápis Masarykovy promluvy k tehdejšímu ministru zahraničí...

15. října 2025  16:02,  aktualizováno  19:20

Babiš by měl zvážit riziko velké blamáže, varoval Pavel před navrhnutím Turka

Předseda ANO Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla zvážit, zda půjde do rizika velké blamáže, pokud se potvrdí autentičnost výroků poslance za Motoristy sobě Filipa Turka. Prezident na...

15. října 2025  18:32,  aktualizováno  19:14

Popeláři opět vyrazili na magistrát. Odmítají obvinění ředitele Pražských služeb

Jednací sál zastupitelstva hlavního města se ve středu opět zbarvil do oranžova. Místa pro veřejnost obsadili zaměstnanci a odboráři Pražských služeb, v nichž už měsíce zuří ostré interní spory. Na...

15. října 2025  11:30,  aktualizováno  17:44

Řidič osobáku vjel u Židněvsi do protisměru, po srážce s kamionem zemřel

Tragická nehoda se ve středu odpoledne stala na silnici I/16 u Židněvsi na Mladoboleslavsku. Podle policie řidič osobního vozu z dosud neznámých příčin vjel do protisměru, kde se střetl s nákladním...

15. října 2025  17:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.