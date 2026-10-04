Nový cíl ruského teroru: nákupní centra. Hodina sirén stojí Ukrajinu desetimiliony

Rusko zesílilo útoky na Ukrajinu a vybírá si nyní nové cíle. Zaměřuje se na sklady či datová centra, provádí však i údery na nákupní centra. Ve středu Rusové zasáhli jedno v Charkově. V srpnu zemřelo šestnáct lidí při útoku na Kryvyj Rih, rodné město ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
Ruské útoky škodí i nepřímo. Obchodníci přicházejí o zisk, když se jejich zaměstnanci i zákazníci musí kvůli neustálým poplachům a sirénám skrývat v bunkrech.
Oleksandr Kravčenko, ministr pro hospodářství a životní prostředí, vypočítává, že letecké poplachy stojí Ukrajinu odhadem 45 milionů dolarů (přibližně 967 milionů Kč) za každou hodinu.