Putin chce do voleb celou Luhanskou oblast. Příliš ambiciózní, míní analytici

„Před volbami chtějí dosáhnout alespoň administrativních hranic Luhanské oblasti. Aby měli ještě něco jako Avdijivku, ale někde jinde na jiné frontě,“ řekl šéf GUR Vadym Skibitskij agentuře Interfax-Ukraine. Z města v Doněcké oblasti se Ukrajinci stáhli o víkendu poté, co čelili obklíčení a těžké palbě.

„Klíčovými body jsou města Kupjansk, Lyman a Avdijivka. Proč Kupjansk a Lyman? Aby ukázali, že se jim podařilo dostat zpět území, která Ukrajina osvobodila po zahájení invaze. Bylo by to symbolické. Byl by to to prvek, který by byl velmi aktivně využíván v informačních a psychologických operacích, akcích a informačním prostoru,“ uvedl Skibitskij. Kupjansk se nachází na východě Charkovské oblasti, Lyman na severu Doněcké, obě města leží poblíž hranice s Luhanskou oblastí.

Hlasování o hlavě státu se v Rusku uskuteční 15. až 17. března. Ačkoli Putinovi, jenž se těší osmdesátiprocentní podpoře veřejnosti, v nedemokratických volbách nehrozí porážka, další vítězství na Ukrajině by mu přišlo vhod. Podpora konfliktu totiž mezi obyvateli klesá a dobytím celé Luhanské oblasti by šéf Kremlu mohl ospravedlnit obří válečné oběti.

Kromě těchto plánů Rusové podle Skibitského chtějí během příštích šesti měsíců převzít úplnou kontrolu nad Doněckou oblastí a zároveň si udržet už obsazená území v Záporožské a Chersonské oblasti.

„Udržení znamená aktivní obranu nebo zatlačení ukrajinské armády zpět na pozice, ze kterých jsme zahájili ofenzivu,“ uvedl šéf GUR podle portálu Ukrajinska pravda.

Teritoria v Chersonské a Záporožské oblasti mají pro Rusko zásadní strategickou hodnotu, protože mu umožňují pozemní spojení s Krymem. „Potřebují logistický systém, který prochází Krymem, aby mohli na jih dopravit munici, vybavení a personál,“ podotkl Skibitskij s tím, že dovážet cokoli pomocí lodí je pro Rusko rizikové, neboť je Ukrajinci efektivně ničí.

Ruské ministerstvo obrany ve čtvrtek ohlásilo dobytí obce Poběda nedaleko Marjinky v Doněcké oblasti. Kyjev se k tomuto tvrzení Moskvy zatím nevyjádřil. Ukrajinský generální štáb předtím ve své operační svodce uvedl, že ukrajinští vojáci v tomto místě útoky ruských invazních sil odrážejí.

Postup by Rusko stál rozsáhlé manévry

Ruské velení podle něho kvůli blížícímu se prezidentskému klání nedávno převelelo tři prapory z okupovaného jihoukrajinského Mariupolu do ruské pohraniční Belgorodské oblasti, a to „k zajištění bezpečnosti a průběhu voleb“ po četných ukrajinských úderech v tomto regionu.

„Vzhledem k pravděpodobné ruské ofenzivě v Luhanské oblasti a jinde a k vyhlídkám na pokračování války v dohledné budoucnosti je důležité, abychom budovali svou obranu,“ uvedl Skibitskij. „Je pro nás důležité mít rozvíjet naši vlastní zbrojní výrobu a mít podporu našich partnerů. Zřejmě nás čeká velká opotřebovací válka,“ domnívá se.

Přestože Rusko dobylo Avdijivku, podle amerického Institutu pro studium války (ISW) tím ruské síly neprokázaly schopnost zajistit významné zisky na rozsáhlých územích. „Od října 2023 se jim podařilo dobýt necelých 10 kilometrů. Ruská vojska by musela provést rozsáhlé a kompetentní manévry, aby se v nejbližší době zmocnila dalšího ukrajinského území,“ míní ISW.

„Ruské síly neprokázaly schopnost provádět takové manévry ani u Avdijivky, ani v žádném jiném sektoru fronty,“ dodali experti.

Podle ISW si ruské tažení v Avdijivce si zřejmě vyžádá operační přestávku. Téměř půlroční dobývání města si podle odhadů vyžádalo šestnáct až padesát tisíc mrtvých ruských vojáků a 700 kusů techniky. Avdijivka představuje pro Rusko první větší úspěch za poslední měsíce.

„Ruské útočné operace, včetně ostřelování a leteckého bombardování, se po stažení Ukrajinců dramaticky zpomalily. Ruské síly budou muset pravděpodobně provést operační přestávku před obnovením významných útočných operací ve směru na Avdijivku nebo budou muset převést další posily z jiných sektorů fronty,“ uvedli experti. Podle nich má nicméně Moskva k posílení svých jednotek potřebné lidské rezervy.