Předzvěst širší mobilizace? Ruské město zachvátila panika, muže sbírají ve velkém

„Ve městě se nemluví o ničem jiném než o zátazích. Místní média mlčí. Lidé si navzájem volají a varují se, aby nepouštěli své muže ven. Přímo přede mnou pokladní v obchodním centru křičela na jednoho zaměstnance, aby zůstal uvnitř a nechodil si zapálit, protože venku čekají lidé z odvodového úřadu. Panika už začala,“ líčí jeden z místních.
Obyvatelé tvrdí, že pracovníci odvodových úřadů odstartovali společně s policií a národní gardou rozsáhlé razie po celé Penze. Zprávy o kontrolách a zátazích přicházejí také z okolních měst a vesnic.
Ve válce už padlo přinejmenším 226 tisíc ruských vojáků, uvádí stanice BBC a portál Mediazona, které padlé identifikovaly. Reálný počet zabitých Rusů se podle nich nicméně může pohybovat mezi 350 až 500 tisíci.