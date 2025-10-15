Iniciativa PURL začala fungovat v srpnu a kancelář ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na konci září uvedla, že šest zemí NATO zaplatilo celkem čtyři balíky s americkým vojenským vybavením v celkové výši přes dvě miliardy dolarů (přes 41 miliard korun).
První země, které se do iniciativy zapojily, byly Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Švédsko, Německo a Kanada.
Americký ministr obrany Pete Hegseth ve středu ráno před jednáním v Bruselu uvedl, že Spojené státy očekávají zapojení dalších spojenců.
„Míru dosáhnete, když jste silní. Ne když používáte silná slova nebo hrozíte prstem. Dosáhnete ho, když máte silné a skutečné schopnosti, které protivníci respektují,“ uvedl Hegseth v sídle NATO a vyzdvihl úspěch amerického prezidenta Donalda Trumpa při dojednávání příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás. „Doufáme, že budeme moci něco podobného vidět na Ukrajině,“ dodal americký ministr.
Za výhodu této iniciativy je považováno, že může fungovat dlouhodobě. Rovněž jde o dodávky, které lze uskutečnit velmi rychle.
Podle Rutteho je součástí balíků „smrtící i nesmrtící vojenská podpora“ a jde o klíčové dodávky, protože obsahují mimo jiné systémy protivzdušné obrany a protiraketových střel, které Ukrajina ke své obraně před ruskými leteckými útoky nutně potřebuje.