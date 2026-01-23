Z trolla opět skutečným politikem? Medveděv chce vést kandidátku do voleb

Informaci, že Medveděv by mohl stanout v čele federální kandidátky vládnoucí strany, přinesl počátkem ledna deník Vedomosti. Podle něj může užší kandidátka do zářijových voleb zahrnovat až patnáct jmen.
Portál RBC následně napsal, že kremelský tým odpovědný za vnitropolitickou agendu se už shodl na základním scénáři takzvané „top pětky“. Kromě Medveděva – formálního šéfa partaje, by v ní figurovali ministr zahraničí Sergej Lavrov, lékařka Marianna Lysenková, válečný reportér Jevgenij Poddubnyj a veterán bojů na Ukrajině Vladislav Golovin.
Jednotné Rusko zároveň provádí průzkumy veřejného mínění, aby zjistilo, jak voliči jednotlivé osobnosti vnímají.
Jeden ze zdrojů blízkých vládě portálu Meduza řekl, že zákulisní boj o složení kandidátky představuje „alespoň něco, co v ruské politice ještě působí živě“. Současně ale upozornil, že bez konečného rozhodnutí prezidenta Vladimira Putina zůstávají všechny varianty pouze spekulací.
Vedomosti i RBC spojují Medveděvův možný návrat na výsluní s jeho údajně vysokou popularitou. Zdroje Meduzy to však zpochybňují. Podle nich exprezident sám aktivně usiluje o čelní pozici a jeho vysoká čísla vycházejí hlavně ze známosti jména, nikoli z reálné důvěry obyvatel.
„Diskuse o popularitě je ve skutečnosti jen formální záminkou pro to, aby se dostal na první místo seznamu. Medveděv potřebuje vylepšit svou image – znovu se představit elitám i veřejnosti,“ řekl jeden z insiderů.
Medveděvova současná role provokatéra podle něho neodpovídá skutečné moci, kterou má Medveděv díky své pozici místopředsedy Ruské bezpečnostní rady a vazbám na obranný průmysl a vládu.
V Kremlu začíná souboj o Putinovo nástupnictví
Uvnitř systému však Medveděvovy ambice narážejí na odpor. Politický stratég blízký Putinově vládě Meduze řekl, že jeho silně proválečný obraz komplikuje snahu dosáhnout skvělých volebních výsledků. Lidé mají podle něho válčení už dost a Medveděvova blízkost k dalším „válečným“ kandidátům může posílit vnímání Jednotného Ruska jako strany války.
K těm, kteří by Medveděva na špici kandidátky neviděli rádi, podle zdrojů patří Sergej Kirijenko, první zástupce šéfa prezidentské kanceláře.
Takový krok by podle něj Medveděva výrazně posílil uvnitř systému a dal by mu náskok v případném boji o nástupnictví po Putinovi.
Medveděvův návrat by se údajně nezamlouval ani předsedovi Státní dumy Vjačeslavu Volodinovi, který usiluje o udržení funkce. Pokud by exprezident získal mandát, stěží by mohl přijmout jinou roli než post šéfa parlamentu, což by zásadně změnilo rovnováhu sil uvnitř vládní strany.