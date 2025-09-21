Zkáza Mariupolu
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...
Za přísných bezpečnostních opatření se několik desítek tisíc lidí shromáždilo na stadionu v Glendale v Arizoně na poslední rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem. Stadion s...
LDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Kim také prohlásil, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta...
Austrálie, Británie a Kanada formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony...
Ženy žijí déle a více let prožijí ve zdraví. Muži více riskují a k lékařům často chodí pozdě, ukazují data Eurostatu. Česko je ve srovnání s EU zhruba na průměru, Slovensko se výrazně propadlo....
Ve zvlněné krajině na jihozápadu Středočeské pahorkatiny se pole a pastviny střídají s pásy jehličnatých lesů, místy jsou stále patrné i stopy po dřívější hornické těžbě. Oblast však skrývá i...
První referendum má být o obraně. Vynakládat na ni pět procent HDP je brutální závazek pro všechny občany České republiky včetně nemluvňat a důchodců, říká lídryně Stačilo! Kateřina Konečná. Ve...
Do Česka dorazily nové covidové vakcíny pro aktuální sezonu. Zatím jde o první várku, zhruba 140 tisíc dávek. Do konce listopadu by mělo přijít všech celkově objednaných 700 tisíc dávek za půl...
Ochromení teroristů Hizballáhu explodujícími pagery bylo považováno za mimořádnou akci v dějinách tajných služeb. Ve stejnou dobu ale Mosad, jak se teď ukázalo, provedl ještě větší majstrštyk, aby...
Volební lídři a šéfové Pirátů a STAN, tedy Zdeněk Hřib a Vít Rakušan se střetli v rámci televizního debaty na ČT24. Řešila se samozřejmě kauza Dozimetr či údajná nahrávka, která má Rakušana před...
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
Piráti za sebou mají turbulentní rok, střídání u kormidla, odchod z vlády i nevelké úspěchy ve volbách. Dnes už jsou ale stabilní a nabízejí silnou kampaň i sliby. Daří se jim také zvyšovat...
V letošních sněmovních volbách chce SPD zkusit štěstí hned se třemi dalšími vlastenecky laděnými subjekty – Trikolorou, stranou PRO a Svobodnými. Voličům nabízejí tradiční témata i oblíbené jarmarky....