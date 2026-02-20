Pošlu ti uši zajatců jako dárek, psal ruský generál manželce. Velení mu tleskalo

Soukromá komunikace z let 2022 až 2024, kterou získalo Rádio Svobodná Evropa , zachycuje generála bez masky. V rozhovorech s podřízenými řeší koho zlikvidovat, koho předat k dalšímu výslechu. Sdílí fotografie z bojiště a dává najevo, že tvrdý postup považuje za samozřejmost.
Devětačtyřicetiletý Demurčijev zvěrstva otevřeně líčil také své manželce. Té v jednom z rozhovorů poslal fotografii několika uší odříznutých ukrajinským válečným zajatcům. „Navléknu je na girlandu a daruji ti je jako dárek,“ vzkázal choti. „Jako vepřové uši k pivu,“ odpověděla mu.
|
Sláva Rusku vypálená do břicha. Zajatce zohavili chirurgové, zjistili investigativci
Generál zároveň rozhodoval o konkrétních osudech lidí v zajetí. V říjnu 2023 se příslušníka vojenské kontrarozvědky zeptal, zda má jednoho ukrajinského vojáka zabít, nebo předat k mučení. Důstojník si zajatce převzal. Muž se později vrátil na Ukrajinu při výměně zajatců a potvrdil, že ho věznitelé brutálně bili a mučili elektrickým proudem.
Zprávy zároveň ukazují, že násilí podporovali i nadřízení. V prosinci 2024 řešil Demurčijev video, na němž vojáci naverbovaní z ruských věznic zajali trojici ukrajinských vojáků a a ubili je lopatami. O incidentu informoval svého velitele, šéfa 20. kombinované armády, generála Olega Mitjajeva. Ten místo trestu rozhodl o vyznamenání pachatelů.
|
Ukrajinci popsali nejhorší ruský lágr. Mučili je i elektrošoky do genitálií
Demurčijev se v ruské armádě těší dobré pověsti. Účastnil se schůzek s vysokými veliteli a získal řadu vyznamenání. V roce 2023 ho prezident Vladimir Putin povýšil na generálmajora. Demurčijev působil nejméně do prosince 2024 jako Mitjajevův zástupce. Kde působí nyní, není jasné. Ukrajina důstojníka vede na seznamu válečných zločinců.
Soukromá komunikace podle Rádia Svobodná Evropa nevypovídá jen o brutalitě jednoho velitele. Ukazuje systém, v němž velení o týrání a mimosoudních popravách vědělo, tolerovalo je a odměňovalo.
|
Škrcení, simulované popravy i kastrace. Rusko má pro Ukrajince síť 180 věznic
Organizace OSN předloni vydala zprávu, ve které obvinila Rusko ze systematického mučení ukrajinských zajatců. Zpráva vedle brutálního bití nebo mučení elektrickým proudem zmiňuje i sexuální násilí na vězních, včetně znásilňování. Někteří muži se z ruského zajetí vrátili vykastrovaní.
Loni šokoval svět případ ukrajinského válečného zajatce Andrije Pereverzeva, kterému ruští lékaři vypálili do břicha nápis „Sláva Rusku“.
Moskva navzdory důkazům popírá popírá, že by se její vojáci dopouštěli válečných zločinů a záměrně útočili na civilní cíle. OSN ověřila a potvrdila, že ve válce rozpoutané na Putinův rozkaz v únoru 2022, zahynuly tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.