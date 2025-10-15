Americké dodávky Ukrajině bude platit už polovina zemí NATO. Vyslyšely Hegsetha

  15:22
Více než polovina spojeneckých zemí oznámila, že se chce zapojit do iniciativy označované jako PURL, což jsou dodávky amerického vojenského vybavení pro Ukrajinu, za které platí země Severoatlantické aliance. Ve středu to uvedl generální tajemník NATO Mark Rutte. Aliance má v současnosti 32 členů.
Generální tajemník NATO Mark Rutte hovoří během zasedání ministrů obrany členských zemí NATO v sídle aliance v Bruselu. (15. října 2025)

Iniciativa PURL začala fungovat v srpnu a kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci září uvedla, že šest zemí NATO zaplatilo celkem čtyři balíky s americkým vojenským vybavením v celkové výši přes dvě miliardy dolarů (přes 41 miliard korun).

První země, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada.

Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu ráno před jednáním v Bruselu uvedl, že Spojené státy očekávají zapojení dalších spojenců.

„Míru dosáhnete, když jste silní. Ne když používáte silná slova nebo hrozíte prstem. Dosáhnete ho, když máte silné a skutečné schopnosti, které protivníci respektují,“ uvedl Hegseth v sídle NATO a vyzdvihl úspěch amerického prezidenta Donalda Trumpa při dojednávání příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. „Doufáme, že budeme moci něco podobného vidět na Ukrajině,“ dodal americký ministr.

Za výhodu této iniciativy je považováno, že může fungovat dlouhodobě. Rovněž jde o dodávky, které lze uskutečnit velmi rychle.

Podle Rutteho je součástí balíků „smrtící i nesmrtící vojenská podpora“ a jde o klíčové dodávky, protože obsahují mimo jiné systémy protivzdušné obrany a protiraketových střel, které Ukrajina ke své obraně před ruskými leteckými útoky nutně potřebuje.

