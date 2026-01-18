Do 522. centra pro příjem, zpracování a odesílání zesnulých, jak armáda márnici oficiálně nazývá, denně přijde hledat své příbuzné několik set lidí. Těla padlých ruských vojáků sem svážejí od února 2022. Identifikace se změnila v rutinu složenou z formulářů, odběrů DNA a vizuální identifikace.
Mobilizovaný voják Sergej, jenž v márnici slouží, líčí svou práci bez emocí. „Přenáším těla, oblékám je do uniforem a ukládám do rakví,“ řekl portálu Vjorstka. Personál márnice odebírá vzorky pro genetickou analýzu a připravuje ostatky k převozu dál. Mzda tu činí asi 210 tisíc rublů měsíčně (56 tisíc korun). „Peníze jsou tu dobré a je to lepší než fronta,“ míní Sergej.
|
Regiony krvácí, Kreml přitvrzuje. Rusko usilovně shání muže pro další rok války
Jeho kolega Igor přijel do Rostova původně na dva týdny, nyní v márnici působí už skoro rok. „Nemluví se o tom, je to vojenské tajemství,“ říká o dění za jejími zdmi. Ve volných chvílích shání v dobrovolnických chatech na Telegramu odolné gumové rukavice – personálu neustále chybí.
Stanice BBC uvádí, že od začátku bojů na Ukrajině padlo už 243 až 352 tisíc ruských vojáků. Podle šéfa NATO Marka Rutteho mělo Rusko jen loni v listopadu 25 tisíc padlých. Podle Aliance celkový počet ruských ztrát, tedy mrtvých, zraněných a nezvěstných, dosáhl 1,1 milionu.
Květina a nápis „rodina“ na předloktí
Velká část identifikace padlých se odehrává online. Julian, zaměstnanec márnice a administrátor skupiny „Hledání pohřešovaných vojáků“ na síti VKontakte, zveřejňuje podrobné popisy neidentifikovaných těl. Každý příspěvek obvykle uvádí výšku, velikost bot a detailní popis tetování. U některých se později objeví jediné slovo: „ztotožněn“.
Zatímco příbuzní denně zveřejňují stovky žádostí o pomoc, Julian se snaží pohřešované dohledat. Kromě toho dává denně dohromady popisy těl, jež do márnice dorazila z fronty. „Vnitřní strana levého předloktí: ciferník s římskými číslicemi, květina a nápis ‚rodina‘,“ stojí v jednom z nich.
|
Chcete pohřeb? Modlitbu? Dejte víc! Ruská pravoslavná církev kasíruje věřící
Příbuzní tyto popisy studují do nejmenších detailů. Porovnávají tetování, šperky a osobní věci na fotografiích, které se šíří v uzavřených skupinách. „Když sedí jen jeden detail a ostatní ne, není to váš voják,“ varují správci.
Pátrání často pokračuje odběrem DNA. Rodiny posílají vzorky přes soukromé laboratoře nebo shánějí předměty s biologickými stopami – holicí strojky, kartáčky na zuby, dokonce i vložky do bot.
Mnozí se nakonec vydají přímo do Rostova. Každé ráno tu stojí fronta u kontejnerů, kde vyšetřovatelé pracují s databázemi a fotografiemi. Někteří lidé se vracejí domů bez odpovědí. „Všechno vypadalo podobně,“ řekla Vjorstce Elena, která nedokázala manžela poznat jen podle tetování.
|
Rusko ztrácí vojáky nejrychleji od začátku války, zlomem byl nástup Trumpa
Ti, kdo mrtvé do Rostova převážejí, mluví o práci, jež člověka otupí. „Každé tělo se balí zvlášť do černého vaku na zip, dokumenty se ukládají dovnitř,“ líčí Viktor. Dmitrij zase vzpomíná, že když sem začal v roce 2023 s takzvaným „nákladem 200" z bojiště jezdit, v areálu panoval chaos. „Byla to pobočka pekla. V hangárech ležela těla v řadách a z nákladních aut i sanitek vykládali desítky mrtvých najednou,“ podotkl.
Dmitrije zprvu šokovalo, že v halách pracují také branci. Někteří z nich, včetně Ruslana, později potvrdili, že byli nasazeni právě v rostovské márnici. Ruslan o převelení sem požádal po několika týdnech služby. „U mé formace to bylo hrozné. Na práci s mrtvými jsem si zvykl,“ řekl.