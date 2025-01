Časopis ruské armády navrhoval pro vojáky medaile inspirované wehrmachtem

Článek uvádí, že „zásluhy a výkony bojovníků a velitelů by měly být hodnoceny ihned po jejich provedení“ a že by se na ně nemělo vzpomínat až v budoucnosti. Inspirací by mohla být pro ruské síly nacistická armáda.

„Historicky něco podobného existovalo i ve wehrmachtu: mnoho různých resortních vyznamenání, na která byli vojáci velmi hrdí, zejména proto, že jejich udělení přinášelo vojákovi určité služební a materiální výhody,“ podotýká článek, přičemž zmiňuje příklady některých těchto ocenění, například za přežití 25 tankových střetů.

„Obecně byla ve wehrmachtu otázka vyznamenání dobře promyšlená a nespravedlnosti při vyznamenání byly vzácné. O každém případu hrdinství, o vyznamenání, o udělování titulů se snažili posílat informace přímo do novin vydávaných v domovině obdarovaných, aby na ně byli příbuzní, přátelé a krajané hrdí,“ rozplývá se článek.

Podle něj Němci stanovili jasná a logická kritéria pro udělení ocenění podle toho, kolika bitev se voják účastnil. „Jsme přesvědčeni, že vysoký počet útočných operací, které (ruské) jednotky provedly během speciální vojenské operace na Ukrajině, vyžaduje zavedení podobného resortního vyznamenání.“

Velitelé by měli mít možnost udělovat ocenění už na bojišti, byrokratický oficiální proces by následoval později, uvádí autoři. Stříbrný odznak II. stupně by obdržel ten voják, který se osvědčil při pěti až devíti úspěšných vojenských operacích. Zlatý odznak by pak dostal ten, kdo by jich absolvoval deset a patnáct. Ten, kdo by jich zvládl víc, by si zasloužil nominaci na čestný titul Hrdina Ruské federace.

Článek překládá i návrh medailí. Na obou je klečící voják s útočnou puškou pod stylizovanou orlicí. Pod ním je úderný nápis „Útok“. Medaile je ozdobena vavřínem, podobně jako čestné odznaky pro příslušníky wehrmachtu.

Portál Meduza podotýká, že článek byl z webových stránek časopisu smazán. Stále však lze nalézt jeho archivní kopii.

Moskva odůvodňuje invazi na Ukrajinu snahou o „denacifikaci“ země. Kyjev i Západ osočení odmítají jako nesmyslné. Poukazují na to, že Rusko napadlo sousední stát, odmítá samostatnost ukrajinského národa a nelegálně odebírá ukrajinské děti s cílem je převychovat, čímž se chová jako nacistické Německo.

Někteří členové ruských bojových uskupení také neskrývají své sympatie k třetí říši. Pravá ruka vůdce wagnerovců Jevgenije Prigožina Dmitrij Utkin se například fotil s vytetovanými znaky SS.