Burevestnik se přeceňuje, hodnotí experti ruskou „superzbraň“. Putin už hlásí další

Autor:
  20:18
Rusko oznámilo úspěšný test nové rakety s jaderným pohonem Burevestnik. Prezident Vladimir Putin ji označil za „zbraň, která nemá ve světě obdoby“. Podle ruského velení dokáže letět prakticky neomezeně daleko a zasáhnout cíl kdekoli na světě. Západní experti ale hovoří spíše o propagandistické show než o reálném vojenském průlomu. Ve středu Putin uvedl, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem nazvanou Poseidon.
Ruská armáda oznámila úspěšné testy střely s jaderným pohonem Burevestnik,...

Ruská armáda oznámila úspěšné testy střely s jaderným pohonem Burevestnik, která má mít podle Moskvy téměř neomezený dolet. Odborníci ji však označují spíše za propagandistický projekt než za reálný vojenský průlom. (6. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ruská armáda oznámila úspěšné testy střely s jaderným pohonem Burevestnik,...
Vladimir Putin na návštěvě zraněných vojáků ve vojenské nemocnici (29. října...
Ruské „supertorpédo“ Poseidon
Ruská armáda oznámila úspěšné testy střely s jaderným pohonem Burevestnik,...
24 fotografií

Podle Moskvy urazila raketa, jejíž název v překladu znamená „bouřňák“ či „pták bouře“, během posledního testu 14 tisíc kilometrů za 15 hodin. Na rozdíl od klasických střel je poháněna malým jaderným reaktorem, který ohřívá vzduch nasávaný do motoru.

Díky tomu může ve vzduchu zůstat mnohonásobně déle než běžné střely a obletět Zemi po nečekané trase – třeba kolem jižní polokoule – aby se vyhnula radarům. Letí ale pomalu, podzvukovou rychlostí, a její manévrovací schopnosti jsou omezené, píše portál The Moscow Times.

Je to nevhodné, obul se Trump do Putina kvůli testu nové rakety. Kreml reagoval

Ruský náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov tvrdí, že Burevestnik dokáže „s přesností zasáhnout silně chráněné cíle na libovolnou vzdálenost“.

Systém podle Kremlu vznikl jako odpověď na americké projekty protiraketové obrany, například tzv. Golden Dome. Analytici ale upozorňují, že střela zatím není zařazena do výzbroje a neexistuje ani potřebná infrastruktura pro její nasazení.

Obklíčili jsme Pokrovsk a otestovali novou raketu, slyšel Putin při návštěvě velitelství

Otázky vyvolává i bezpečnost. Pokud by byla střela sestřelena nebo havarovala, mohla by způsobit radioaktivní kontaminaci. Norská agentura pro jadernou bezpečnost však po testu nezaznamenala žádné zvýšení radiace. Odborníci z francouzského IFRI soudí, že reaktor zřejmě neprodukuje významné množství úniku během letu.

Zatímco ruská média slaví technický triumf, západní experti jsou skeptičtí. Podle listu The Wall Street Journal považují odborníci raketu za zastaralý a problematický projekt. „Je to spíš laboratorní experiment než funkční zbraň,“ uvedl Douglas Barrie z Mezinárodního institutu strategických studií. Upozorňuje na technickou složitost systému, jeho vysokou cenu i nespolehlivost, upozorňuje server Le Parisien.

„Burevestnik je politická, nikoli vojenská zbraň,“ míní Pavel Podvig z Institutu OSN pro výzkum odzbrojení. Jejím účelem podle něj není změnit strategickou rovnováhu, ale ukázat Spojeným státům, že Rusko umí obejít jejich protiraketový štít. „Ve skutečnosti to ale může být iluze,“ dodává Podvig.

Rusko chystá test „létajícího Černobylu“, naznačují před summitem satelitní snímky

Kritický je i bývalý diplomat Boris Bondarev. „Každý rozumný protivník by odpálil odvetu, jakmile by zjistil start jaderné střely, takže Burevestnik ztrácí smysl jako zbraň odstrašení,“ napsal v The Moscow Times. Podle něj jde o symbol slabosti Kremlu, který místo diplomacie sází na efektní demonstraci síly.

A jak to shrnul profesor Carlo Masala z Univerzity Bundeswehru: „Burevestnik není superraketa, která změní pravidla hry. Je to spíš show pro domácí publikum v době, kdy se Rusko cítí ohrožené.“

Americký prezident Donald Trump reagoval stručně: „Lepší by bylo, kdyby Putin zkoušel mír, ne rakety. Naše ponorky už jsou u ruských břehů.“

Nejen Burevestnik, i Poseidon, hlásí Putin

„Včera jsme provedli ještě jednu zkoušku dalšího slibného komplexu, a to bezposádkového podvodního produktu Poseidon,“ řekl ve středu šéf Kremlu na návštěvě zraněných vojáků ve vojenské nemocnici. Armáda podle něj vypustila tuto zbraň z nosné ponorky. Agentura Reuters označila zbraň za torpédo, respektive za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron.

Putin řekl, že v současné době neexistuje způsob, jak Poseidon zachytit. Zbraň podle něj svou silou překonala mezikontinentální balistickou střelu Sarmat, na Západě přezdívanou Satan II.

Vyrobili jsme supertorpéda Poseidon, hlásí Rusko. Odborníci mají pochybnosti

Veřejně je o Poseidonu k dispozici jen málo potvrzených podrobností, ale v podstatě jde podle něj o autonomní torpédo schopné nést atomovou nálož. Putin o existenci Poseidonu hovořil poprvé v roce 2018. Jeho testy jsou ostře sledovány, upozornila už v roce 2022 stanice CNN. Má se za to, že díky jadernému pohonu má Poseidon neomezený dosah.

„Poseidon následuje Burevestnik. Bez jakýchkoliv důkazů,“ poznamenala stanice BBC News o Putinově tvrzení o zkouškách nových jaderných zbraní, které je však těžké ověřit, protože Rusko dosud neposkytlo žádné důkazy.

Zatímco let Burevestniku zaznamenalo Norsko, v případě podvodního aparátu je minimální pravděpodobnost, že se objeví „radiační stopa“, protože reaktor v bezposádkové ponorce je zcela izolován, a proto nelze testy sledovat na základě radioaktivních izotopů ve vzduchu. Ale ke strategickým jaderným zbraním, zejména nového typu, nelze přistupovat lehkomyslně, a tak i prosté prohlášení je třeba brát vážně, a to zejména ve Washingtonu, protože Burevestnik a Poseidon disponují obřím dosahem, potřebným k útokům proti USA, napsal komentátor.

Upozornil, že princip fungování Poseidonu se liší od tradičních jaderných zbraní, protože počítá s podvodní explozí u pobřeží napadené země, ale lze pochybovat o účelnosti takového výbuchu, protože nejsou důkazy, že vyvolá ničivou vlnu tsunami a že zamoření vody bude mít obdobné účinky jako zamoření ovzduší.

Vstoupit do diskuse (19 příspěvků)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Burevestnik se přeceňuje, hodnotí experti ruskou „superzbraň“. Putin už hlásí další

Rusko oznámilo úspěšný test nové rakety s jaderným pohonem Burevestnik. Prezident Vladimir Putin ji označil za „zbraň, která nemá ve světě obdoby“. Podle ruského velení dokáže letět prakticky...

29. října 2025  20:18

Nic pro nás neudělal. Trumpovi odmítli v domově jeho předků dát čestné občanství

Zastupitelé západoněmeckého okresu Bad Dürkheim zamítli ve středu udělit americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi čestné občanství. Odmítli tak návrh krajně pravicové strany Alternativa pro Německo...

29. října 2025  20:03

Česko zažívá boom kremací zvířat. Za pohřeb mazlíčka lidé platí i statisíce

Premium

Z venku vypadá jako klasický výdejní Alzabox. Jen obrácený. Vložíte do něj mrtvého domácího mazlíčka a za pár dnů si tam vyzvednete jeho popel v urně. V Praze, Plzni a České Lípě fungují Memory Pet...

29. října 2025

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

29. října 2025  11:05,  aktualizováno  19:54

Nestyděl by se ani Vin Diesel. Policie načapala chevrolet ve „zběsilé“ rychlosti

Rychlá jízda se vymstila muži, který ujížděl po dálnici D5 ve sportovním automobilu značky Chevrolet. Policisté jej zachytili na kameru, zastavili a zadrželi mu řidičský průkaz.

29. října 2025  19:36

Systém eDoklady má výpadek, agentura pracuje na opravě

Aktualizujeme

Národní identitní autorita, která slouží k ověřování identity občanů například pro eDoklady, je už čtyři hodiny nedostupná. Digitální informační agentura (DIA), která systém provozuje, na nápravě...

29. října 2025  13:37,  aktualizováno  19:28

Fed podle očekávání opět snížil úrokovou sazbu. A chystá nákupy dluhopisů

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 3,75 až 4,00 procenta. Fed zároveň ve středeční tiskové zprávě oznámil, že...

29. října 2025  19:28

Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu

Nejméně deset lidí zabily na Haiti záplavy způsobené hurikánem Melissa. Další nejméně čtyři lidé zemřeli v předchozích dnech na Jamajce a v Dominikánské republice. Hurikán dorazil také na jihovýchod...

29. října 2025  7:17,  aktualizováno  19:13

Zpívala proti Putinovi, u soudu si vyslechla další trest. A žádost o ruku

Soud v druhém největším ruském městě Petrohradě odsoudil ke 13 dnům vězení osmnáctiletou pouliční zpěvačku Dianu Loginovovou, vystupující pod uměleckým jménem Naoko. Soud tentokrát zpěvačku odsoudil...

29. října 2025  19:12

Nevhodně načasované, reagovala rektorka AMU na vyvěšení palestinských vlajek

Nevhodně načasované, společensky velmi rizikové a obtížně přijatelné. Na nedávné vyvěšení palestinských vlajek na českých univerzitách těmito slovy reagovala rektorka Akademie múzických umění (AMU) v...

29. října 2025  18:17

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Boj proti nádoru prsu vedlo v Česku už sto tisíc žen. Nyní podlehne každá desátá

V Česku podle statistik žije více než 100 tisíc žen, které se léčily s nádorem prsu. Nově odhalených případů přibývá, je jich kolem osm tisíc ročně. Podíl žen, které se z rakoviny vyléčí, ale roste....

29. října 2025  17:55

Podpis Babiše na petici je falešný, zjistila radnice. Podala trestní oznámení

Skandální dohru má petice občanů, kterou minulý týden vzali na vědomí zastupitelé Moravské Třebové na Svitavsku. Vedení města objevilo na petici padělaný podpis pravděpodobně budoucího premiéra...

29. října 2025  17:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.