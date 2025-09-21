Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly

  12:00
Rusové v okupovaném Mariupolu na pobřeží Azovského moře zničili všechny ukrajinské nástěnné malby, památníky a sochy a nahradili je svými vlastními. Uvedli to ukrajinští úředníci, podle nichž se okupační správa snaží z města odstranit všechno ukrajinské a obyvatelům vštípit proruské narativy.
Nástěnná malba v okupovaném Mariupolu (18. května 2025) Nástěnná malba na obytném domě v okupovaném Mariupolu (7. června 2024) Umělec maluje nástěnnou malbu na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7.... Nástěnná malba na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7. června 2024) Umělci malují nástěnnou malbu na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7.... Nástěnná malba v okupovaném Mariupolu (12. června 2024) Nástěnná malba v okupovaném Mariupolu (23. března 2025) Nástenná malba na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7. června 2024) Umělec maluje nástěnnou malbu na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7.... Nástěnná malba na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7. června 2024) Nástenná malba na bytovém domě v okupovaném Mariupolu. (7. června 2024) Nástěnná malba, která znázorňuje dívku, na obytné budově v okupovaném...

Zkáza Mariupolu

Většina budov v Rusy okupovaném Mariupolu je silně poničená. (3. dubna 2023)
Poškozené výškové obytné domy ve čtvrti Livoberežnyj ve východním Mariupolu (30. listopadu 2022)
Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě Mariupolu (19. března 2023)
Obyvatelka Mariupolu jde po ulici s košíkem naplněným kanystry s vodou. (6. června 2022)
352 fotografií

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
