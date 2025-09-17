Duma schválila odstoupení Ruska od úmluvy proti mučení, přijala Putinův návrh

Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Kreml potřebu odstoupit od úmluvy zdůvodňuje tím, že Rusko od roku 2023 není zastoupeno v Evropském výboru pro zabránění mučení, protože Rada Evropy zablokovala volbu nového člena z Ruské federace, a nemůže se tak podílet na práci monitorovacího mechanismu. Moskva proto tvrdí, že je diskriminována.
|
Ukrajinci popsali nejhorší ruský lágr. Mučili je i elektrošoky do genitálií
Stanice Deutsche Welle (DW) v srpnu na svých internetových stránkách napsala, že oznámení Moskvy o odstoupení od evropské úmluvy proti mučení lze považovat za irelevantní. Experti OSN loni předložili důkazy, že Rusko systematicky mučilo ukrajinské válečné zajatce.
Letos v červenci Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že Moskva je odpovědná za porušování mezinárodního práva na Ukrajině, včetně mučení a používání znásilňování jako nástroje při vedení války.
|
Ruští bachaři po návratu z fronty přitvrdili. Monstra s obuškem, líčí aktivisté
Rusko Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání ratifikovalo v roce 1998, dva roky poté, co se stalo členem Rady Evropy, což je s Evropskou unií nesouvisející mezinárodní organizace zajišťující spolupráci členských států zejména při podpoře demokracie a ochraně lidských práv.
Na základě úmluvy proti mučení mohou představitelé Rady Evropy navštěvovat věznice a podobná zařízení v členských zemích a kontrolovat podmínky vězňů.
|
Vážila třicet kilo. Nový dokument popisuje, jak Rusové umučili zajatou novinářku
Moskva v září 2022 odstoupila od Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čímž ukončila svoji povinnost uznávat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva.
Navzdory tomu, že Rada Evropy Rusko vyloučila, tato organizace uvádí, že se snaží s Ruskem udržovat dialog, aby bylo možné obnovit monitorovací návštěvy na místech, kde jsou držení lidé zbavení svobody.
Rusko je stále vázáno Úmluvou OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, kterou ratifikovalo v roce 1985. Státy, ve kterých platí, mají podle svých zákonů trestat mučení nebo poskytnout jeho obětem odškodnění.