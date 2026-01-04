Tvář bombardování teď chválí okupaci. Blogeři přepisují příběh Mariupolu

Jednou z nejviditelnějších tváří této proměny je Marianna Vyšemyrská. V březnu 2022 se její fotografie, na které ve vysokém stupni těhotenství prchá se zakrváceným obličejem z bombardované porodnice v Mariupolu, stala jedním z nejsilnějších symbolů ruského násilí na civilistech.
Snímek napříč světem vyvolal pobouření, zatímco ruská státní média ho označila za zosnovaný a Vyšemyrskou vykreslila jako najatou herečku.
Vyšemyrská později popřela, že by šlo o inscenaci, zároveň se ovšem vyhýbala obviňování konkrétní strany z útoku na nemocnici. Později se s manželem a novorozenou dcerou přestěhovala do okupovaného Doněcku.
Z ženy, která se držela stranou politiky a věnovala se modelingu, se podle portálu Novaja Gazeta postupně stala otevřeně prokremelská blogerka. Na Telegramu nyní referuje o výstavbě nových bytů v Mariupolu či dodávkách dronů ruským vojákům a komentuje mezinárodní politiku
Stejně jako většina místních blogerů nezmiňuje rozsah zničení města a místo toho vyzdvihuje rekonstrukční práce financované Kremlem.
Zkáza Mariupolu
Na Mariupol zaútočily ruské síly krátce po začátku invaze 24. února 2022. Strategicky důležité město Rusové zanedlouho obklíčili a ve druhé polovině května 2022 dobyli poslední baštu ukrajinského odporu v tamních ocelárnách Azovstal, čímž padlo město do jejich rukou.
Při bojích, blokádě a bombardování ve městě zemřely tisíce lidí, podle OSN bylo poničeno nebo zničeno 90 procent obytných budov.
Proměnou prošla i blogerka Marija Čušykinová, známá jako „Máša z Mariupolu“. „Ještě nedávno tu nebylo nic. A teď jsou tu byty plné šťastných lidí,“ říká na videu před novými bytovkami. Tyto budovy přitom vyrůstají v částech města, které Rusko během bojů srovnalo se zemí.
Čušykinová připisuje obnovu Mariupolu osobně prezidentu Vladimiru Putinovi a opakuje narativy Kremlu. Paradoxem je, že její manžel Ivan před okupací otevřeně vystupoval proti samozvané Doněcké lidové republice a sloužil jako ukrajinský pohraničník. Jeho postoje se ale radikálně změnily.
Další blogeři, kteří chválí život v okupovaném Mariupolu, jsou například Anastasia Koževniková, jež natáčí exkurze na anektovaný Krym nebo Igor Koržov, který tvrdí, že se podmínky ve městě neustále zlepšují.
Obyvatelé přitom s takovým obrazem nesouhlasí. Stanici BBC v létě sdělili, že v Mariupolu je i nadále nedostatek pitné vody i základních léků a většina budov je stále poničená.
„Voda teče den nebo dva a potom tři dny ne. Často je tak žlutá, že se ji i po převaření bojíme pít,“ řekl stanici nejmenovaný obyvatel. Ve městě podle něho často nefunguje ani elektřina a jídlo je drahé.
„Propaganda je jen informování“
Podle experta na dezinformace Benjamina Schultze vykazuje obsah prokremelských blogerů nápadné shody. Často používají totožné formulace, mimo jiné líčí zničené čtvrti jako „plné života“.
Přímé důkazy o tom, že dostávají zaplaceno z Kremlu, chybí. Mnozí z nich ale mají vazby na vlivné ruské osobnosti.
Vyšemyrská se stýká s Alexandrem Toršinem, někdejším zástupcem guvernéra ruské centrální banky. Na Telegramu zmiňuje i podnikatele a poradce ruských představitelů Olega Chusnulina, přičemž Novaja Gazeta zjistila, že žena dostává peníze od firem, kde Chusnulin působí.
V Mariupolu vzniká i systematická propagandistická infrastruktura. Okupační správa pořádá semináře zaměřené na sociální sítě, otevírá mediální centra a vozí blogery na školení do Moskvy. Tato střediska fungují kromě Mariupolu také v okupovaném Luhansku či Melitopolu.
Jedním z mentorů je Pavlo Karbovskyj, který odmítá označení propagandista, přestože se otevřeně hlásí k proruským postojům. „Propaganda přece znamená jen informovat lidi o něčem,“ míní.
Výsledkem práce těchto blogerů je digitální obraz Mariupolu, který zdůrazňuje každodenní normalitu a nové fasády, zatímco násilí, jež tuto „normalitu“ umožnilo, zůstává v pozadí.