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„Incident se odehrál poté, co pracovníci náborového centra společně s policisty zkontrolovali muže narozeného v roce 1996. Ukázalo se, že od 12. června figuruje v pátrání kvůli porušení pravidel vojenské evidence,“ uvedla mluvčí lvovské policie Alina Podrejková.
Do kontroly se ale začali vměšovat kolemjdoucí a během krátké chvíle se na místě vytvořil dav, který po zadržení mladého muže obklopil vůz náborového centra a skandoval „Hanba!“. Následně automobil převrátil.
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Na záběrech je vidět, jak dva muži vylezli na převrácené vozidlo a za potlesku přihlížejících rozbíjeli jeho okna. Protestující podle portálu Censor.net autu navíc propíchli pneumatiky a utrhli přední nárazník.
Šéf Lvovské oblastní vojenské správy Maksym Kozyckyj kvůli incidentu svolal mimořádnou poradu se zástupci bezpečnostních složek. „Nejvyšší prioritou je zajistit veřejný pořádek! Každého, kdo se dopustil protiprávního jednání, včetně těch, kteří bránili vojákům ve výkonu jejich povinností, musíme vypátrat a pohnat k odpovědnosti,“ zdůraznil.
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Lvovské náborové centrum uvedlo, že zadrženého mladíka odvezli do svého střediska, kde nyní podstupuje vojenskou lékařskou prohlídku.
Na Ukrajině od ruského vpádu v únoru 2022 platí válečný stav a všeobecná mobilizace. Bezprostředně po útoku ruských vojsk na Ukrajinu do ozbrojených sil vstoupilo množství dobrovolníků. Zápal ale od té doby postupně opadl. Ukrajinskou armádu začal podle médií trápit nedostatek vojáků, kteří vlast brání před větší a lépe vybavenou invazní armádou. Obě strany také podle dostupných informací zaznamenaly vysoké ztráty.