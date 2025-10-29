Podle Moskvy urazila raketa, jejíž název v překladu znamená „bouřňák“ či „pták bouře“, během posledního testu 14 tisíc kilometrů za 15 hodin. Na rozdíl od klasických střel je poháněna malým jaderným reaktorem, který ohřívá vzduch nasávaný do motoru.
Díky tomu může ve vzduchu zůstat mnohonásobně déle než běžné střely a obletět Zemi po nečekané trase – třeba kolem jižní polokoule – aby se vyhnula radarům. Letí ale pomalu, podzvukovou rychlostí, a její manévrovací schopnosti jsou omezené, píše portál The Moscow Times.
|
Je to nevhodné, obul se Trump do Putina kvůli testu nové rakety. Kreml reagoval
Ruský náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov tvrdí, že Burevestnik dokáže „s přesností zasáhnout silně chráněné cíle na libovolnou vzdálenost“.
Systém podle Kremlu vznikl jako odpověď na americké projekty protiraketové obrany, například tzv. Golden Dome. Analytici ale upozorňují, že střela zatím není zařazena do výzbroje a neexistuje ani potřebná infrastruktura pro její nasazení.
|
Obklíčili jsme Pokrovsk a otestovali novou raketu, slyšel Putin při návštěvě velitelství
Otázky vyvolává i bezpečnost. Pokud by byla střela sestřelena nebo havarovala, mohla by způsobit radioaktivní kontaminaci. Norská agentura pro jadernou bezpečnost však po testu nezaznamenala žádné zvýšení radiace. Odborníci z francouzského IFRI soudí, že reaktor zřejmě neprodukuje významné množství úniku během letu.
Zatímco ruská média slaví technický triumf, západní experti jsou skeptičtí. Podle listu The Wall Street Journal považují odborníci raketu za zastaralý a problematický projekt. „Je to spíš laboratorní experiment než funkční zbraň,“ uvedl Douglas Barrie z Mezinárodního institutu strategických studií. Upozorňuje na technickou složitost systému, jeho vysokou cenu i nespolehlivost, upozorňuje server Le Parisien.
„Burevestnik je politická, nikoli vojenská zbraň,“ míní Pavel Podvig z Institutu OSN pro výzkum odzbrojení. Jejím účelem podle něj není změnit strategickou rovnováhu, ale ukázat Spojeným státům, že Rusko umí obejít jejich protiraketový štít. „Ve skutečnosti to ale může být iluze,“ dodává Podvig.
|
Rusko chystá test „létajícího Černobylu“, naznačují před summitem satelitní snímky
Kritický je i bývalý diplomat Boris Bondarev. „Každý rozumný protivník by odpálil odvetu, jakmile by zjistil start jaderné střely, takže Burevestnik ztrácí smysl jako zbraň odstrašení,“ napsal v The Moscow Times. Podle něj jde o symbol slabosti Kremlu, který místo diplomacie sází na efektní demonstraci síly.
A jak to shrnul profesor Carlo Masala z Univerzity Bundeswehru: „Burevestnik není superraketa, která změní pravidla hry. Je to spíš show pro domácí publikum v době, kdy se Rusko cítí ohrožené.“
Americký prezident Donald Trump reagoval stručně: „Lepší by bylo, kdyby Putin zkoušel mír, ne rakety. Naše ponorky už jsou u ruských břehů.“
Nejen Burevestnik, i Poseidon, hlásí Putin
„Včera jsme provedli ještě jednu zkoušku dalšího slibného komplexu, a to bezposádkového podvodního produktu Poseidon,“ řekl ve středu šéf Kremlu na návštěvě zraněných vojáků ve vojenské nemocnici. Armáda podle něj vypustila tuto zbraň z nosné ponorky. Agentura Reuters označila zbraň za torpédo, respektive za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron.
Putin řekl, že v současné době neexistuje způsob, jak Poseidon zachytit. Zbraň podle něj svou silou překonala mezikontinentální balistickou střelu Sarmat, na Západě přezdívanou Satan II.
|
Vyrobili jsme supertorpéda Poseidon, hlásí Rusko. Odborníci mají pochybnosti
Veřejně je o Poseidonu k dispozici jen málo potvrzených podrobností, ale v podstatě jde podle něj o autonomní torpédo schopné nést atomovou nálož. Putin o existenci Poseidonu hovořil poprvé v roce 2018. Jeho testy jsou ostře sledovány, upozornila už v roce 2022 stanice CNN. Má se za to, že díky jadernému pohonu má Poseidon neomezený dosah.
„Poseidon následuje Burevestnik. Bez jakýchkoliv důkazů,“ poznamenala stanice BBC News o Putinově tvrzení o zkouškách nových jaderných zbraní, které je však těžké ověřit, protože Rusko dosud neposkytlo žádné důkazy.
Zatímco let Burevestniku zaznamenalo Norsko, v případě podvodního aparátu je minimální pravděpodobnost, že se objeví „radiační stopa“, protože reaktor v bezposádkové ponorce je zcela izolován, a proto nelze testy sledovat na základě radioaktivních izotopů ve vzduchu. Ale ke strategickým jaderným zbraním, zejména nového typu, nelze přistupovat lehkomyslně, a tak i prosté prohlášení je třeba brát vážně, a to zejména ve Washingtonu, protože Burevestnik a Poseidon disponují obřím dosahem, potřebným k útokům proti USA, napsal komentátor.
Upozornil, že princip fungování Poseidonu se liší od tradičních jaderných zbraní, protože počítá s podvodní explozí u pobřeží napadené země, ale lze pochybovat o účelnosti takového výbuchu, protože nejsou důkazy, že vyvolá ničivou vlnu tsunami a že zamoření vody bude mít obdobné účinky jako zamoření ovzduší.