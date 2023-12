Kdy umře Putin? Rusové i Ukrajinci hledají odpovědi u věštců, mohou ublížit

„Když můj partner odešel po loňské mobilizaci bojovat, začala jsem kvůli výpadku komunikace se čtením z tarotových karet, uklidňuje mě to,“ říká sedmadvacetiletá Alja z Krasnojarsku. Rusů, které válka na Ukrajině a ekonomická krize přivedla k mystice, je stále více.

Online školy nabízející lekce věštění, astrologie a dalších dovedností zaznamenaly za letošní jaro dvacetinásobný nárůst počtu zájemců oproti minulému roku. Současně se návštěvnost těchto stránek zvýšila čtyřiadvacetkrát.

Například internetová okultní škola Padma inzeruje semináře v ceně 8 500 rublů (přes dva tisíce korun). Na výběr je praktická ezoterika pro začátečníky i pokročilé, nekromancie, kouzelnická studia, magie peněz nebo předpovídání budoucnosti. Online akademie Elara zase nabízí kurzy magie svíček či věštění z tarotu a skandinávských run. Zde ceny sahají od 18 tisíc do 160 tisíc rublů (40 tisíc korun) v závislosti na druhu školení.

Poptávka v Rusku roste také po předmětech potřebných pro rituály – svíčkách, amuletech, bylinkách či špercích.

„Svíčka ochrání mého muže před smrtí“

„Mystika u ruské veřejnosti v popularitě postupně předjíždí jiná školení osobního rozvoje,“ řekl analytik Michail Burmistrov deníku Vedomosti. Podle toho se Rusové odklánějí od placených služeb v této oblasti a učí se, jak ezoterické praktiky provádět sami pro sebe.

Třiadvacetiletá Jekatěrina Bajkanovová z Kursku se dala na věštění poté, co se její partner loni upsal žoldnéřské Wagnerově skupině. „S pomocí tarotu jsem se dozvěděla o všem, co se s ním dělo. Jednou jsem z nich vyčetla zranění nohy. Asi za měsíc mi partner volal a říkal, že jeho kamarád má zasaženou nohu,“ řekla Rádiu Svobodná Evropa (RFE).

Dvacetiletá Margarita Jeseninová vyhledala pomoc věštkyně, které platí za to, že pálí svíčky pro blaho jejího mobilizovaného muže. „Dvakrát jsem zaplatila tisíc rublů (250 korun) za zdravotní rituál poté, co manžel utrpěl otřes mozku. Teď je chráněn svíčkou, zaplatím to i našim dětem,“ uvedla.

Rusové si rovněž oblíbili televizní pořady, v nichž vystupují věštci, kteří varují před nebezpečím temných sil. Jasnovidci hojně pronášejí předpovědi, jež korespondují s tvrzeními Kremlu o Rusku jako nevyhnutelném vítězi války. Na vzestupu je také prodej knih o věštění a duchovních praktikách.

Psycholožka Jelena Osterová z Petrohradu za příklonem k mystice vidí absenci nezávislých informačních zdrojů v Rusku, ne které by se mohli lidé spolehnout. „Věštění se v těchto znepokojivých časech stává kouzelnou pilulkou na řešení problémů. Lidé touží najít stabilitu v měnícím se světě a mít pocit kontroly nad svým životem,“ řekla RFE.

Pozor na podvodníky, varují na Ukrajině

K okultním vědám se po téměř dvou letech ruské agrese obracejí stále více také Ukrajinci. „Nikdo nedokáže říct, kdy válka skončí. Nejistota, která je pro lidi nesnesitelná, je nutí hledat podporu. A tu někteří nacházejí ve formě horoskopů a předpovědí budoucnosti,“ řekla agentuře AFP kyjevská psycholožka Lidija Smolaová.

„Lidé se nejčastěji ptají, kdy skončí válka nebo kdy zemře ruský prezident Vladimir Putin,“ uvedl jasnovidec Roman Zavidkovskij. Podle něho senzibilové nyní naplňují potřeby obyvatel. „Myslím, že lidem pomáhám. Předpovědi je uklidňují,“ říká Zavidkovskij, jenž nabízí čtení z tarotových karet.

Čtyřiatřicetiletá novinářka Aljona Zacharčenková listu The Japan Times popsala, že sezení s věštcem Valerijem Šatylovičem v Kyjevě může přinést rychlejší výsledky než terapie. „Kdybyste šli k psychologovi, museli byste někomu dlouho vyprávět o svých životních problémech. S Valerijem jsme si povídali hodinu, on už pochopil, jaké mám problémy,“ uvedla.

Psycholožka Smolaová nicméně podotkla, že falešná naděje může u mnohých vést k prohloubení deprese, pokud se nenaplní.

Policie z Ivanofrankivské oblasti na podzim varovala před podvodníky, kteří se zaměřují na lidi, jejichž příbuzní se po odchodu na frontu pohřešují. Žena, která se vydávala za vědmu, v září kontaktovala manželku pohřešovaného vojáka a pod záminkou jeho nalezení z ní vymámila 41 tisíc hřiven (25 tisíc korun) a zlaté šperky. Jakmile podvodnice vše obdržela, přestala komunikovat.