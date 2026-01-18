„Pobočka pekla“. Márnice v Rostově praská ve švech, padlé tu hledají stovky Rusů

Vojenská márnice v ruském Rostově na Donu funguje jako logistický uzel války. Denně sem přivážejí desítky těl z ukrajinského bojiště a příbuzní je identifikují podle tetování, zubů a osobních předmětů. Vojáci, kteří tu slouží, o márnici mluví jako o „pobočce pekla“, zatímco příbuzní padlých čekají na oficiální potvrzení jejich úmrtí.
Do 522. centra pro příjem, zpracování a odesílání zesnulých, jak armáda márnici oficiálně nazývá, denně přijde hledat své příbuzné několik set lidí. Těla padlých ruských vojáků sem svážejí od února 2022. Identifikace se změnila v rutinu složenou z formulářů, odběrů DNA a vizuální identifikace.

Mobilizovaný voják Sergej, jenž v márnici slouží, líčí svou práci bez emocí. „Přenáším těla, oblékám je do uniforem a ukládám do rakví,“ řekl portálu Vjorstka. Personál márnice odebírá vzorky pro genetickou analýzu a připravuje ostatky k převozu dál. Mzda tu činí asi 210 tisíc rublů měsíčně (56 tisíc korun). „Peníze jsou tu dobré a je to lepší než fronta,“ míní Sergej.

Regiony krvácí, Kreml přitvrzuje. Rusko usilovně shání muže pro další rok války

Jeho kolega Igor přijel do Rostova původně na dva týdny, nyní v márnici působí už skoro rok. „Nemluví se o tom, je to vojenské tajemství,“ říká o dění za jejími zdmi. Ve volných chvílích shání v dobrovolnických chatech na Telegramu odolné gumové rukavice – personálu neustále chybí.

Stanice BBC uvádí, že od začátku bojů na Ukrajině padlo už 243 až 352 tisíc ruských vojáků. Podle šéfa NATO Marka Rutteho mělo Rusko jen loni v listopadu 25 tisíc padlých. Podle Aliance celkový počet ruských ztrát, tedy mrtvých, zraněných a nezvěstných, dosáhl 1,1 milionu.

Květina a nápis „rodina“ na předloktí

Velká část identifikace padlých se odehrává online. Julian, zaměstnanec márnice a administrátor skupiny „Hledání pohřešovaných vojáků“ na síti VKontakte, zveřejňuje podrobné popisy neidentifikovaných těl. Každý příspěvek obvykle uvádí výšku, velikost bot a detailní popis tetování. U některých se později objeví jediné slovo: „ztotožněn“.

Zatímco příbuzní denně zveřejňují stovky žádostí o pomoc, Julian se snaží pohřešované dohledat. Kromě toho dává denně dohromady popisy těl, jež do márnice dorazila z fronty. „Vnitřní strana levého předloktí: ciferník s římskými číslicemi, květina a nápis ‚rodina‘,“ stojí v jednom z nich.

Chcete pohřeb? Modlitbu? Dejte víc! Ruská pravoslavná církev kasíruje věřící

Příbuzní tyto popisy studují do nejmenších detailů. Porovnávají tetování, šperky a osobní věci na fotografiích, které se šíří v uzavřených skupinách. „Když sedí jen jeden detail a ostatní ne, není to váš voják,“ varují správci.

Pátrání často pokračuje odběrem DNA. Rodiny posílají vzorky přes soukromé laboratoře nebo shánějí předměty s biologickými stopami – holicí strojky, kartáčky na zuby, dokonce i vložky do bot.

Mnozí se nakonec vydají přímo do Rostova. Každé ráno tu stojí fronta u kontejnerů, kde vyšetřovatelé pracují s databázemi a fotografiemi. Někteří lidé se vracejí domů bez odpovědí. „Všechno vypadalo podobně,“ řekla Vjorstce Elena, která nedokázala manžela poznat jen podle tetování.

Rusko ztrácí vojáky nejrychleji od začátku války, zlomem byl nástup Trumpa

Ti, kdo mrtvé do Rostova převážejí, mluví o práci, jež člověka otupí. „Každé tělo se balí zvlášť do černého vaku na zip, dokumenty se ukládají dovnitř,“ líčí Viktor. Dmitrij zase vzpomíná, že když sem začal v roce 2023 s takzvaným „nákladem 200" z bojiště jezdit, v areálu panoval chaos. „Byla to pobočka pekla. V hangárech ležela těla v řadách a z nákladních aut i sanitek vykládali desítky mrtvých najednou,“ podotkl.

Dmitrije zprvu šokovalo, že v halách pracují také branci. Někteří z nich, včetně Ruslana, později potvrdili, že byli nasazeni právě v rostovské márnici. Ruslan o převelení sem požádal po několika týdnech služby. „U mé formace to bylo hrozné. Na práci s mrtvými jsem si zvykl,“ řekl.

