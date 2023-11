Rusko už sype do armády biliony, ale vojáci slíbené peníze pořád nevidí

„Podepsal smlouvu s armádou, ale pak začal dostávat pětkrát méně, než mu slíbili,“ řekla stanici Nastojaščeje Vremja matka Jurije Šulginova, který loni dobrovolně narukoval. Na ukrajinské frontě v dubnu přišel o nohu a od té chvíle nedostal žádné peníze. Podle matky sice obdrží protézu, ale stále nemá doklady potřebné k žádosti o odškodné.

Ruské ztráty Britské ministerstvo obrany odhadlo, že počty trvalých ruských ztrát na Ukrajině činí 150 až 190 tisíc vojáků, přičemž termínem trvalé ztráty myslí zabité nebo trvale zraněné. Celkový počet včetně dočasně zraněných ruských vojáků odhadlo na 240 až 290 tisíc ruských vojáků.

Rusko kvůli ztrátám na ukrajinské frontě odstartovalo na jaře náborovou kampaň, jejímž cílem je získat do konce roku na 400 tisíc nových smluvních vojáků. Těm nabízí plat 195 tisíc rublů měsíčně (49 tisíc korun), trojnásobek průměrné mzdy v Rusku. Odškodné za zranění činí až tři miliony rublů (748 tisíc korun).

Ačkoli ruští úředníci tvrdí, že nabídka se ukázala jako „populární“ a smlouvu s armádou letos podepsalo už 305 tisíc mužů, skutečné číslo bude podle analytiků nižší. Moskva se ale podle nich snaží za každou cenu vyhnout mobilizaci, která by mohla vést k protestům a destabilizaci.

Příbuzní raněných i padlých vojáků si stěžují, že slíbené peníze nikdy nedorazily. Jak moc je neplacení rozšířené, není jasné. Informace o tom, že Rusko neplní závazky dané vojákům, se však objevují od počátku invaze.

„Měsíce nám nepřišlo vůbec nic“

„Přesné statistiky o neplacení vojenskému personálu a naverbovaným vězňům prostě neexistují. Platby probíhají až po vyřízení dokumentů, s čímž měla ruská armáda vždy problémy,“ řekl Nastojaščeje Vremja Sergej Krivenko z organizace „Občan, armáda, právo“. „Skutečnost, že velitelé jednotek jsou nyní v bojové zóně, problémy s papírováním ještě zhoršuje,“ dodal.

Potíže mají nejen smluvní vojáci, ale i muži odvedení loni při částečné mobilizaci. Vládní deník Rossijskaja gazeta uvedl, že Státní duma od listopadu 2022 do srpna 2023 obdržela 829 stížností souvisejících s nevyplácením peněz mobilizovaným a jejich příbuzným.

Jurij Geraščenkov zamířil loni v říjnu krátce po mobilizaci do první linie. Od května ale nedostává výplatu. Nic na tom nezměnilo ani to, že v červnu utrpěl zranění. „Nedostali jsme žádné peníze,“ uvedla jeho žena Olga.

Zájem veřejnosti v říjnu přitáhl také případ vojáka Chizriho Kurazova, kterého ruská armáda odmítla odškodnit třemi miliony rublů poté, co ho na Ukrajině zranila mina chybně odpálená jeho spolubojovníkem. Opodstatnila to tím, že zranění neutrpěl v boji a má si požádat o jinou formu kompenzace.

Ze šetření Nastojaščeje Vremja vychází, že ruské ministerstvo obrany neplní také závazky dané trestancům naverbovaným v kriminálech. Těm výměnou za podepsání půlročního kontraktu slíbilo mzdu, propuštění na svobodu a rovněž odškodné v případě zranění či smrti. V rámci této dohody se vrátili do ruské společnosti i lidé uvěznění za těžké zločiny.

„Věděl jsem co dělám. Buď všechno, nebo nic. Chtěl jsem z vězení, prostě jsem udělal chybu,“ řekl stanici Dmitrij Jefimov, kterému před odchodem do armády zbývalo šest let trestu za prodej drog. Ještě před odjezdem na frontu mu ale výbušnina v květnu na cvičišti utrhla levou ruku a část obličeje. Dosud čeká na doklady, díky nimž by měl nárok na odškodné.

Nové zprávy o potížích s placením vojákům přicházejí poté, co Rusko v oznámilo, že jeho výdaje na obranu v roce 2024 dosáhnou téměř 100 miliard dolarů (2,3 bilionu korun), tedy třikrát víc, než kolik činily před jeho invazí na Ukrajinu. Jedná se o zhruba 30 procent státního rozpočtu.