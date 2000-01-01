Rusové v okupovaném Mariupolu na pobřeží Azovského moře zničili všechny ukrajinské nástěnné malby, památníky a sochy a nahradili je svými vlastními. Uvedli to ukrajinští úředníci, podle nichž se okupační správa snaží z města odstranit všechno ukrajinské a obyvatelům vštípit proruské narativy.
„Nyní se Mariupol plní nástěnnými malbami s ruskými trikolorami, propagandou přátelství s městy v Rusku nebo hrdiny ruské armády,” uvedla ukrajinská Mariupolská městská rada. „Město je násilně rusifikováno a historické události jsou záměrně zkreslovány,“ zdůraznila.
Zatímco okupační správa ospravedlňuje boj proti ukrajinskému pouličnímu umění jako nezbytná opatření pro opravu válkou poškozených budov, odstranění ukrajinských památníků na počest obětí hladomoru a dalších pietních míst svědčí podle ukrajinských úřadů spíše o systematickém přístupu k ničení ukrajinské historické paměti ve městě.
Přístavní Mariupol byl před válkou známý jako centrum modernistického umění, včetně mozaik Ally Horské, Viktora Arnautova nebo Viktora Zaretského, které zdevastovalo ruské ostřelování.
Na Mariupol zaútočily ruské síly krátce po začátku invaze 24. února 2022. Strategicky důležité město Rusové zanedlouho obklíčili a ve druhé polovině května 2022 dobyli poslední baštu ukrajinského odporu v tamních ocelárnách Azovstal, čímž padlo město do jejich rukou.
Při bojích, blokádě a bombardování ve městě zemřely tisíce lidí, podle OSN bylo poničeno nebo zničeno 90 procent obytných budov.
Od pádu do rukou agresora se do města přestěhovalo na 50 tisíc ruských státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních složek, vojenských rodin a stavebních dělníků.
Moskva donutila místní obyvatele přijmout ruský pas. Bez něj nemají přístup k lékařské péči, nemohou platit za služby, najít si zaměstnání ani uplatnit nárok na svůj majetek.
Ve školách se děti učí z ruských učebnic, které chválí zemi a její armádu. Ve městě se konají vlastenecké koncerty, výstavy, přednášky a akce oslavující válku. V tom, co zbylo z místních muzeí, se líčí historie tak, aby přespala ukrajinskou identitu.
Rusko v Mariupolu rovněž konfiskuje byty původních obyvatel a dává je ruským občanům, zatímco stavební firmy napojené na Kreml vydělávají na rekonstrukci zničených domů.
Zatímco ruská propaganda tvrdí, že život ve městě se vrací k normálu a domy poničené válkou jsou tu znovu opravené, podle obyvatel to není pravda. V Mariupolu je podle nich nedostatek pitné vody i základních léků a většina budov je stále poničená.
„To, co ukazují v ruské televizi, jsou pohádky pro hlupáky. Většina Mariupolu je stále v ruinách,“ řekl stanici BBC Ukrajinec, který v okupovaném městě žije. „Opravují fasády budov na hlavních ulicích a potom tam přivedou kamery. Ale za rohem jsou jenom trosky a prázdnota. Spousta lidí stále žije v polorozpadlých bytech se sotva stojícími zdmi,“ doplnil
Umělec maluje nástěnnou malbu na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7. června 2024)
Umělec maluje nástěnnou malbu na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7. června 2024)
Pohled na nástěnnou malbu znázorňující dívku s medvídkem na zdi obytné budovy v okupovaném přístavním městě Mariupol. (26. září 2022)
Nástěnná malba v okupovaném Mariupolu (16. února 2025)
