Duma schválila odstoupení Ruska od úmluvy proti mučení, přijala Putinův návrh

Dolní komora ruského parlamentu schválila odstoupení Ruska od Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Návrh příslušného zákona před časem Státní dumě předložil prezident Vladimir Putin. Jedná se o úmluvu Rady Evropy, ze které bylo Rusko vyloučeno v březnu 2022 po vpádu na Ukrajinu.

Kreml potřebu odstoupit od úmluvy zdůvodňuje tím, že Rusko od roku 2023 není zastoupeno v Evropském výboru pro zabránění mučení, protože Rada Evropy zablokovala volbu nového člena z Ruské federace, a nemůže se tak podílet na práci monitorovacího mechanismu. Moskva proto tvrdí, že je diskriminována.

Stanice Deutsche Welle (DW) v srpnu na svých internetových stránkách napsala, že oznámení Moskvy o odstoupení od evropské úmluvy proti mučení lze považovat za irelevantní. Experti OSN loni předložili důkazy, že Rusko systematicky mučilo ukrajinské válečné zajatce.

Letos v červenci Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Moskva je odpovědná za porušování mezinárodního práva na Ukrajině, včetně mučení a používání znásilňování jako nástroje při vedení války.

Rusko Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ratifikovalo v roce 1998, dva roky poté, co se stalo členem Rady Evropy, což je s Evropskou unií nesouvisející mezinárodní organizace zajišťující spolupráci členských států zejména při podpoře demokracie a ochraně lidských práv.

Na základě úmluvy proti mučení mohou představitelé Rady Evropy navštěvovat věznice a podobná zařízení v členských zemích a kontrolovat podmínky vězňů.

Moskva v září 2022 odstoupila od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čímž ukončila svoji povinnost uznávat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.

Navzdory tomu, že Rada Evropy Rusko vyloučila, tato organizace uvádí, že se snaží s Ruskem udržovat dialog, aby bylo možné obnovit monitorovací návštěvy na místech, kde jsou držení lidé zbavení svobody.

Rusko je stále vázáno Úmluvou OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou ratifikovalo v roce 1985. Státy, ve kterých platí, mají podle svých zákonů trestat mučení nebo poskytnout jeho obětem odškodnění.

