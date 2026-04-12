Jsi namol? Výborně, tady podepiš. Rusko loví muže do armády, tlačí i na studenty

Ruští náboráři stále častěji nutí k podpisu vojenských smluv opilé muže, kteří netuší, co skutečně stvrzují. Podle aktivistů nejde o ojedinělé případy, ale o rozšířenou praxi. Armáda přitom sahá nejen po lidech na okraji společnosti, ale nově i po univerzitních studentech, které láká na peníze i tlačí k nástupu výhrůžkami.
Na ulici v Petrohradu byla instalována venkovní reklamní konstrukce se sloganem „Nenahraditelní“ a informacemi o náboru do jednotek bezpilotních systémů ruských ozbrojených sil. (27. března 2026) | foto: Artem Priakhin / SOPA / Sipa Press / ProfimediaProfimedia.cz

Pro šestatřicetiletého Jegora Sabiniče skončila bujará oslava v Petrozavodsku nejen kocovinou, ale také nečekaným vstupem do armády. Poté, co ho v noci opilého zadržela policie, se ráno probudil s domněním, že je na záchytce – vzápětí však zjistil, že bez vlastního vědomí podepsal smlouvu s armádou a nachází se v náborové kanceláři.

Podle aktivistů nejde o ojedinělou záležitost, ale stále častější postup. „Buď to za chlapa náboráři podepíšou, když je pod vlivem alkoholu – doslova mu vedou ruku – anebo ho k tomu přemluví,“ popsal Rádiu Svobodná Evropa (RFE) Sergej Krivenko z organizace Občan a armáda.

„A jakmile vystřízliví, náborář mu řekne: ‚Podívej, podepsal jsi, tím to končí. Teď máš na výběr – buď odvod, nebo vězení. Pojď se mnou, jinak jdeš sedět.‘,“ dodal Krivenko. Někteří policisté také předkládají opilým mužům smlouvy pod falešnou záminkou – například jako potvrzení o prohlídce – a dotyční až později zjistí, že se přidali k vojsku.

Ruská armáda podle analytiků čelí rostoucím ztrátám na bojišti i slábnoucímu zájmu o službu. „V lednu 2026 počet padlých převýšil počet nově naverbovaných, a to po letech, kdy se dařilo ztráty průběžně nahrazovat,“ uvedl americký Institut pro studium války.

Podle stanice BBC se celkový počet padlých na ruské straně může pohybovat mezi 300 až 450 tisíci lidmi.

Ruští představitelé nicméně odmítají, že by Moskvě docházeli vojáci. Místopředseda ruské Bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv minulý týden prohlásil, že náborový systém nadále funguje a přitahuje dobrovolníky. Loni se podle něj přihlásilo více než 400 tisíc lidí a letos už přes 80 tisíc.

Podle lidskoprávních organizací ale realita v terénu vypadá jinak. Finanční motivace postupně ztrácí účinek a zájemců ubývá, což nutí úřady hledat nové způsoby, jak doplnit stavy bez vyhlášení dalšího kola mobilizace.

Nábor se proto stále častěji opírá o nátlak a rozšiřuje se na lidi, kteří dříve stáli mimo hlavní zájem vojska – závislé na alkoholu, drogách či hazardu. V některých regionech náboráři objíždějí vesnice a podle seznamů, které pro ně sestavili místní úředníci, cíleně hledají alkoholiky.

„Ruské vojenské vedení nepotřebuje kvalitní vojáky, ale jen potravu pro děla. Hlavní téma diskusí mezi ruským vojenským vedením není další vlna částečné mobilizace, ale soustředění všech dostupných zdrojů na válku,“ řekl RFE armádní expert Pavel Luzin.

Ruští náboráři v posledních měsících obracejí pozornost také ke studentům vysokých škol. Podle expertů tím nesledují jen doplnění stavů, ale hlavně snahu získat kvalifikovanější lidi pro dronové formace. Ty dnes patří k nejdůležitějším složkám armády a zásadně ovlivňují podobu bojů.

Dálněvýchodní federální univerzita ve Vladivostoku například láká na možnost přerušit studium minimálně na rok s garancí návratu bez placení školného. Samozřejmostí je proplacení potřebného vybavení.

K tomu škola přidává nadstandardní finanční balíček: plat v prvním roce od 5,5 milionu rublů (1,5 milionu korun), jednorázovou odměnu 2,5 milionu rublů po absolvování výcviku, měsíční příspěvek 240 tisíc rublů a další jednorázových 200 tisíc rublů od univerzity.

Podobné programy zavádějí i další ruské univerzity, které studentům nabízejí uplatnění coby operátoři dronů, inženýři nebo technici.

Má to ale háček. Agentura Reuters uvádí, že někteří studenti – zejména ti, kterým se nedaří ve studiu nebo mají finanční potíže – čelí tlaku, aby se přihlásili. Škola jim v opačném případě hrozí vyloučením.

Rektorka Univerzity dopravních technologií v Novosibirsku se v březnu rozzuřila poté, co zájem o pozici operátora dronů projevila jen hrstka studentů. „Očekávala jsem, že budete první, kdo půjde bránit svou vlast. Kdo do vás vštípil ten strach? Jste všichni zbabělci, co tu sedí a bojí se o život?“ hřímala Marija Kirsanovová na setkání se studenty.

Studentům Moskevské lékařské fakulty bylo v únoru řečeno, že podpis kontraktu bude „vstupenkou do života“ a že armáda nové rekruty nenasadí na frontě. Podle portálu The Moscow Times ministerstvo obrany stanovuje univerzitám kvóty, které čítají desítky až stovky studentů.

Ačkoli náboráři studentům tvrdí, že podepisují roční smlouvy, pravidla zavedená po vpádu na Ukrajinu stanoví, že kontrakty zůstávají v platnosti až do konce „mobilizačního období“, které vláda dosud nezrušila.

„Nabízejí roční smlouvu, ale nezmíní, že po uplynutí této lhůty ji nelze vypovědět,“ míní Krivenko. Stejně tak neexistuje záruka, že studenti neskončí v první linii.

12. dubna 2026  11:20

