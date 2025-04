„Z více než 60 dobrovolnic, které se v poslední době přihlásily, armáda asi třetinu odmítla ze zdravotních důvodů nebo proto, že měly nezletilé děti. Zbytek poslali na bojiště,“ popsal portálu Lidé Bajkalu nejmenovaný zdroj z ženské trestanecké kolonie u vesnice Bozoj v Irkutské oblasti.

Ženy podstoupily měsíční ošetřovatelské školení a základní armádní výcvik. Poslední skupina z věznice na frontu odjela na přelomu roku.

„Ženy v tom vidí cestu z klece, šanci dostat se dříve ven, získat alespoň nějakou pomoc od státu. Jsou vyčerpané a snaží se jen využít jakoukoli příležitost,“ popsala anonymně bývalá vězeňkyně.

Olga Romanovová, šéfka lidskoprávní organizace Rusko za mřížemi, se domnívá, že náboroví úředníci ženy dostanou snáze pod tlak. „Venku na ně čekají děti, rodiče, vnoučata. Je snadné je takto zaháčkovat,“ míní.

„Jde také o fyziologii. Je velmi snadné učinit život ženy ve vězení nesnesitelným, aniž by porušila nějaká pravidla. Mohou jí například na měsíc odpojit vodu nebo odepřít hygienické vložky,“ vysvětlila.

To potvrdila bývalá trestankyně z Bozoje. „Zamykali nás v celách, zavírali vodu, nechávali nás dlouho potmě. Pro mnoho žen je vězení děsivější než válka,“ uvedla s tím, že ženy rovněž čelí bití a zneužívání.

„Mnoho žen říkalo, že nejedou na Ukrajinu bojovat, ale pomáhat, zachraňovat životy,“ řekla Lidé Bajkalu další někdejší vězeňkyně. „Nakonec ale všechny pošlou do první linie, stejně jako muže,“ dodala.

„Berou každého“

Ačkoli Moskva v posledních týdnech jedná s USA o podmínkách příměří na Ukrajině, podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) zároveň prudce posílila nábor do armády napříč Ruskem, přičemž odměny za podpis vojenského kontraktu dosahují v některých regionech nových rekordů.

„Když jsem vstoupil do náborové kanceláře, hned mi dali brožuru, kde bylo na první straně napsáno velkými červenými číslicemi 1,4 milionu rublů (375 tisíc korun, pozn. red.). To je částka, kterou vám zaplatí za to, že půjdete umřít. Nebo zabíjet. Záleží na tom, jak dopadnete,“ popsal Sergej z Irkutsku.

Nejmenovaný vysoce postavený činitel NATO počátkem dubna pro agenturu DPA odhadl, že v bojích na Ukrajině zahynulo nebo utrpělo zranění asi 900 tisíc ruských vojáků. Mrtvých je podle něho čtvrt milionu. Jen za únor odhaduje NATO ruské ztráty na více než 35 tisíc.

Nárůst počtu mrtvých a zraněných činitel vysvětluje tím, že boje se rozšířily na další místa a vojenské operace nabraly na intenzitě.

Většina ztrát je důsledkem taktiky, na kterou se ruští velitelé spoléhají: frontové útoky pěchoty, jejichž cílem je překonat ukrajinskou obranu.

Úřady v Moskvě nyní stupňují tlak na regionální představitele, aby splnili kvóty pro nové dobrovolníky.

V Novosibirsku nabízejí odměnu za podpis smlouvy ve výši 1,2 milionu rublů a měsíční plat 210 tisíc rublů (56 tisíc korun). „Můj synovec měl problémy se srdcem a byl hospitalizovaný na psychiatrii. Řekli mu, že to není problém. Berou každého,“ uvedla žena z Jekatěrinburgu.

Někteří odborníci podle RFE poukazují na neustálé zvyšování odměn, platů a výhod jako na důkaz toho, že úřady mají problém získat dostatek rekrutů, aby mohly pokračovat ve válce.