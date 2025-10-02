Vojáků máme dostatek, na provokace Evropy odpovíme, varoval Putin

Autor: ,
  19:42
Rusko rychle odpoví na případné provokace ze strany Evropy, která se hystericky militarizuje, prohlásil ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin. Rusko ale nemá podle něj v úmyslu zaútočit na NATO. Máme dost vojáků, abychom pokračovali v bojích na Ukrajině, a tak by Kyjev měl usednout k vyjednávacímu stolu, prohlásil také Putin.
Ruský prezident, který dal v únoru 2022 rozkaz ke vpádu ruských vojsk na Ukrajinu po předchozím opakovaném ujišťování, že se nechystá sousední zemi napadnout, ve svém čtvrtečním vystoupení v Soči svaloval vinu za rozpoutání a pokračování nejkrvavější války v Evropě na Západ.

„Velmi dobře si uvědomujeme, do jaké míry jsou všechny hrozby ohledně agresivních plánů Ruska, kterými Evropa sama sebe straší, vycucané z palce. Ale sebeklam je nebezpečná věc a my prostě nemůžeme ignorovat to, co se děje. Nemáme na to právo kvůli naší vlastní bezpečnosti. Proto pozorně sledujeme sílící militarizaci Evropy,“ prohlásil Putin.

Česko musí stavět nové základny. Až začne válka, půjdou přes nás spojenci na Rusy

Tvrzení evropských politiků o hrozbě ruského útoku na NATO odmítl jako nesmysl. „Vládnoucí elity sjednocené Evropy pokračují v rozdmýchávání hysterie. Tvrdí, že válka s Rusy je prý na obzoru a opakují tento nesmysl jako mantru,“ řekl Putin na setkání Valdajského diskusního klubu.

„Sami nemohou věřit v to, co hlásají, tedy že se Rusko chystá napadnout NATO. Tomu se nedá uvěřit, ale o tom své lidi přesvědčují. Ti lidé jsou buď nekompetentní, pokud tomu sami skutečně věří, protože nelze věřit takovému nesmyslu, anebo jsou prostě nečestní, protože sami nevěří, o čem se pokoušejí přesvědčit své občany,“ prohlásil.

Až Rusové přiletí potřetí, NATO už je sestřelí, říká bezpečnostní expert

Obnovit vztahy s USA v plném rozsahu podle Putina odpovídá ruským zájmům. „Vidíme, že nynější administrativa USA se řídí především zájmy vlastní země tak, jak je chápe. Předpokládám, že to je racionální přístup. Pak si Rusko vyhrazuje právo řídit se našimi národními zájmy. A jedním z nich je obnovení plných vztahů se Spojenými státy,“ dodal.

„Na bojišti úspěšně čelíme celému paktu NATO“

Šéf Kremlu ve svém projevu také uvedl, že úsilí Západu uštědřit Rusku strategickou porážku podle jeho názoru definitivně zkrachovalo. Kyjev by měl podle něho usednout k vyjednávacímu stolu, aby ukončil válku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně vyzýval ruského vůdce k jednání, podobně Putina ke schůzce se Zelenským vybízel i americký prezident Donald Trump. Moskva ale tvrdí, že takové jednání se musí řádně připravit, a nejprve musí dosáhnout cílů své války. Mezitím ale postup ruských vojsk na východě Ukrajiny podle analytiků opět zpomalil.

Na záchod na kbelík. Ruské školy jsou v havarijním stavu, žákům padají na hlavu

„Máme dost vojáků. Naši chlapci sami přicházejí, aby vstoupili do armády. Jsou v podstatě dobrovolníci,“ řekl Putin a podle agentury TASS zdůrazňoval, že ukrajinské síly se potýkají se ztrátami a dezercemi, které nedokáže nahradit ani násilná mobilizace. Zdůrazňoval také ruské úspěchy ve válce, která ale pokračuje již čtvrtým rokem.

Putin před svými posluchači reagoval na výrok amerického prezidenta Trumpa, který Rusko přirovnal k „papírovému tygrovi“. Putin přitom tvrdil, že Rusko na ukrajinském bojišti úspěšně čelí celé Severoatlantické alianci.

Rusko má novou taktiku tisíce zářezů, ale jeho ofenziva selhala, řekl Syrskyj

„Ale pokud bojujeme proti celému paktu NATO a posouváme se kupředu, postupujeme, cítíme se sebejistě - je to papírový tygr? Co je pak samotné NATO? Co pak představuje?“, prohlásil Putin v diskusi s moderátorem.

2. října 2025  10:27,  aktualizováno  19:43

2. října 2025  19:42

2. října 2025  18:30

