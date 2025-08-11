Putinův poradce poodkryl návrhy pro Trumpa. Ukrajina se vzdá území, nebo...

  14:19
S blížícím se setkáním amerického a ruského prezidenta na Aljašce, které má zajistit mír na Ukrajině, se vyskytují také obavy, jaké důsledky bude jednání mít. Jeden z Putinových poradců přibližuje ruský pohled na věc v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera. Tvrdí, že Ukrajina bude muset řešení přijmout, jinak Spojené státy přestanou posílat zbraně, a že musí zůstat mimo NATO.
Politolog a Putinův poradce Dmitrij Suslov. (12. září 2019)

Politolog a Putinův poradce Dmitrij Suslov. (12. září 2019) | foto: Profimedia.cz

Politolog a Putinův poradce Dmitrij Suslov. (3. září 2024)
Zleva: Donald Trump, Vladimir Putin
Zleva: Vladimir Putin, Donald Trump, Volodymyr Zelenskyj
Ruský prezident Vladimir Putin v Moskvě (7. srpna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin očekává jednu ze dvou variant. První z nich zahrnuje dohodu mezi USA a Ruskem, s vyloučením Evropy i Ukrajiny samotné.

„Plán by mohl zahrnovat stažení ukrajinských sil z oblastí Donbasu, kde jsou stále přítomny, a stažení Ruska ze Sumské, Dněpropetrovské a Charkovské oblasti, přičemž frontová linie v ostatních oblastech zůstane nezměněna,“ přibližuje poradce Kremlu pro zahraniční politiku Dmitrij Suslov. „Klíčovou součástí dohody bude závazek Ukrajiny nevstoupit do NATO,“ zdůrazňuje.

Ruku v ruce s nevstoupením do Severoatlantické aliance se podle poradce Suslova nese i to, že bude Ukrajina demilitarizována a ústavně reformována.

ANALÝZA: Trump kráčí do Putinovy pasti, schůzka křísí vzpomínky na fiasko s Kimem

Druhá varianta je podle Suslova ničivější. „Pokud Zelenskyj, podporovaný Evropany, toto řešení odmítne, Trump by pak Kyjevu přerušil veškerou vojenskou pomoc a dokonce by přestal prodávat zbraně Evropanům, aby je mohli předat Ukrajině. To by ale urychlilo jejich porážku a úplný kolaps.“

Ruská strana se domnívá, že Donald Trump dohodu přijme, protože se podle ní dostal do nepříjemné situace, kdy pod pohrůžkou sankcí žádá od Číny, Indie a Brazílie, aby přestaly čerpat ruskou ropu. To se však pravděpodobně nestane a americký prezident by buď musel couvnout a vypadat jako poražený, nebo se pustit do rozsáhlého ekonomického konfliktu. „Pro Trumpa je to pohodlná cesta ven,“ míní Suslov.

Ruský pohled na válku přibližuje také fakt, že Putin odstavil na vedlejší kolej svého dlouholetého poradce Dmitrije Kozaka. „Nemá na starosti téměř nic, protože mnoho jeho pravomocí přešlo na jiného vysokého poradce,“ píší The New York Times s odvoláním na tři osoby blízké Kremlu a Kozakovi samotnému. Putin se poradce zbavil poté, co navrhoval mírová jednání s Ukrajinou a invazi označil za chybu.

USA slíbily před schůzkou Trumpa a Putina konzultace s Evropou, řekl Tusk. Cítí obavy

Evropa s Ukrajinou se obávají, že by Trump mohl, ve snaze dosáhnout míru, přenechat části ukrajinského území Rusku. Americký prezident totiž naznačil, že nějaká forma výměny bude nutná. „Nikdo z toho nebude nadšený. Rusové i Ukrajinci budou nakonec pravděpodobně nespokojeni,“ uvedl v neděli viceprezident J. D. Vance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který byl oznámením schůzky podle všeho šokován, jasně řekl, že Ukrajina své území okupantovi nepředá. „O cestě k míru na Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny. Nadále se držíme zásady, že mezinárodní hranice nesmí být měněny silou,“ shodli se evropští lídři ve společném prohlášení.

11. srpna 2025

Válka na Ukrajině

