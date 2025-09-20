„Naším cílem je oživit a propagovat hodnoty, tradice a kulturu Rusů a dalších slovanských národů,“ hlásá Seveřan. Organizace pořádá základní armádní trénink, střelecká cvičení nebo kurzy bojové medicíny. Rovněž vybírá peníze na vybavení pro ruskou armádu.
Kromě toho otevřeně brojí proti zahraničním pracovníkům – obvykle ze zemí bývalého Sovětského svazu. Podle hnutí tito lidé „žijí z ruských sociálních dávek a daní“. Loni se členové Seveřana dokonce připojili k razii proti migrujícím dělníkům po boku ruských bezpečnostních sil.
Za vznikem uskupení stojí čtyřicetiletý rapper Miša Mavaši, jenž svou hudební kariéru začínal paradoxně jako propagátor zdravého životního stylu. Postupem času ale v jeho písních fráze jako „každý člověk je lidská bytost“ nahradila zvolání „země roste na ruské krvi“.
Mavaši, rodným jménem Michail Nits, své hnutí líčí jako založené na etnicitě. Jeho členy se nemohou stát „lidé neslovanské národnosti“.
K čemu se ale naopak migranti podle organizace hodí, je válčení na Ukrajině. „Pokud je váš soused migrant, zavolejte na vojenskou registrační kancelář,“ stálo podle portálu Bellingcat v jednom z jejích plakátů.
Budeme apolitičtí, tvrdil Mavaši. Slib porušil
Hnutí rychle expandovalo a nyní má pobočky napříč Ruskem. Jeho kanály mají statisíce příznivců. „Stává se jednou z nejzávažnějších a nejrozšířenějších krajně pravicových organizací v Rusku,“ míní analytik Richard Arnold z Centra pro analýzu evropské politiky (CEPA).
Mavaši podle portálu Meduza po vzniku hnutí slíbil, že se Seveřan nepřipojí k politické opozici a zároveň se nehodlá sbližovat s úřady. Předsevzetí mu ale dlouho nevydrželo. Skupina navázala vztahy s místními samosprávami a někde dokonce získala veřejné dotace.
„S kamarády jsme se rozhodli založit pobočku hnutí v našem městě. Věnujeme se sportu, organizujeme akce, pořádáme literární večery a podporujeme armádu,“ řekl Meduze nejmenovaný podnikatel ze Sibiře. Seveřan mu přijde jako umírněnější volba v kontrastu s dalšími ruskými krajně pravicovými organizacemi, zejména co se náboženství týče.
Mavašiho proválečné úsilí nezůstalo bez povšimnutí ani na Ukrajině. Tamní soud ho v minulém týdnu v nepřítomnosti odsoudil k osmi letům vězení za financování ruských válečných operací.
Nacionalistická hnutí se v Rusku od vypuknutí invaze těší stále větší oblibě. Nejznámější je Ruská občina, která má vazby na pravoslavnou církev, patriarchu Kirilla i nejvyšší patra Kremlu. Členové hnutí spolupracují se státními složkami nebo působí jako domobrana. Skupina opakovaně vyvolala kontroverze, když se dopustila násilí na migrantech.
Nacionalistickým projektům se věnuje také Konstantin Malofejev, oligarcha a majitel televizního kanálu Cargrad, který sponzoruje organizaci Dvouhlavý orel. Skupina založila také armádní jednotku – Moskevský prapor, do něhož verbuje fotbalové chuligány ochotné odjet na Ukrajinu.