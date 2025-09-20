V Rusku sílí nové nacionalistické hnutí. Cvičí boj a poštvává proti migrantům

Autor:
  17:00
V Rusku sílí nové nacionalistické hnutí Seveřan. Během tří let své existence získalo statisíce příznivců i podporu úřadů. Jeho ideologie se soustředí na nenávist vůči migrantům. Nabízí alternativu krajně pravicovým Rusům, kterým vadí ortodoxní náboženská rétorika jiných nacionalistických skupin.
Za vznikem uskupení Seveřan stojí čtyřicetiletý rapper Miša Mavaši.

Za vznikem uskupení Seveřan stojí čtyřicetiletý rapper Miša Mavaši. | foto: Miša Mavaši

Nacionalistická organizace Seveřan pořádá akce napříč Ruskem.
Nacionalistická organizace Seveřan pořádá akce napříč Ruskem.
Nacionalistická organizace Seveřan pořádá akce napříč Ruskem.
Nacionalistická organizace Seveřan pořádá akce napříč Ruskem.
15 fotografií

„Naším cílem je oživit a propagovat hodnoty, tradice a kulturu Rusů a dalších slovanských národů,“ hlásá Seveřan. Organizace pořádá základní armádní trénink, střelecká cvičení nebo kurzy bojové medicíny. Rovněž vybírá peníze na vybavení pro ruskou armádu.

Kromě toho otevřeně brojí proti zahraničním pracovníkům – obvykle ze zemí bývalého Sovětského svazu. Podle hnutí tito lidé „žijí z ruských sociálních dávek a daní“. Loni se členové Seveřana dokonce připojili k razii proti migrujícím dělníkům po boku ruských bezpečnostních sil.

Maniakální zběsilost. Neonacistický gang „čistil“ Moskvu vražděním

Za vznikem uskupení stojí čtyřicetiletý rapper Miša Mavaši, jenž svou hudební kariéru začínal paradoxně jako propagátor zdravého životního stylu. Postupem času ale v jeho písních fráze jako „každý člověk je lidská bytost“ nahradila zvolání „země roste na ruské krvi“.

Mavaši, rodným jménem Michail Nits, své hnutí líčí jako založené na etnicitě. Jeho členy se nemohou stát „lidé neslovanské národnosti“.

K čemu se ale naopak migranti podle organizace hodí, je válčení na Ukrajině. „Pokud je váš soused migrant, zavolejte na vojenskou registrační kancelář,“ stálo podle portálu Bellingcat v jednom z jejích plakátů.

Budeme apolitičtí, tvrdil Mavaši. Slib porušil

Hnutí rychle expandovalo a nyní má pobočky napříč Ruskem. Jeho kanály mají statisíce příznivců. „Stává se jednou z nejzávažnějších a nejrozšířenějších krajně pravicových organizací v Rusku,“ míní analytik Richard Arnold z Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA).

Mavaši podle portálu Meduza po vzniku hnutí slíbil, že se Seveřan nepřipojí k politické opozici a zároveň se nehodlá sbližovat s úřady. Předsevzetí mu ale dlouho nevydrželo. Skupina navázala vztahy s místními samosprávami a někde dokonce získala veřejné dotace.

Ruského neonacistu ukázali v pamfletu o „ukrajinském nacismu“, soudí se o odškodné

„S kamarády jsme se rozhodli založit pobočku hnutí v našem městě. Věnujeme se sportu, organizujeme akce, pořádáme literární večery a podporujeme armádu,“ řekl Meduze nejmenovaný podnikatel ze Sibiře. Seveřan mu přijde jako umírněnější volba v kontrastu s dalšími ruskými krajně pravicovými organizacemi, zejména co se náboženství týče.

Mavašiho proválečné úsilí nezůstalo bez povšimnutí ani na Ukrajině. Tamní soud ho v minulém týdnu v nepřítomnosti odsoudil k osmi letům vězení za financování ruských válečných operací.

Mlátičky, co vyrážejí na razie s policií. Ultrapravicová Ruská občina nabírá na síle

Nacionalistická hnutí se v Rusku od vypuknutí invaze těší stále větší oblibě. Nejznámější je Ruská občina, která má vazby na pravoslavnou církev, patriarchu Kirilla i nejvyšší patra Kremlu. Členové hnutí spolupracují se státními složkami nebo působí jako domobrana. Skupina opakovaně vyvolala kontroverze, když se dopustila násilí na migrantech.

Nacionalistickým projektům se věnuje také Konstantin Malofejev, oligarcha a majitel televizního kanálu Cargrad, který sponzoruje organizaci Dvouhlavý orel. Skupina založila také armádní jednotku – Moskevský prapor, do něhož verbuje fotbalové chuligány ochotné odjet na Ukrajinu.

Vstoupit do diskuse (58 příspěvků)
Témata: Rusko

Kdo řídí válku? Izrael zažívá spor Netanjahua s armádou, popisuje reportér

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Obrazce z kouře, burácení bombardéru. Na Dny NATO do Ostravy dorazilo 100 tisíc lidí

Přímý přenos

Až sto tisíc lidí zamířilo v sobotu na mošnovské letiště, kde se celý víkend konají Dny NATO. Akce nabídla novinky, které česká armáda v poslední době zařadila do své výzbroje a které obrana...

20. září 2025  8:33,  aktualizováno  18:09

Tropický den koncem září. Padaly rekordy, na jihu Čech bylo přes 32 stupňů

Aktualizujeme

V sobotu padaly teplotní rekordy na mnoha místech v Česku, lidé tak prožili tropický den. Na 23 stanicích naměřili nové maximum pro 20. září, na dvou místech na Šumavě dokonce absolutní zářijový...

20. září 2025,  aktualizováno  18:08

Písečná u Žamberka je vesnicí roku. Zaujala péčí o krajinu i kulturním životem

Vesnicí roku 2025 je Písečná v Pardubickém kraji. Porotu zaujala péčí o krajinu i bohatým kulturním a společenským životem. Druhé místo v celostátním finále soutěže obsadila Kosova Hora ve...

20. září 2025  16:41,  aktualizováno  17:20

V Rusku sílí nové nacionalistické hnutí. Cvičí boj a poštvává proti migrantům

V Rusku sílí nové nacionalistické hnutí Seveřan. Během tří let své existence získalo statisíce příznivců i podporu úřadů. Jeho ideologie se soustředí na nenávist vůči migrantům. Nabízí alternativu...

20. září 2025

Partnerem je pro nás hnutí ANO, s komunisty ne, říká lídr Motoristů Gregor

Hnutí nazvané Motoristé sobě je v blížících se sněmovních volbách nováčkem, kterého reprezentuje především politik a podnikatel Filip Turek. V Moravskoslezském kraji vede kandidátku 23letý Matěj...

20. září 2025  16:55

Kamion u Zlíchovského tunelu narazil do svodidel, na silnici vytekla nafta

Policie v sobotu brzy ráno uzavřela Zlíchovský tunel v Praze 5. Došlo zde k nehodě kamionu, který narazil do svodidel. Policisté na místě zjistili, že muž nebyl pod vlivem alkoholu ani drog. Před...

20. září 2025  10:45,  aktualizováno  16:36

Aero dodá státu další čtyři L-39 Skyfox za 1,5 miliardy. Na výcvik českých pilotů

Aero Vodochody dodá čtyři letadla L-39 Skyfox za téměř 1,5 miliardy korun na základě uplatněné opce státnímu podniku LOM Praha. Budou sloužit nejen pro výcvik českých vojenských pilotů, ale i těch...

20. září 2025  16:31

Na přejezdu v Křižanovicích se srazilo auto s vlakem, dvacetiletá řidička zemřela

Dvacetiletá řidička osobního auta v sobotu zemřela po srážce vlaku s osobním autem na přejezdu v Křižanovicích na Vyškovsku. Řekl to mluvčí policie Bohumil Malášek. Nehoda se stala před 14:00,...

20. září 2025  15:28,  aktualizováno  16:19

Ruce na záda! Policie zveřejnila dramatické video z odhalení varny pervitinu

V nenápadném rodinném domě ve čtvrti Neštěmice v Ústí nad Labem policisté odhalili profesionálně vybavenou varnu pervitinu. Na místo vyrazila policejní zásahová jednotka, přičemž těžkooděnci zadrželi...

20. září 2025  16:02

Jsme z masa a kostí. Sněmovnu vrátíme lidu, slibuje jednička Stačilo! Bobošíková

S jedničkou středočeského Stačilo! Janou Bobošíkovou, která za toto uskupení kandiduje coby nestraník, jsme se potkali v Lidicích. Jak sama říká, má k obci, vyhlazené v roce 1942 nacisty, hluboký...

20. září 2025  15:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

VIDEO: Horolezci v akci. Kvůli sanaci vyšehradské skály uzavřeli tunel pod ní

Řidiči po celý víkend neprojedou pražským vyšehradským tunelem. Výluka se týká i MHD, dopravní podnik (DPP) zavedl náhradní autobusovou dopravu. Důvodem jsou práce na zajištění vyšehradské skály, ze...

20. září 2025  15:02

Musíme Česko chránit před drony, vyzval Fiala na konferenci při Dnech NATO

Lepší ochranu České republiky proti dronům slíbil premiér Petr Fiala v rámci tiskové konference na Dnech NATO, kterou pořádal společně s ministryní obrany Janou Černochovou.

20. září 2025  14:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.