Tvář bombardování teď chválí okupaci. Blogeři přepisují příběh Mariupolu

Autor:
  17:31
Prokremelští blogeři se snaží vykreslit okupaci Mariupolu jako příběh obnovy namísto zkázy. Ve svých příspěvcích ukrajinské město na břehu Azovského moře prezentují jako místo nových začátků a vděčnosti Moskvě, zatímco cíleně opomíjejí brutální ruské obléhání, které Mariupol téměř vymazalo z mapy a stálo život tisíce civilistů.
Ukrajinka Marianna Vyšemyrská ve vysokém stupni těhotenství přežila ruský útok...

Ukrajinka Marianna Vyšemyrská ve vysokém stupni těhotenství přežila ruský útok na porodnici v Mariupolu. Snímek s její zakrvácenou tváří obletěl svět. (11. března 2022) | foto: Twitter

Dělníci v Mariupolu vkládají nová okna. (30. listopadu 2023)
Ukrajinka Marianna Vyšemyrská přežila ruský útok na porodnici v Mariupolu a...
Ruské jednotky v ukrajinském Mariupolu ostřelují civilní obyvatelstvo, které se...
Trolejbus projíždí kolem obytného domu s nástěnnou malbou ve čtvrti Něvskij v...
50 fotografií

Jednou z nejviditelnějších tváří této proměny je Marianna Vyšemyrská. V březnu 2022 se její fotografie, na které ve vysokém stupni těhotenství prchá se zakrváceným obličejem z bombardované porodnice v Mariupolu, stala jedním z nejsilnějších symbolů ruského násilí na civilistech.

Snímek napříč světem vyvolal pobouření, zatímco ruská státní média ho označila za zosnovaný a Vyšemyrskou vykreslila jako najatou herečku.

Vymazat vše ukrajinské. Rusko „zdobí“ zničený Mariupol svými muraly

Vyšemyrská později popřela, že by šlo o inscenaci, zároveň se ovšem vyhýbala obviňování konkrétní strany z útoku na nemocnici. Později se s manželem a novorozenou dcerou přestěhovala do okupovaného Doněcku.

Z ženy, která se držela stranou politiky a věnovala se modelingu, se podle portálu Novaja Gazeta postupně stala otevřeně prokremelská blogerka. Na Telegramu nyní referuje o výstavbě nových bytů v Mariupolu či dodávkách dronů ruským vojákům a komentuje mezinárodní politiku

Stejně jako většina místních blogerů nezmiňuje rozsah zničení města a místo toho vyzdvihuje rekonstrukční práce financované Kremlem.

Zkáza Mariupolu

Většina budov v Rusy okupovaném Mariupolu je silně poničená. (3. dubna 2023)
Poškozené výškové obytné domy ve čtvrti Livoberežnyj ve východním Mariupolu (30. listopadu 2022)
Ruský prezident Vladimir Putin na návštěvě Mariupolu (19. března 2023)
Obyvatelka Mariupolu jde po ulici s košíkem naplněným kanystry s vodou. (6. června 2022)
352 fotografií

Na Mariupol zaútočily ruské síly krátce po začátku invaze 24. února 2022. Strategicky důležité město Rusové zanedlouho obklíčili a ve druhé polovině května 2022 dobyli poslední baštu ukrajinského odporu v tamních ocelárnách Azovstal, čímž padlo město do jejich rukou.

Při bojích, blokádě a bombardování ve městě zemřely tisíce lidí, podle OSN bylo poničeno nebo zničeno 90 procent obytných budov.

Nemáme vodu ani léky, míní obyvatelé

Proměnou prošla i blogerka Marija Čušykinová, známá jako „Máša z Mariupolu“. „Ještě nedávno tu nebylo nic. A teď jsou tu byty plné šťastných lidí,“ říká na videu před novými bytovkami. Tyto budovy přitom vyrůstají v částech města, které Rusko během bojů srovnalo se zemí.

Čušykinová připisuje obnovu Mariupolu osobně prezidentu Vladimiru Putinovi a opakuje narativy Kremlu. Paradoxem je, že její manžel Ivan před okupací otevřeně vystupoval proti samozvané Doněcké lidové republice a sloužil jako ukrajinský pohraničník. Jeho postoje se ale radikálně změnily.

Rusko zrekonstruovalo divadlo v Mariupolu, symbol masakru stovek civilistů

Další blogeři, kteří chválí život v okupovaném Mariupolu, jsou například Anastasia Koževniková, jež natáčí exkurze na anektovaný Krym nebo Igor Koržov, který tvrdí, že se podmínky ve městě neustále zlepšují.

Obyvatelé přitom s takovým obrazem nesouhlasí. Stanici BBC v létě sdělili, že v Mariupolu je i nadále nedostatek pitné vody i základních léků a většina budov je stále poničená.

Rusko má „obnovu“ Mariupolu za hotovou. Nejdřív za 18 let, míní investigativci

„Voda teče den nebo dva a potom tři dny ne. Často je tak žlutá, že se ji i po převaření bojíme pít,“ řekl stanici nejmenovaný obyvatel. Ve městě podle něho často nefunguje ani elektřina a jídlo je drahé.

„Propaganda je jen informování“

Podle experta na dezinformace Benjamina Schultze vykazuje obsah prokremelských blogerů nápadné shody. Často používají totožné formulace, mimo jiné líčí zničené čtvrti jako „plné života“.

Přímé důkazy o tom, že dostávají zaplaceno z Kremlu, chybí. Mnozí z nich ale mají vazby na vlivné ruské osobnosti.

Ruský činitel připustil destrukci Mariupolu. Byl vymazán z povrchu zemského, řekl

Vyšemyrská se stýká s Alexandrem Toršinem, někdejším zástupcem guvernéra ruské centrální banky. Na Telegramu zmiňuje i podnikatele a poradce ruských představitelů Olega Chusnulina, přičemž Novaja Gazeta zjistila, že žena dostává peníze od firem, kde Chusnulin působí.

V Mariupolu vzniká i systematická propagandistická infrastruktura. Okupační správa pořádá semináře zaměřené na sociální sítě, otevírá mediální centra a vozí blogery na školení do Moskvy. Tato střediska fungují kromě Mariupolu také v okupovaném Luhansku či Melitopolu.

Domy po Ukrajincích, slevy pro Rusy. Tak vypadá obnova Mariupolu podle Moskvy

Jedním z mentorů je Pavlo Karbovskyj, který odmítá označení propagandista, přestože se otevřeně hlásí k proruským postojům. „Propaganda přece znamená jen informovat lidi o něčem,“ míní.

Výsledkem práce těchto blogerů je digitální obraz Mariupolu, který zdůrazňuje každodenní normalitu a nové fasády, zatímco násilí, jež tuto „normalitu“ umožnilo, zůstává v pozadí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil

Irácko-americký překladatel Samir za dohledu příslušníků amerických speciálních...

To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...

Tvář bombardování teď chválí okupaci. Blogeři přepisují příběh Mariupolu

Ukrajinka Marianna Vyšemyrská ve vysokém stupni těhotenství přežila ruský útok...

Prokremelští blogeři se snaží vykreslit okupaci Mariupolu jako příběh obnovy namísto zkázy. Ve svých příspěvcích ukrajinské město na břehu Azovského moře prezentují jako místo nových začátků a...

4. ledna 2026  17:31

A co teď? ptají se Venezuelané. Do vlády se nikdo moc nehrne, opozici Trump nevěří

Venezuelský nejvyšší soud pověřil viceprezidentku Delcy Rodríguezovou, aby...

Venezuelané se po amerických úderech a zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura obávají budoucnosti. Mají strach z destabilizace země. Netuší, kdo bude vládnout. Americký prezident Donald...

4. ledna 2026  17:15

Útočník z nákupního centra v Hradci Králové jde do vazby, hrozí mu až 20 let

Královéhradecké obchodní centrum Futurum, ve kterém podle policie útočník...

Královéhradecký okresní soud poslal do vazby dvaatřicetiletého cizince, který útočil v pátek v podvečer v hradeckém obchodním centru. Napadl teleskopickým obuškem a sekáčkem osmadvacetiletého...

4. ledna 2026  17:12

Miliardáři v Kalifornii se brání nové dani. Někteří se již přesunuli jinam

Lidé protestují proti miliardářům ve čtvrti Pacific Heights v kalifornském San...

Hrozba kalifornské daně pro miliardáře vyvolává ostrou kritiku ze strany těch nejbohatších. Odpůrci opatření tvrdí, že návrh daně vyžene obyvatele s vysokým čistým jměním jinam. Společnosti dvou...

4. ledna 2026

Vrah služek by dnes oběti hledal na internetu, líčí autor dalšího Hanáckého pitavalu

Premium
Policisté dopadli Huga Schenka v lednu 1884 přímo v jeho posteli.

Z Čech pod Kosířem na Prostějovsku až na vídeňskou šibenici to dotáhl sériový vrah služek a sňatkový podvodník Hugo Schenk. Jeho osud je nyní součástí 27 často dramatických příběhů z dějin zločinu a...

4. ledna 2026

Na ministerstvech chybí matky. Stát flexibilitu nenabízí, říká expertka

Lucie Bášová (v tmavém) a Kristýna Cejnarová, zakladatelky firmy MUMDOO. (19....

Ve státní správě pracuje jen minimum lidí na zkrácený úvazek, matky na rodičovské prakticky vůbec. Podle Lucie Bášové, spoluzakladatelky platformy Mumdoo, která propojuje ženy hledající flexibilní...

4. ledna 2026  16:28

Maduro je v newyorské vazební věznici. Šťastný nový rok, přál spoutaný po příletu

Snímek z videa zveřejněného účtem Rapid Response 47 Bílého domu na platformě X,...

Venezuelský autoritářský prezident Nicolás Maduro a jeho žena Cilia Floresová, které v noci na sobotu zajalo a odvezlo ze země americké komando, jsou ve vazební věznici v newyorské čtvrti Brooklyn....

3. ledna 2026  21:42,  aktualizováno  4. 1. 16:02

Kaskadérský kousek u České Třebové. Muž si lehl mezi koleje, rychlík mu neublížil

ilustrační snímek

Dvacetiletý muž v neděli odpoledne na Orlickoústecku nestihl uhnout ze železniční trati, když jel proti němu rychlík. Lehl si mezi koleje, vlak nad ním přejel a jemu se nic nestalo. Kvůli incidentu...

4. ledna 2026  15:55

Levicoví extremisté v Berlíně způsobili masivní blackout

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Rozsáhlý výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína mají podle tamních úřadů na svědomí levicoví extremisté. Jak uvedl starosta metropole Kai Wegner, po požáru kabelů ze sobotního rána zůstávají...

4. ledna 2026  15:41

Omlouvám se za Okamuru, píše učitel v petici. Podepsalo ji 30 tisíc lidí

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)

Učitel a starosta obce Semněvice Antonín Kolář napsal petici adresovanou ukrajinskému velvyslanci v Česku Vasylu Zvaryčovi, ve které se mu omlouvá za výroky předsedy Sněmovny Tomia Okamury. Podepsalo...

4. ledna 2026  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Playboy milující luxus a Jacksona. Syna afrického vládce si předchází USA i Rusko

Syn diktátora Rovníkové Guiney Teodora Obianga Nguemy Mbasoga, viceprezident...

Syn diktátora Rovníkové Guineje Teodora Obianga Nguemy Mbasoga, viceprezident Teodoro Nguema Obiang Mangue, se má stát příštím vládcem země a udržet rodinnou dynastii u moci. Zatím je ale znám spíš...

4. ledna 2026  15:33

Obavy z putinizace USA. Trump naznačuje, že Venezuela může být začátek

Premium
Šéf CIA John Ratcliffe a prezident Donald Trump sledují americkou operaci ve...

Americký prezident Donald Trump naznačil, že vojenské údery proti Venezuele a zajetí jejího prezidenta Nicoláse Madura je scénář, který se může opakovat i v dalších zemích. Z jeho strany zaznívají...

4. ledna 2026  14:30,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.