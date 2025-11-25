Kreml poslal drony na Kyjev, zabil dva lidi. Ukrajina útočila na jihu Ruska

  7:16
Nejméně dva lidé přišli o život a několik dalších utrpělo zranění při ruském útoku na Kyjev a okolí, informovaly ukrajinské úřady. Tři lidé byli zabiti při náletu ukrajinských dronů na Taganrog u Azovského moře. Dalších šest lidí, z toho čtyři v Novorossijsku, zranily ukrajinské drony při útocích v Krasnodarském kraji na jihu evropského Ruska, oznámil gubernátor Veniamin Kondraťjev.

Starostka Taganrogu Svetlana Kambulovová nejprve informovala o jedné oběti a třech zraněných. Později gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar napsal na sociální síti, že se lékařům nepodařilo zachránit dva zraněné, kteří podlehli utrpěným zraněním.

Následky ruského náletu na kyjevský obytný dům. (25. listopadu 2025)
Následky ruského náletu na kyjevský obytný dům. (25. listopadu 2025)
Lidé přečkávají ruský nálet v kyjevském metru. (25. listopadu 2025)
Následky ruského náletu na kyjevský obytný dům. (25. listopadu 2025)
Jeden člověk byl zabit a tři další byli zraněni při náletu ukrajinských dronů na Taganrog, uvedla starostka tohoto ruského města u Azovského moře Svetlana Kambulovová. Šest lidí, z toho čtyři v Novorossijsku, zranily ukrajinské drony při útocích v Krasnodarském kraji na jihu evropského Ruska, oznámil gubernátor Veniamin Kondraťjev.

Ukrajina během noci opět čelila rozsáhlému ruskému útoku, podniknutému během noci za pomoci bezpilotních letounů, střel s plochou dráhou letu a raket. V Kyjevě byly slyšet výbuchy, v obytných budovách o deseti a 22 podlažích vypukly požáry, informovala média s odvoláním úřady.

„Bohužel máme potvrzeno, že při útoku byl jeden člověk zabit. Podle aktualizovaných informací je sedm zraněných,“ napsal na sociální síti náčelník vojenské správy Kyjeva Tymur Tkačenko.

Ve městě Bila Cerkva u ukrajinské metropole byl při ruském útoku jeden člověk zabit a zranění utrpěla čtrnáctiletá dívka, oznámil starosta Volodymyr Vovkotrub a šéf vojenské správy Kyjevské oblasti Mykola Kalašnyk.

Milost pro vrahy, ztráta suverenity. Co nejvíc vadí na mírovém plánu Ukrajincům

Ukrajina se od února 2022 brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Rusko v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť ve snaze narušit morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.

Kyjev v posledních měsících stále častěji zaměřuje údery vedle ruských vojenských objektů také na energetická a průmyslová zařízení. Deklarovaným záměrem je omezit bojeschopnost Moskvy a oslabit její možnosti financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

V noci ukrajinské drony znovu zaútočily na černomořský přístav Novorossijsk, přes který se uskutečňuje část vývozu ruské ropy. Místní úřady nejprve ohlásily jednoho zraněného a poškození několika domů. Gubernátor Kondraťjev později upřesnil, že při jednom z nejdelších a nejrozsáhlejších ukrajinských útoků na Krasnodarský kraj bylo zraněno šest lidí a škody utrpělo přinejmenším 20 domů v pěti obcích. Hasiči zápolí s plameny na střeše domu v Tuapse, nejhorší je ale situace v Norossijsku a Gelendžiku, dodal.

Noční útok na Charkov má čtyři mrtvé, Ukrajina v odpovědi vyslala 93 dronů

Předminulý víkend ukrajinský útok na Novorossijsk na dva dny přerušil nakládání ropy v tomto přístavu. Export z přístavu dosahuje 2,2 milionu barelů ropy denně, což odpovídá dvěma procentům světové nabídky, napsala tehdy agentura Reuters. Na celkovém vývozu ropy z Ruska se Novorossijsk podílí zhruba pětinou.

Úder byl podle Reuters dosud nejničivějším ukrajinským útokem na ruskou infrastrukturu pro vývoz ropy přes Černé moře. Ukrajina uvedla, že k útoku využila mimo jiné svou střelu s plochou dráhou letu Neptun s prodlouženým doletem.

25. listopadu 2025

25. listopadu 2025  7:16

25. listopadu 2025

